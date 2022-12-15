Когда вместо премии за год бухгалтер получит штраф и дисквалификацию

После появления ФСБУ многие бухгалтеры не смогли в них толком разобраться и реагировали на перемены в духе «да кто это проверит», «у нас аудита нет – переживем». И это – фатальная ошибка.

Как оштрафуют? Лично бухгалтера по ст. 15.11 КоАП до 20 000 руб. Эта же статья позволяет дисквалифицировать на срок до двух лет. А уволит вас руководитель, если узнает, что вы не только очернили репутацию компании перед ФНС, но еще и не профессионально выполняли свою работу.

Наша цель – не страшилки, а реальная помощь бухгалтерам

Федстандарты – даже ужасную «Аренду» и совершенно новый «НМА» – под силу освоить всем бухгалтерам. Все 6 ФСБУ бухгалтеры успешно изучают на онлайн-курсе повышения квалификации.

Всего за 1 месяц онлайн:

посмотрите видео, изучите конспекты, пройдете тесты и письменные задания;

зададите вопросы в телеграм-чат с преподавателем и на видео-встрече с ним;

получите полный спектр навыков по ведению учета в соответствии с ФСБУ (Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы);

получите по почте России удостоверение о повышении квалификации на 140 ак.часов . Это официальный документ с занесением в госреестр.

Посмотрите подробную программу курса.

Сейчас мы набираем поток, в котором осталось 20 мест из 40. Нас просят расширить потоки, но пока мы на это не идем. Ведь преподаватели отвечают лично на все вопросы слушателей. Успевайте влиться в обучение по ФСБУ.

Можно начать обучение 15 декабря, 1 января или 15 января – главное, успеть забронировать место.

Такого курса больше нет ни у кого

Другие учебные центры еще не взялись за то, чтобы объяснить в одном курсе сразу 6 новых ФСБУ. А Центр обучения «Клерка» обладает уникальным преподавательским составом: мы собрали пул практикующих аудиторов и консультантов, которые специализируются на том, чтобы объяснять сложные вещи простыми языками.

ФСБУ – это даже приятно

Во-первых, благодаря новым стандартам вы можете сэкономить (главное – правильно настроить учет).

Во-вторых, получите более точные данные о финансах организации – директор скажет вам спасибо (в т.ч. деньгами), когда решит взять кредит или привлечь инвестора.

В-третьих, от аудита не зарекайтесь. Сегодня вы под него не попадаете, а завтра – да, или сменится собственник и решит получше узнать, как поживает бухгалтерия.