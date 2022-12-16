ФСБУ НМА

Что считать объектом нематериальных активов: говорим о новом ФСБУ 14/2022

Пока ФСБУ «НМА» не обязательный, можно выдохнуть, но не совсем. Его можно применять на свое усмотрение и раньше. Если вы рискнули и хотите применять ФСБУ 14/2022, рассказываем, что является его объектом.

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Что считать объектом нематериальных активов: говорим о новом ФСБУ 14/2022

Что считается за НМА

Для бухучета НМА — это актив, у которого есть такие признаки:

  • нет материально-вещественной формы;

  • нужен в обычной деятельности организации, чтобы предоставлять управленческие нужды, либо для деятельности некоммерческой организации;

  • период, когда можно использовать — больше 12 месяцев;

  • приносит организации экономические выгоды в будущем;

  • можно выделить или отделить от других активов.

Если этот актив принадлежит сразу нескольким фирмам, то признавайте его объектом НМА каждой из этих фирм.

НМА — это:

  1. Результаты интеллектуальной деятельности.

  2. Разрешение, чтобы осуществлять ту или иную деятельность.

  3. Средства индивидуализации юрлица, товаров, работ, услуг.

На что не распространяется ФСБУ 14/2022 «НМА»

Вы можете не применять ФСБУ 14/2022 в отношении активов с приведенными признаками, но которые имеют стоимость за единицу ниже лимита, который вы утвердили. 

Указанный лимит устанавливаете с учетом существенности информации об активах. Затраты на приобретение, создание активов признаете расходами периода, в котором завершены капитальные вложения по этим активам. 

Решение раскрываете в бухгалтерском отчете и указываете лимит стоимости, который установлен в вашей организации. 

ФСБУ 14/2022 не распространяется на:

  • финансовые вложения;

  • результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные для продажи в ходе обычной деятельности организации;

  • ППА, возникающие из договора аренды;

  • долгосрочные активы к продаже;

  • поисковые активы;

  • фирменные наименования, товарные знаки, которые организация создала своими силами; 

  • интеллектуальные и деловые качества персонала организации;

  • информацию о покупателях, контрагентах организации,  которые организация создала своими силами; 

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