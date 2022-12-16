Что считать объектом нематериальных активов: говорим о новом ФСБУ 14/2022

Что считается за НМА
Для бухучета НМА — это актив, у которого есть такие признаки:
нет материально-вещественной формы;
нужен в обычной деятельности организации, чтобы предоставлять управленческие нужды, либо для деятельности некоммерческой организации;
период, когда можно использовать — больше 12 месяцев;
приносит организации экономические выгоды в будущем;
можно выделить или отделить от других активов.
Если этот актив принадлежит сразу нескольким фирмам, то признавайте его объектом НМА каждой из этих фирм.
НМА — это:
Результаты интеллектуальной деятельности.
Разрешение, чтобы осуществлять ту или иную деятельность.
Средства индивидуализации юрлица, товаров, работ, услуг.
На что не распространяется ФСБУ 14/2022 «НМА»
Вы можете не применять ФСБУ 14/2022 в отношении активов с приведенными признаками, но которые имеют стоимость за единицу ниже лимита, который вы утвердили.
Указанный лимит устанавливаете с учетом существенности информации об активах. Затраты на приобретение, создание активов признаете расходами периода, в котором завершены капитальные вложения по этим активам.
Решение раскрываете в бухгалтерском отчете и указываете лимит стоимости, который установлен в вашей организации.
ФСБУ 14/2022 не распространяется на:
финансовые вложения;
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные для продажи в ходе обычной деятельности организации;
ППА, возникающие из договора аренды;
долгосрочные активы к продаже;
поисковые активы;
фирменные наименования, товарные знаки, которые организация создала своими силами;
интеллектуальные и деловые качества персонала организации;
информацию о покупателях, контрагентах организации, которые организация создала своими силами;
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