Что считать объектом нематериальных активов: говорим о новом ФСБУ 14/2022

Что считается за НМА

Для бухучета НМА — это актив, у которого есть такие признаки:

нет материально-вещественной формы;

нужен в обычной деятельности организации, чтобы предоставлять управленческие нужды, либо для деятельности некоммерческой организации;

период, когда можно использовать — больше 12 месяцев;

приносит организации экономические выгоды в будущем;

можно выделить или отделить от других активов.

Если этот актив принадлежит сразу нескольким фирмам, то признавайте его объектом НМА каждой из этих фирм.

НМА — это:

Результаты интеллектуальной деятельности. Разрешение, чтобы осуществлять ту или иную деятельность. Средства индивидуализации юрлица, товаров, работ, услуг.

На что не распространяется ФСБУ 14/2022 «НМА»

Вы можете не применять ФСБУ 14/2022 в отношении активов с приведенными признаками, но которые имеют стоимость за единицу ниже лимита, который вы утвердили.

Указанный лимит устанавливаете с учетом существенности информации об активах. Затраты на приобретение, создание активов признаете расходами периода, в котором завершены капитальные вложения по этим активам.

Решение раскрываете в бухгалтерском отчете и указываете лимит стоимости, который установлен в вашей организации.

ФСБУ 14/2022 не распространяется на:

финансовые вложения;

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные для продажи в ходе обычной деятельности организации;

ППА, возникающие из договора аренды;

долгосрочные активы к продаже;

поисковые активы;

фирменные наименования, товарные знаки, которые организация создала своими силами;

интеллектуальные и деловые качества персонала организации;

информацию о покупателях, контрагентах организации, которые организация создала своими силами;

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