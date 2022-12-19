Обучение для бухгалтеров

Клерк.Премиум за 9 990 — самая выгодная новогодняя акция для бухгалтеров

Куда же без больших скидок для любимых бухгалтеров под Новый год. Мы сделали сервис Клерк.Премиум доступным для всех — ловите, пока не поздно.

Версия для печати
Клерк.Премиум за 9 990 — самая выгодная новогодняя акция для бухгалтеров

Что вы получите за такую небольшую сумму

А получите вы много — это будет полноценная информационная поддержка: неограниченные консультации и обучение. 

Вот что вам будет доступно:

  • Комфортное обучение: 45+ онлайн-курсов и 450+ вебинаров. Информативные, без воды, с примерами. 

  • Личные консультации экспертов: сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.

  • Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.

  • Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в подписку они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.

  • Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.

Вы забудете о поисках рабочей информации в интернете — она будет в подписке. За 9.990₽. Сдать годовую отчетность будет проще — эксперты помогут заполнить декларации.

Обучение сделали удобным — тратите время только на то, что нужно вам в работе. Сделали разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Чтобы знать все новости бухгалтерского мира, надо 10 минут в день. 

За курсы и вебинары выдаем сертификаты — будет хорошим доказательством вашей компетенции.

Как подключить сервис Клерк.Премиум

Все очень просто, вот вам пошаговая инструкция, смотрите:

  1. Заполняете форму ниже.

  2. Мы вам перезваниваем и рассказываем, как за 5 минут стать обладателем всех VIP-преимуществ подписки.

  3. Поздравляем. У вас подключен Клерк.Премиум — вы прекрасны и работаете с комфортом.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Некоммерческие организации

Объявлены имена лучших компаний и проектов социальной и экологической ответственности

На Церемонии вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответах на вызовы 2022 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Повышение квалификации для бухгалтеров

Бухгалтеры не знают упрощенные способы учета основных средств и капвложений

Как показали итоги обсуждений в процессе обучения на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» бухгалтеры чаще всего спрашивают, что делать с полностью самортизированными основными средствами и не знают, какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

ЭДО

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Бизнес давно оценил преимущества удаленного взаимодействия с контрагентами и контролирующими службами. С физическими лицами тоже можно обмениваться электронными документами, но тогда исполнителю понадобится электронная подпись.

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность

Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.

Отчетность в ПФР

Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в единый Социальный фонд. Но сейчас у работодателей есть отдельные регномера как в ПФР, так и в ФСС. С 2023 году номер будет один. Его надо будет указывать в форме ЕФС-1.

Читать еще