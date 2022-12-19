Клерк.Премиум за 9 990 — самая выгодная новогодняя акция для бухгалтеров

Что вы получите за такую небольшую сумму
А получите вы много — это будет полноценная информационная поддержка: неограниченные консультации и обучение.
Вот что вам будет доступно:
Комфортное обучение: 45+ онлайн-курсов и 450+ вебинаров. Информативные, без воды, с примерами.
Личные консультации экспертов: сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.
Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.
Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в подписку они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.
Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.
Вы забудете о поисках рабочей информации в интернете — она будет в подписке. За 9.990₽. Сдать годовую отчетность будет проще — эксперты помогут заполнить декларации.
Обучение сделали удобным — тратите время только на то, что нужно вам в работе. Сделали разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Чтобы знать все новости бухгалтерского мира, надо 10 минут в день.
За курсы и вебинары выдаем сертификаты — будет хорошим доказательством вашей компетенции.
Как подключить сервис Клерк.Премиум
Все очень просто, вот вам пошаговая инструкция, смотрите:
Заполняете форму ниже.
Мы вам перезваниваем и рассказываем, как за 5 минут стать обладателем всех VIP-преимуществ подписки.
Поздравляем. У вас подключен Клерк.Премиум — вы прекрасны и работаете с комфортом.