Клерк.Премиум за 9 990 — самая выгодная новогодняя акция для бухгалтеров

Что вы получите за такую небольшую сумму

А получите вы много — это будет полноценная информационная поддержка: неограниченные консультации и обучение.

Вот что вам будет доступно:

Комфортное обучение : 45+ онлайн-курсов и 450+ вебинаров. Информативные, без воды, с примерами.

Личные консультации экспертов : сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.

Актуальные статьи-разборы : закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.

Новые материалы от «Клерка» бесплатно : в подписку они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.

Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.

Вы забудете о поисках рабочей информации в интернете — она будет в подписке. За 9.990₽. Сдать годовую отчетность будет проще — эксперты помогут заполнить декларации.

Обучение сделали удобным — тратите время только на то, что нужно вам в работе. Сделали разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Чтобы знать все новости бухгалтерского мира, надо 10 минут в день.

За курсы и вебинары выдаем сертификаты — будет хорошим доказательством вашей компетенции.

Как подключить сервис Клерк.Премиум

Все очень просто, вот вам пошаговая инструкция, смотрите: