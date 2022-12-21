Что происходит с ППА и арендными обязательствами в ФСБУ 25/2018, если меняются условия договора

В каких случаях пересматривается стоимость ППА и обязательства по аренде

ППА и арендные обязательства пересматриваются при модификации договора, т. е. изменении (п. 21 ФСБУ 25/2018):

срока аренды;

размера платежей и площади аренды;

состава платежей;

возможности выкупа.

Также пересмотр идет тогда, когда изменяется оценка существующих условий договора:

Намерение продлить или сократить срок аренды, которое учитывали ранее. Изменение оценки опциона на выкуп предмета аренды. Другой размер ежемесячного арендного платежа, который вызван индексацией по условиям договора.

Изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость ППА:

Дт 01 «ППА» Кт 76 «Арендные обязательства», если увеличивается арендное обязательство. Дт 76 «Арендные обязательства» Кт 01 «ППА», если уменьшается арендное обязательство.

Если уменьшение обязательства по аренде превышает балансовую стоимость права пользования активом, то разницу следует включить в текущие доходы:

Дт 76 «Арендные обязательства» Кт 91.1 «Прочие доходы»

При изменении обязательства по аренде нужно пересмотреть также и ставку дисконтирования будущих арендных платежей (п. 22 ФСБУ 25/2018).

В случае, если срок действия договора аренды меняется, измените срок амортизации актива в форме права пользования.

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