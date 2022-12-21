Топ-4 причины прийти в Сообщество профессиональных бухгалтеров прямо сейчас

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Что такое СПБ

Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ) – это профессиональное добровольное объединение профессионалов бухгалтерской отрасли. Участники представлены в общедоступном Реестре СПБ. У каждого участника появляется карточка со всеми профессиональными навыками. А еще возможность пройти аттестацию, чтобы стать аттестованным участником сообщества.

Итак, вот топ причин стать частью СПБ, если вы еще не там.

А пока читаете, подавайте сразу заявку на вступление, это бесплатно.

Причина 1. Получите поддержку коллег

И не просто коллег, а гуру бухучета со всей России! Сообщество профессиональных бухгалтеров – это уютнейшее место, где мы уже собрали команду настоящих экспертов в бухгалтерии. Присоединяйтесь и вы. Потому что в СПБ сразу получите возможность общаться с лучшими в отрасли со всех регионов страны. Хоть из Петербурга, хоть из Магадана. Согласитесь, чаты в Телеграм помогают не всегда.

А еще узнаете, чем и как живет бухгалтерия сейчас. Может, ваши проводки при амортизации уже устарели и надо делать по-другому? Сможете развиваться в профессии гораздо быстрее.

Чтобы видеться с коллегами чаще и быть в тонусе, сможете приходить на закрытые мероприятия. Да да, они только для участников СПБ. Организуем, кстати, по вашим запросам. Просто делитесь, что «болит» больше всего.

Причина 2. Получите уникальный опыт «Клерка»

Да и вообще, «Клерк» создал СПБ, потому что мы просто не можем не делиться с вами больше чем двадцатилетним опытом. За это время мы объединили более 10 миллионов представителей профессии. И просто сайта для этого уже не хватает. Время создавать настоящее отраслевое объединение.

Причина 3. Станете увереннее в себе и востребованнее на рынке труда

Бесконечный скролл ленты вакансий, чтобы понять, дотягиваете ли вы до работы мечты. Или тоскливые размышления о том, как поднять зарплату на нынешнем месте работы. Знакомо?

Больше этого делать не нужно. СПБ покажет, что вы активный член бухгалтерской отрасли. И что особенно важно, покажет, какими навыками вы обладаете как профессионал. Эти навыки мы удобно распределили прямо по участникам работы бухгалтера: налоги, учет, проверки и так далее. Это все видно на вашей карточке участника. То есть и вы, и ваши коллеги (и работодатели) увидят, в чем вы особый профессионал.

Так что больше никаких депрессивных размышлений и низких профессиональных самооценок! Вы профи в своем деле и каждый день становитесь еще круче! И это не просто слова. Сейчас поясним.

Причина 4. Пройти важную аттестацию

В Сообществе вы сможете пройти аттестацию. По ее итогам вы получите по почте России целых три документа:

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.

Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Сертификат ИПБ на 40 часов.

Аттестация по годовой отчетности – это важный курс. Вы записываетесь на него, слушаете лекции от экспертов, изучаете текстовые материалы обо всем по отчетности за 2022 год. Затем проходите саму аттестацию, получаете документы об этом по почте и год можете не думать о повышении квалификации.

Оставляйте заявку, расскажем подробно про Аттестацию:

А в СПБ ваш статус изменится на аттестованного участника.

Это как профсоюз?

Не совсем. Скорее, СПБ – это объединение отрасли. Быть бухгалтером и быть в СПБ – это как журналисту состоять в Союзе журналистов России. Престижно, почетно, меньше границ между городами / регионами и больше профессиональных контактов.

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это добровольное объединение. Подписывать контрактов никаких не надо. Платить за вступление всякие пошлины – тоже. Просто расскажите о себе! И получите возможность профессионально расти каждый день. Вместе легче и быстрее.

Это как большая профессиональная семья – всегда напомнят, какой вы крутой спец. И просто человек хороший :)