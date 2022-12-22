Обучение для бухгалтеров

Лучшая новогодняя акция для бухгалтеров — мы раздаем Клерк.Премиум со скидкой 45%

До Нового года всего 10 дней! Что может быть лучше, чем порадовать себя «Премиумом», да еще за 9 900₽. А потом пойти есть мандарины и смотреть новогодние фильмы.

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Лучшая новогодняя акция для бухгалтеров — мы раздаем Клерк.Премиум со скидкой 45%

Что получите в Клерк.Премиум за такую маленькую сумму

Представьте, что «Клерк» — это Дед Мороз, который кладет вам под елку подарок. Вы просыпаетесь утром, подходите к елке, а там уже притаился Клерк.Премиум, который даст вам:

  1. Обучение от профессионалов: 45+ онлайн-курсов и 450+ вебинаров. Информативные, без воды, с примерами. 

  2. Личные консультации экспертов: сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет, налоги и т. д. Ответим в день обращения.

  3. Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» любую тему — получите емкую и экспертную статью по новым законам, правилам, отчетам.

  4. Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в подписку они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется. Настоящее новогоднее волшебство!

  5. Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете знать о всех изменениях в бухгалтерии.

Вы забудете о поисках рабочей информации в интернете — она будет в подписке. По новогодней акции за 9 900₽. Сдать годовую отчетность будет проще — эксперты помогут заполнить декларации. 

Можно будет спокойно отдыхать все новогодние праздники и не думать о работе, отчетах — Клерк.Премиум обо всем позаботится.

Обучение сделали удобным — тратите время только на то, что нужно по работе. Сделали разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Узнаете все новости бухгалтерского мира за 10 минут.

За курсы и вебинары выдаем сертификаты — будет хорошим доказательством вашей компетенции.

Как подключить сервис Клерк.Премиум

Вот вам пошаговая и легкая инструкция, смотрите:

  1. Заполняете форму ниже.

  2. Мы вам перезваниваем и рассказываем, как за 5 минут получить все VIP-преимущества подписки.

  3. Вжух! Происходит новогодняя магия: у вас подключен Клерк.Премиум. Вы самый счастливый бухгалтер, идете есть мандаринки и работаете с комфортом.

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