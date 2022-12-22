Налоговые изменения 2023

Главные изменения в учете и налогах в 2023 году, о которых вам нужно знать

Традиционно пройдемся по «горячим» новинкам: ЕНП, начисления взносов по ГПХ. Разберем и другие интересные изменения, которые всех нас ждут в новом 2023 году.

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Главные изменения в учете и налогах в 2023 году, о которых вам нужно знать

Аббревиатура, которую страшно произносить вслух

От этих трех букв уже трясет всех — речь об ЕНП. Вместо многочисленных платежек на уплату налогов можно будет делать одну. Деньги будут зачисляться на единый налоговый счет (ЕНС) и распределяться в погашение его налоговой обязанности по уведомлениям и отчетам.

Это касается уплаты всех платежей по Налоговому кодексу, за исключением:

  • НПД;

  • сбор за пользование объектами животного мира;

  • сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Также отдельно от ЕНП перечисляются: 

  • НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту;

  • госпошлина, в отношении которой судом не выдан исполнительный документ.

Что касается взносов на травматизм, то их по-прежнему надо будет платить отдельно, поскольку их уплата определена законом № 125-ФЗ, а не Налоговым кодексом.

Что там по ГПХ и базе по начислению взносов

Сейчас с выплат по договорам ГПХ платят взносы только по пенсионному и медицинскому страхованию. С 2023 года с выплат по договорам ГПХ нужно будет платить еще и взносы на соцстрахование — по единому тарифу, как с выплат по трудовым договорам.

Выплаты иностранцам будут облагаться взносами на ОМС. Поэтому при устройстве их на работу не надо будет требовать полис ДМС.

О заключении договора ГПХ и о его прекращении надо будет извещать новый фонд , как и при заключении трудовых договоров. То есть надо будет сдать отчет 2 раза — когда заключили договор, и когда расторгли.

Формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС объединят в единый отчет.Туда же войдут данные по договорам ГПХ.


Как правильно работать в 2023 году и сдать годовую отчетность

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