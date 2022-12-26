Не знаете, что подарить бухгалтеру на Новый год? «Клерк» тут как раз подписку Клерк.Премиум отдает всего за 9900₽

Я веселый Клерк Мороз, я подарки вам принес

Бухгалтеры в этом году настрадались, с этими новыми ФСБУ, постоянными изменениями. А тут еще и с ЕНП в следующем году проблемы сулят.

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А стишок рассказывать Клерк Морозу надо?

Нет, стишок не надо. Чтобы получить волшебную подписку КлеркПремиум и забыть о всех рабочих заботах и проблемах в следующем году, нужно сделать одну вещь.

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