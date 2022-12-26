Обучение для бухгалтеров

Не знаете, что подарить бухгалтеру на Новый год? «Клерк» тут как раз подписку Клерк.Премиум отдает всего за 9900₽

Поверьте, это самый классный подарок для бухгалтера, к тому же скидка 45%. А если вы бухгалтер, то сделать себе такой профессиональный подарок — лучшее решение.

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Не знаете, что подарить бухгалтеру на Новый год? «Клерк» тут как раз подписку Клерк.Премиум отдает всего за 9900₽

Я веселый Клерк Мороз, я подарки вам принес

Бухгалтеры в этом году настрадались, с этими новыми ФСБУ, постоянными изменениями. А тут еще и с ЕНП в следующем году проблемы сулят.

За хорошее поведение (а мы в нем не сомневаемся) «Клерк»дарит вам подарочек — сервис КлеркПремиум за 9900₽. Вот что в него входит:

  • экспертное обучение: учитесь на онлайн-курсах и вебинарах, проходите тесты, задавайте вопросы лекторам, получайте сертификаты. 500+ часов обучающего контента для бухгалтеров.

  • статьи-инструкции о всем важном для бухгалтера: пишет лично главред «Клерка» — профессионально, информативно, полезно.

  • неограниченные консультации экспертов: ответим на любое количество ваших вопросов о налогах, проверках, учету, 1С, праву и бюджетному учету. Ответ — за несколько часов.

Мы сделали подписку такой, чтобы вам было удобно ей пользоваться и вы не тратили драгоценное время и нервы. Собрали лучший практический опыт, знания людей, которые знают, что делать в любой рабочей ситуации.

С подпиской вы сможете узнать все новости бухгалтерского мира за 10 минут — это действительно удобно. Всегда быть в курсе нового — главный принцип успешного бухгалтера.

А стишок рассказывать Клерк Морозу надо?

Нет, стишок не надо. Чтобы получить волшебную подписку КлеркПремиум и забыть о всех рабочих заботах и проблемах в следующем году, нужно сделать одну вещь.

Заполните новогоднюю форму ниже — помощники Клерк Мороза вам позвонят и расскажут, как получить сервис Клерк.Премиум за 5 минут.

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Обучение для бухгалтеров

Не знаете, что подарить бухгалтеру на Новый год? «Клерк» тут как раз подписку Клерк.Премиум отдает всего за 9900₽

Поверьте, это самый классный подарок для бухгалтера, к тому же скидка 45%. А если вы бухгалтер, то сделать себе такой профессиональный подарок — лучшее решение.

Не знаете, что подарить бухгалтеру на Новый год? «Клерк» тут как раз подписку Клерк.Премиум отдает всего за 9900₽

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