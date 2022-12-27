Хоу-хоу-хоу. Слышите? Это Дед Мороз везет подарки от «Клерка»!

Бухгалтеры любят подарки
А мы любим их дарить. Вот вам большой подарок — сервис Клерк.Премиум за 9900₽.
Клерк.Премиум — это персональный комфорт для вас в работе.
Его предоставляем мы — команда Центра обучения «Клерк». Делаем курсы, вебинары для Клерк.Премиум, ручаемся за качество экспертных материалов.
Вот что вам будет доступно в сервисе:
Комфортное обучение: больше 40 онлайн-курсов, мини-курсов, 400 вебинаров. Информативные, без воды, с примерами.
Личные консультации экспертов: сможете задавать неограниченное число вопросов. Любые рабочие темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.
Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.
Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в сервис они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.
Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.
Забудьте о вечных поисках информации в интернете — она будет в «Премиуме»
За каждый курс и вебинар вы получите сертификат — сможете показать руководителю. Будет крепким доказательством вашей компетенции.
Хочу подарок, как получить?
Оставьте заявку ниже — мы перезвоним и за пять минут подключим вас к Клерк.Премиум.