Обучение для бухгалтеров

Хоу-хоу-хоу. Слышите? Это Дед Мороз везет подарки от «Клерка»!

Если у вас еще осталось место под елкой — то обязательно поставьте туда классный подарок для всех бухгалтеров страны.

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Хоу-хоу-хоу. Слышите? Это Дед Мороз везет подарки от «Клерка»!

Бухгалтеры любят подарки

А мы любим их дарить. Вот вам большой подарок — сервис Клерк.Премиум за 9900₽. 

Клерк.Премиум — это персональный комфорт для вас в работе. 

Его предоставляем мы — команда Центра обучения «Клерк». Делаем курсы, вебинары для Клерк.Премиум, ручаемся за качество экспертных материалов.

Вот что вам будет доступно в сервисе:

  • Комфортное обучение: больше 40 онлайн-курсов, мини-курсов, 400 вебинаров. Информативные, без воды, с примерами. 

  • Личные консультации экспертов: сможете задавать неограниченное число вопросов. Любые рабочие темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.

  • Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.

  • Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в сервис они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.

  • Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.

Забудьте о вечных поисках информации в интернете — она будет в «Премиуме»

За каждый курс и вебинар вы получите сертификат — сможете показать руководителю. Будет крепким доказательством вашей компетенции.

Хочу подарок, как получить?

Оставьте заявку ниже — мы перезвоним и за пять минут подключим вас к Клерк.Премиум.

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