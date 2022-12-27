Хоу-хоу-хоу. Слышите? Это Дед Мороз везет подарки от «Клерка»!

Бухгалтеры любят подарки

А мы любим их дарить. Вот вам большой подарок — сервис Клерк.Премиум за 9900₽.

Клерк.Премиум — это персональный комфорт для вас в работе.

Его предоставляем мы — команда Центра обучения «Клерк». Делаем курсы, вебинары для Клерк.Премиум, ручаемся за качество экспертных материалов.

Вот что вам будет доступно в сервисе:

Комфортное обучение : больше 40 онлайн-курсов, мини-курсов, 400 вебинаров. Информативные, без воды, с примерами.

Личные консультации экспертов : сможете задавать неограниченное число вопросов. Любые рабочие темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.

Актуальные статьи-разборы : закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.

Новые материалы от «Клерка» бесплатно : в сервис они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.

Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.

Забудьте о вечных поисках информации в интернете — она будет в «Премиуме»

За каждый курс и вебинар вы получите сертификат — сможете показать руководителю. Будет крепким доказательством вашей компетенции.

Хочу подарок, как получить?

Оставьте заявку ниже — мы перезвоним и за пять минут подключим вас к Клерк.Премиум.