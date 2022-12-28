Его никто не ждал, а он пришел — новенький ФСБУ 28/2022

Что это такое и зачем оно нужно

Теперь инвентаризацию бухгалтеры будут проводить в определенные сроки и по конкретным правилам. Ведь до конца 2022 года не было ни бухстандарта, ни ПБУ и инвентаризацию проводили по Методическим указаниям Минфина.

Паниковать не стоит — обязательным ФСБУ 28/2022 станет в 2025 году дожить бы до него, но применять разрешат заранее.

Когда инвентаризация обязательна:

для годовой бухотчетности;

при передаче активов в аренду;

смене материально-ответственного лица;

смене руководителя коллектива, при выбытии из коллектива более 50% его членов;

при повреждении или утрате активов;

ликвидация организации.

Что считать объектом инвентаризации по ФСБУ 28/2022

активы и обязательства организации;

объекты бухучета, которые не учитывают в активах и обязательствах, но отражают на забалансовых счетах и информацию о которых раскрывают в бухотчетности;

имущество, имущественные права и обязательства, которые не учла организация;

объекты бухучета – источники финансирования деятельности компании, которые нужны, например, для оценки состояния активов.

Не забывайте — ФСБУ уже семь штук. Семь, Карл! Но применять в 2023 году, к счастью, будем только шесть: «Аренда», «НМА», «ОС», «Капвложения», «Документооборот», «Запасы».



Как в них разобраться и не сойти с ума

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