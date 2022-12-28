Его никто не ждал, а он пришел — новенький ФСБУ 28/2022

Что это такое и зачем оно нужно
Теперь инвентаризацию бухгалтеры будут проводить в определенные сроки и по конкретным правилам. Ведь до конца 2022 года не было ни бухстандарта, ни ПБУ и инвентаризацию проводили по Методическим указаниям Минфина.
Паниковать не стоит — обязательным ФСБУ 28/2022 станет в 2025 году
дожить бы до него, но применять разрешат заранее.
Когда инвентаризация обязательна:
для годовой бухотчетности;
при передаче активов в аренду;
смене материально-ответственного лица;
смене руководителя коллектива, при выбытии из коллектива более 50% его членов;
при повреждении или утрате активов;
ликвидация организации.
Что считать объектом инвентаризации по ФСБУ 28/2022
активы и обязательства организации;
объекты бухучета, которые не учитывают в активах и обязательствах, но отражают на забалансовых счетах и информацию о которых раскрывают в бухотчетности;
имущество, имущественные права и обязательства, которые не учла организация;
объекты бухучета – источники финансирования деятельности компании, которые нужны, например, для оценки состояния активов.
Не забывайте — ФСБУ уже семь штук. Семь, Карл! Но применять в 2023 году, к счастью, будем только шесть: «Аренда», «НМА», «ОС», «Капвложения», «Документооборот», «Запасы».
Как в них разобраться и не сойти с ума
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