Обучение для бухгалтеров

Последний шанс! Заканчиваем раздавать Клерк.Премиум за 9900₽

Декабрь подходит к концу, как и наши предновогодние акции. Но у вас еще остался шанс подарить себе классную подписку со скидкой 45%

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Последний шанс! Заканчиваем раздавать Клерк.Премиум за 9900₽

Ой, а Новый год-то уже в субботу

Самое время вспомнить о том, что в 2023 году лучше работать с комфортом и не искать полдня шаблоны отчетов и деклараций.

Удобство в работе подарит сервис Клерк.Премиум — это инструмент, который защитит бухгалтера от всех форс-мажоров. Вышел новый закон — его разберет главред Клерка, нужны консультации экспертов — не проблема.

Понадобились знания по важной рабочей теме — у вас в подписке целый центр обучения.


21 год опыта помог нам создать лучший (без преувеличения) сервис для бухгалтеров. Узнавать все новости и изменения стало в разы проще. 

Преподаватели-профессионалы, эксперты, консультанты — все эти люди работают ради того, чтобы помогать вам — лучшим бухгалтерам страны. 

Вы получите сертификаты ИПБ, сможете консультироваться с нашими экспертами по рабочим вопросам без ограничений.

И все это за 9900₽

Хочу работать с комфортом, как получить Клерк.Премиум?

Все очень просто, вот вам пошаговая инструкция, смотрите:

  1. Заполняете форму ниже.

  2. Мы вам перезваниваем и рассказываем, как за 5 минут стать VIP Клерком с подпиской.

  3. Поздравляем. У вас подключен Клерк.Премиум — вы прекрасны и работаете с комфортом.

Торопитесь — скоро мы закроем акцию и получить скидку в 45% не получится.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Трудовые отношения

30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году

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30 декабря. Как эффективно провести последний рабочий день в году

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Финансовый директор: кто это и какие функции выполняет
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