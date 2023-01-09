Обучение для бухгалтеров

Праздники — все. Зато у «Клерка» есть сюрприз, который скрасит ваш серый понедельник

Салаты доедены, аспирин выпит, самое время работать. Ни на минуту не можем оставить вас без комфорта в работе, поэтому дарим курс повышения квалификации, да еще и скидку на Клерк.Премиум.

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Праздники — все. Зато у «Клерка» есть сюрприз, который скрасит ваш серый понедельник

Что, вот так прямо берете и дарите?

Мы поняли, что одного курса повышения квалификации мало, поэтому самым крутым для вас будет сервис Клерк.Премиум. Когда подключите его со скидкой 40%, в подарок получите курс.

Курс дадим по всем изменениям и правилам 2023 года для бухгалтера: там о новом соцфонде, ЕНП, АУСН, отчетности и многом другом. 

Вот, кстати, коротко о программе курса, который подарим:

Что получите в Клерк.Премиум

  • Обучение от профессионалов: 45+ онлайн-курсов и 450+ вебинаров. Информативные, без воды, с примерами. 

  • Личные консультации экспертов: сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет, налоги и т. д. Ответим в день обращения.

  • Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» любую тему — получите емкую и экспертную статью по новым законам, правилам, отчетам.

  • Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в подписку они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.

  • Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете знать о всех изменениях в бухгалтерии.

Вы забудете о поисках рабочей информации в интернете — она будет в подписке. Эксперты помогут заполнить декларации

Как круто, дайте две

Оставляйте свои контакты по форме ниже — мы перезвоним, расскажем, как получить подписку со скидкой 40% и курс повышения квалификации в подарок. 

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Увольнение

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

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