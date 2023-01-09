Методы, которые позволят проще работать с ФСБУ 25/2018 «Аренда»

Упрощенный учет у арендатора: рассчитываем фактическую стоимость ППА легко

Сразу стоит сказать, что этот способ подходит тем арендаторам, которые вправе применять упрощенку. Работает он для перехода на ФСБУ. Арендатор формирует стоимость актива в неполном виде и оценивает обязательство по аренде без дисконтирования.

В фактическую стоимость ППА арендаторы включают только:

величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

арендные платежи, которые перечислили на дату предоставления предмета аренды.

Не включайте в фактическую стоимость права пользования активом:

затраты, связанные на доведение предмета аренды до пригодного состояния;

величину оценочного обязательства по демонтажу и пр.

Упрощаем учет определенных договоров

Для этого нужно не отражать в бухучете ППА и обязательство по аренде. Признаются только расходы по арендным платежам по старому порядку и учитываются на балансе арендодателя.

Выходит так, что арендатор и не применяет ФСБУ 25/2018, но сохраняет прежний порядок учета.

К каким договорам можно применить упрощенный учет

право собственности на предмет аренды не переходит к арендатору, и его выкуп по цене ниже справедливой стоимости невозможен;

передача предмета аренды в субаренду не предполагается.

Ну и для этого выполните три классических условия для ФСБУ 25/2018:

Срок аренды не более года. Рыночная стоимость предмета аренды не более 300 000 и от него можно получить экономическую выгоду. Арендатор вправе применять упрощенные способы бухучета.

Что упростить арендодателю

Упростим операционную аренду. По договорам арендодателю не нужно менять прежний порядок учета актива. Только изменить оценочные значения.

Доходы по такой аренде признаются равномерно или на основе другого систематического подхода.

ФСБУ уже семь штук. Как в них не запутаться и работать без штрафов

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