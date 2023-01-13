Единый налоговый платеж — как заполнить платежку

Куда платить и как платить
Не удивляйтесь, платить налоги надо в УФК по Тульской области (Межрегиональную инспекцию ФНС). Это касается всех в России. Почему Тульская область — до сих пор гадаем, так выбрало Казначейство.
Чтобы перечислить единый налоговый платеж, ФНС рекомендуют использовать сервисы ФНС России или сформировать платеж в учетной системе.
Реквизиты платежа заполняются автоматически.
В личном кабинете или учетной системе заполняйте только сумму платежа.
Если платите ЕНП через сервис «Уплата налогов и пошлин» — заполняйте ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.
Платежка выглядит вот так:
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