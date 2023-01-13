ЕНП (единый налоговый платеж)

Все, что нужно знать бухгалтеру про ЕНП, в одном месте

Устали от кучи новостей и изменений по ЕНП, хотя он только начал работать? Не понимаете как заполнить платежку, как платить взносы за декабрь и НДФЛ с авансов? Не пропускайте ни одного изменения с подпиской Клерк.Премиум.

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Все, что нужно знать бухгалтеру про ЕНП, в одном месте

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Если у вас накопились вопросы про ЕНП, вы не можете разобраться, какие вам нужны реквизиты, где взять КБК на 2023 год, как узнать сальдо по ЕНП или платить взносы и налоги, подписка Клерк.Премиум – ваш лучший помощник.

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Весь для бухгалтера

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

‼️ Госуслуги рассылают самозанятым и ИП уведомления о долге по ЕНП. Не платите

Бухгалтеры рассказывают, что клиенты-ИП массово получили уведомление на уплату долга по Единому налоговому платежу через портал Госуслуг. Люди жалуются, что при наличии подтвержденной переплаты по налогам в декабре 2022 года, теперь, оказывается, должны бюджету.

Судебная практика по налоговым спорам

Компании отказались рассказывать, кто обнулил ее декларацию. ВС подтвердил, что у налоговой нет такой обязанности

Компании обнулили декларацию по НДС. Общество решило получить реквизиты неустановленного лица, чтобы выяснить, кто конкретно это сделал. Но узнать в налоговой ничего не удалось. Компания решила через суд обжаловать отказ МИ ФНС №15 по Приморскому краю. Но проиграла везде.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Штрафы за персональные данные

⚡️ Путин подписал важные поручения: штрафы компаниям, мобилизация, компенсации за мошенничество

К 1 июля подготовят законодательство, чтобы собирать штрафы с компаний за утечку персональных данных. Это поручил Путин. Он оформил и ряд других поручений.

Отпуска

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С 1 января 2023 года вступают в силу обновленные правила предоставления отпусков сотрудникам. Компания-работодатель обязана учесть все нововведения, чтобы избежать претензий контролеров. Расскажем подробнее о новациях в процессе предоставления отпусков.

Правила предоставления отпусков в 2023 году: что изменилось

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Подотчет, командировки

Выходные дни командированным в новые регионы оплачивают также, как и будни

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Повышение квалификации для бухгалтеров

Вы получите знания, которыми не владеют более 80% ваших коллег-бухгалтеров

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