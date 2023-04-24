ФСБУ 25/2018 «Аренда» — пошаговая инструкция по стандарту для арендатора

Договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018 — что делать

Определите состав арендных платежей. Установите срок аренды для целей ФСБУ 25/2018. Проверьте, вправе ли вы применять упрощенный способ учета аренды Если не вправе — рассчитывайте показатели.

Какие показатели нужно рассчитывать:

арендное обязательство (АО),

определите стоимость ППА,

сделайте в бухучете проводки на АО, ППА,

регулярно начисляйте амортизацию ППА,

отражайте в учете изменения АО, когда начисляются арендные платежи,

если АО определялось с дисконтированием арендных платежей, включите в расходы процентные платежи.

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Пошаговый алгоритм действий для арендатора

Шаг 1. Проверьте договор и посмотрите, нужно ли применять ФСБУ 25/2018.

ФСБУ не применяется в случаях:

передачи во временное пользование;

биологических активов;

участков недр для геологического изучения или добычи полезных ископаемых;

передачи во временное пользование результатов интеллектуальной собственности.

Также ФСБУ не применяется, если невозможно определить арендные платежи и срок аренды.

Шаг 2. Определите состав платежей, которые подлежат учету в ФСБУ 25/2018 «Аренда».

Состав арендных платежей:

Шаг 3. Определите срок аренды.

Если договор краткосрочный с пролонгацией, тогда алгоритм такой:

Намереваетесь пролонгировать договор — тогда сроком аренды признаете период, в котором хотите использовать объект.

Если договор бессрочный или на неопределенный срок, то учитывается:

минимальный срок без штрафов за расторжение договора без разрешения второго лица;

намерение продлить договор или прервать его с учетом всех фактов и обстоятельств.

Шаг 4. Оцените возможность учитывать аренду упрощенным способом.

Применять упрощенку можно в этих случаях:

Шаг 5. Оцените обязательства по аренде.

Шаг 6. Оцените стоимости ППА.

Шаг 7. Проведите амортизацию ППА.

Кто это вообще придумал и зачем так усложнил работу?

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