ФСБУ 25/2018 «Аренда» — пошаговая инструкция по стандарту для арендатора

Договор аренды попадает под ФСБУ 25/2018 — что делать
Определите состав арендных платежей.
Установите срок аренды для целей ФСБУ 25/2018.
Проверьте, вправе ли вы применять упрощенный способ учета аренды
Если не вправе — рассчитывайте показатели.
Какие показатели нужно рассчитывать:
арендное обязательство (АО),
определите стоимость ППА,
сделайте в бухучете проводки на АО, ППА,
регулярно начисляйте амортизацию ППА,
отражайте в учете изменения АО, когда начисляются арендные платежи,
если АО определялось с дисконтированием арендных платежей, включите в расходы процентные платежи.
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Пошаговый алгоритм действий для арендатора
Шаг 1. Проверьте договор и посмотрите, нужно ли применять ФСБУ 25/2018.
ФСБУ не применяется в случаях:
передачи во временное пользование;
биологических активов;
участков недр для геологического изучения или добычи полезных ископаемых;
передачи во временное пользование результатов интеллектуальной собственности.
Также ФСБУ не применяется, если невозможно определить арендные платежи и срок аренды.
Шаг 2. Определите состав платежей, которые подлежат учету в ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Состав арендных платежей:
Шаг 3. Определите срок аренды.
Если договор краткосрочный с пролонгацией, тогда алгоритм такой:
Намереваетесь пролонгировать договор — тогда сроком аренды признаете период, в котором хотите использовать объект.
Если договор бессрочный или на неопределенный срок, то учитывается:
минимальный срок без штрафов за расторжение договора без разрешения второго лица;
намерение продлить договор или прервать его с учетом всех фактов и обстоятельств.
Шаг 4. Оцените возможность учитывать аренду упрощенным способом.
Применять упрощенку можно в этих случаях:
Шаг 5. Оцените обязательства по аренде.
Шаг 6. Оцените стоимости ППА.
Шаг 7. Проведите амортизацию ППА.
Кто это вообще придумал и зачем так усложнил работу?
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