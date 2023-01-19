Топ-5 причин вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров прямо сейчас

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это самое престижное отраслевое объединение для бухгалтеров в России. Здесь собираются самые крутые специалисты, чтобы поддерживать друг друга – и поднимать престиж профессии бухгалтера.

Причина вступить № 1: это психологически полезно

Изменения в работе только на 2023й год уже способны свести с ума любого бухгалтера: куда идти за помощью? Где получить поддержку коллег и надежное плечо в любой ситуации?

В конце концов, просто прокричаться: иногда нужно и это.

В Сообществе профессиональных бухгалтеров есть чаты с коллегами, а еще – возможность познакомиться и лично пообщаться при встрече. Это в каком-то смысле настоящая соцсеть для бухгалтеров!

Причина № 2: это дает много знаний

В составе экспертов Сообщества – лучшие из лучших. Для участников СПБ «Клерк» готовит вебинары и открытые только для них мероприятия, делает рассылки полезных материалов. В общем, экспертиза СПБ – это весь огромный опыт «Клерка», лучшего бухгалтерского СМИ в России.

«Клерку» уже 22 года: за это время наша база знаний стала настолько велика, что мы просто не можем не делиться с вами. Участники Сообщества профессиональных бухгалтеров будут всегда в курсе событий :)

Причина № 3: это не просто формальное объединение

Вступить в СПБ – это не просто заполнить анкету и получить бумажку об этом, которая будет пылиться на полке. Сообщество профессиональных бухгалтеров – это движение, постоянное обновление знаний, активное общение, знакомства, полезные мероприятия и практическая польза вашей карточки участника. Потому что карточка, например – это ваше резюме. Заполняя ее постепенно, вы будете с каждым разом гордиться собой все больше. А еще эту красоту вполне могут увидеть работодатели. Представьте: с помощью СПБ вы нашли работу мечты!

Цель Сообщества профессиональных бухгалтеров – не включить бухгалтеров в заскорузлое объединение, чтобы членство в нем пылилось, как раньше партбилет. А дать максимально актуальные знания, надежное плечо экспертов и коллег в сложных ситуациях.

Причина № 4: сделать профессию круче

Каждый бухгалтер хоть раз в жизни слышал стереотип о своей профессии. Что «бухгалтеры – воры», что «бухгалтер – это как налоговый инспектор, только внутри компании» и т.д. и т.п. Между тем, бухгалтер – третья про распространенности профессия в России. Без бухгалтера вообще нет бизнеса! Давайте вместе расскажем всем вокруг, как это важно и сложно, как нас много и почему мы круты!

Вступайте в Сообщество профессиональных бухгалтеров прямо сейчас.

Причина № 5: вы будете этим гордиться

Помните, как в детстве хотелось гордиться собой, когда вас принимали в компанию особенно интересных ребят во дворе – или когда в юности удавалось попасть в студенческий совет университета? Каждый шаг был как бы напоминанием о том, как вы круты и что вы этого достойны?

С Сообществом профессиональных бухгалтеров так же. Просто заполните анкету – это всего несколько минут, а поводов гордиться собой станет намного больше. Вы – настоящий профессионал. Присоединяйтесь к профессионалам!