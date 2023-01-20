Обучение для бухгалтеров

Отдаем Клерк.Премиум почти в два раза выгоднее — со скидкой 40%

Только до 27.01 всем бухгалтерам даем скидку на сервис Клерк.Премиум и подарок — курс повышения квалификации по всем новым правилам 2023 года.

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Отдаем Клерк.Премиум почти в два раза выгоднее — со скидкой 40%

Что вам предлагаем

Сервис Клерк.Премиум — это целая экосистема для бухгалтеров. В ней есть все для работы, смотрите:

  • обучение: 450+ вебинаров, мини-курсы, 50+ онлайн-курсов. Там о ФСБУ, законной экономии налогов, управленческом учете и т. д.;

  • поддержка: консультируйтесь с экспертами без ограничений, по любым рабочим вопросам. ЕНП, сроки сдачи деклараций, изменения в налогах 2023 и пр. Ответы в день обращения;

  • инструменты: более 400 шаблонов, тысячи документов, десятки калькуляторов. Мы разобрали более 900 поправок в законы, 1523 судебных решения, 520 писем Минфина и ФНС. Сделали их понятными и простыми. 

  • эксклюзивные статьи: закажите главреду «Клерка» статью на интересующую вас тему — ее напишут специально для вас. Чек-листы, шпаргалки и понятные разъяснения.

Мы работаем для вас уже 21 год. Больше 20 000 человек учатся по нашим материалам и становятся лучшими бухгалтерами. Больше шести миллионов пользователей ежемесячно читают нас — мы знаем, какое образование вам нужно.

Какой подарим курс повышения квалификации

Изменений в 2023 так много, что мы выпустили отдельный курс: об АУСН, новом Соцфонде, ЕНП и других новинках в законах. 

После курса вышлем вам по почте официальное удостоверение на 120 ак. часов, внесем в госреестр ФИС ФРДО.

Торопитесь — получить сервис Клерк.Премиум со скидкой 40% и курс в подарок можно только до 27.01.

Оставьте заявку — заполните форму ниже.

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Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

С 2023 года дата получения физлицом дохода для целей НДФЛ – день, когда работнику была произведена выплата, а не последний рабочий день месяца, как это было до конца 2022 года. Учитывая обязанность работодателя выплачивать зарплату минимум дважды в месяц, под удержание НДФЛ попадает выплата аванса.

Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

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Платежный календарь для бухгалтера. Что это и зачем он нужен

Главная задача платежного календаря заключается в планировании денежных потоков с возможностью разбивки всех финансовых операций по дням. Чаще всего составляет его бухгалтер. Расскажем, как правильно сформировать платежный календарь и какие сложности могут возникнуть.

Платежный календарь для бухгалтера. Что это и зачем он нужен
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