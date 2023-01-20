Отдаем Клерк.Премиум почти в два раза выгоднее — со скидкой 40%

Что вам предлагаем

Сервис Клерк.Премиум — это целая экосистема для бухгалтеров. В ней есть все для работы, смотрите:

обучение : 450+ вебинаров, мини-курсы, 50+ онлайн-курсов. Там о ФСБУ, законной экономии налогов, управленческом учете и т. д.;

поддержка : консультируйтесь с экспертами без ограничений, по любым рабочим вопросам. ЕНП, сроки сдачи деклараций, изменения в налогах 2023 и пр. Ответы в день обращения;

инструменты : более 400 шаблонов, тысячи документов, десятки калькуляторов. Мы разобрали более 900 поправок в законы, 1523 судебных решения, 520 писем Минфина и ФНС. Сделали их понятными и простыми.

эксклюзивные статьи: закажите главреду «Клерка» статью на интересующую вас тему — ее напишут специально для вас. Чек-листы, шпаргалки и понятные разъяснения.

Мы работаем для вас уже 21 год. Больше 20 000 человек учатся по нашим материалам и становятся лучшими бухгалтерами. Больше шести миллионов пользователей ежемесячно читают нас — мы знаем, какое образование вам нужно.

Какой подарим курс повышения квалификации

Изменений в 2023 так много, что мы выпустили отдельный курс: об АУСН, новом Соцфонде, ЕНП и других новинках в законах.

После курса вышлем вам по почте официальное удостоверение на 120 ак. часов, внесем в госреестр ФИС ФРДО.

Торопитесь — получить сервис Клерк.Премиум со скидкой 40% и курс в подарок можно только до 27.01.

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