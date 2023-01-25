Бухгалтеры всей страны, объединяйтесь. Справимся с ЕНП вместе

Садитесь пить чай

Ленты новостей, вопросы шефа, боль коллег и бесконечные неполадки с новшествами в законах загнали бухгалтеров в угол всего за две недели работы. Как спастись? Выдыхайте и садитесь пить чай!

Чего это мы такие уверенные? Да очень просто: любую проблему решать проще вместе. В Сообществе профессиональных бухгалтеров собралось уже столько профессионалов, что всем вместе нам любой ЕНП по плечу!

Узнать больше про Сообщество профессиональных бухгалтеров можно здесь.

Это как это?

Садитесь вы заполнять анкету участника – и пока заполнили, подняли самооценку. Вы крутой профессиональный бухгалтер сами по себе! А теперь давайте знакомиться с остальными участниками. Каждый из них – тоже профессионал. И готов подставить вам свое плечо в сложной ситуации.

С коллегами можно делиться опытом и проблемами из собственной практики. Вместе обсуждать, находить решения и формулировать вопросы для экспертов, если случай непростой.

Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ) – это профессиональное добровольное объединение профессионалов бухгалтерской отрасли. Участники представлены в общедоступном Реестре СПБ. Форум для общения участников – тут.

А эксперты тоже есть?

И эксперты есть! Команда первоклассных специалистов, гуру в разных областях учета и отчетности тоже здесь, с вами. И конечно, весь больше чем 20летний опыт «Клерка», лучшего в России СМИ для бухгалтеров – тоже ваш.

Всех участников СПБ ждут крутые мероприятия – как по узким бухгалтерским проблемам, так и по серьезным, глобальным вопросам. А анкету участника просматривают работодатели. Вполне возможно, что и работодатель вашей мечты!

Наконец, для участников сообщества аттестационная комиссия и кураторы «Клерка» будут выпускать важные информационные материалы: про изменения в законах и отчетности.

Как вступить?

Заполнить анкету – всего несколько минут. Платить ничего не надо, контрактов заключать тоже не нужно никаких.

Взамен получите все, чтобы пережить 2023 год без потерь нервных клеток, времени и денег. Это того стоит!