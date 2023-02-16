Бесплатный курс повышения квалификации для всех бухгалтеров!

Мы любим радовать бухгалтеров. Работать эффективнее в этом сложном году поможет Клерк.Премиум и подарок к нему. Расскажем, как ваша рабочая рутина изменится с подпиской и подарком.

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Бесплатный курс повышения квалификации для всех бухгалтеров!

Больше никаких авралов и бесконечных поисков информации

Забудьте о том, что пропустили новый закон или форму отчетности. С Клерк.Премиум вы откроете доступ ко всем документам, инструкциям, шаблонам. 

Например: образец платежки ЕНП, новая декларация по УСН, шаблон по ЕФС-1.

Если будет что-то непонятно из новшеств, вроде ЕНП или ЕНС, уведомлений и сроков уплаты налогов, на сайте будут открыты разборы законов. 

Вы всегда сможете проконсультироваться с экспертами

Например, вы не можете разобраться когда и как подавать уведомление по ЕНП или заполнять декларацию по НДС.

На помощь придет сервис Клерк.Консультации: вы задаете вопросы экспертам и получаете развернутые ответы. По времени: от двух часов до суток.

Эксперты помогут заполнить декларации, вы сможете задавать любое количество вопросов. Ограничений нет.

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Обучайтесь на курсах и вебинарах бесплатно

В подписке Клерк.Премиум вам доступны:

  • 500+ вебинаров на темы: бухотчетность, кадры, право, 1С. Недавно вышел вебинар по изменениям в налоге на прибыль в 2023 году;

  • 40+ онлайн-курсов, последний вышел по ЕНП и ЕНС для организаций и самозанятых. Учат эксперты, выдаем сертификаты.

  • 85+ мини-курсов, добавляем каждый день. Маркировки, возмещение НДС в 2023 и многое другое.

  • 3 книги в электронном формате: по ФСБУ 25/2018, виртуальные остатки ТМЦ, бухучет и криптовалюты.

Клерк.Премиум — это персональный комфорт в работе. Вы станете на порядок выше коллег-бухгалтеров, начальство будет знать, что на вас можно положиться.

Лучший подарок для бухгалтеров в 2023 году вместе с подпиской

Повысить квалификацию и устранить пробелы в знаниях поможет курс по всем новым правилам 2023 года. 

ЕНП, ЕНС, АУСН, Соцфонд, новая отчетность — вы научитесь работать со всеми новшествами. 

После курса вы поймете, как правильно:

  • подавать уведомления по ЕНП;

  • заполнять платежку на уплату налога ЕНП;

  • заполнять форму ЕФС-1;

  • работать с изменениями в налогах, бухучете и кадрах;

  • перейти на АУСН.

Когда сдадите аттестационную работу, выдадим удостоверение на 120 ак. часов и внесем в ФИС ФРДО. Оно выделит вас среди других бухгалтеров, покажет начальству, что вы ценный сотрудник.

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Как итог, вам будут доступны безлимитные консультации экспертов, разборы, онлайн-курсы, инструкции, шаблоны. И мы дадим вам подарок.

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