Бесплатный курс повышения квалификации для всех бухгалтеров!

Больше никаких авралов и бесконечных поисков информации
Забудьте о том, что пропустили новый закон или форму отчетности. С Клерк.Премиум вы откроете доступ ко всем документам, инструкциям, шаблонам.
Например: образец платежки ЕНП, новая декларация по УСН, шаблон по ЕФС-1.
Если будет что-то непонятно из новшеств, вроде ЕНП или ЕНС, уведомлений и сроков уплаты налогов, на сайте будут открыты разборы законов.
Вы всегда сможете проконсультироваться с экспертами
Например, вы не можете разобраться когда и как подавать уведомление по ЕНП или заполнять декларацию по НДС.
На помощь придет сервис Клерк.Консультации: вы задаете вопросы экспертам и получаете развернутые ответы. По времени: от двух часов до суток.
Эксперты помогут заполнить декларации, вы сможете задавать любое количество вопросов. Ограничений нет.
Посмотреть тарифы Клерк.Премиум
Обучайтесь на курсах и вебинарах бесплатно
В подписке Клерк.Премиум вам доступны:
500+ вебинаров на темы: бухотчетность, кадры, право, 1С. Недавно вышел вебинар по изменениям в налоге на прибыль в 2023 году;
40+ онлайн-курсов, последний вышел по ЕНП и ЕНС для организаций и самозанятых. Учат эксперты, выдаем сертификаты.
85+ мини-курсов, добавляем каждый день. Маркировки, возмещение НДС в 2023 и многое другое.
3 книги в электронном формате: по ФСБУ 25/2018, виртуальные остатки ТМЦ, бухучет и криптовалюты.
Клерк.Премиум — это персональный комфорт в работе. Вы станете на порядок выше коллег-бухгалтеров, начальство будет знать, что на вас можно положиться.
Лучший подарок для бухгалтеров в 2023 году вместе с подпиской
Повысить квалификацию и устранить пробелы в знаниях поможет курс по всем новым правилам 2023 года.
ЕНП, ЕНС, АУСН, Соцфонд, новая отчетность — вы научитесь работать со всеми новшествами.
После курса вы поймете, как правильно:
подавать уведомления по ЕНП;
заполнять платежку на уплату налога ЕНП;
заполнять форму ЕФС-1;
работать с изменениями в налогах, бухучете и кадрах;
перейти на АУСН.
Когда сдадите аттестационную работу, выдадим удостоверение на 120 ак. часов и внесем в ФИС ФРДО. Оно выделит вас среди других бухгалтеров, покажет начальству, что вы ценный сотрудник.
Получить курс повышения квалификации
Как итог, вам будут доступны безлимитные консультации экспертов, разборы, онлайн-курсы, инструкции, шаблоны. И мы дадим вам подарок.
Забирайте, пока не поздно — заполняйте форму ниже.