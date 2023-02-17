Очередной скандальный выпуск Бухтуба: налоговая пообещала не штрафовать бухгалтеров за ошибки ЕНП, а издатель Клерка поет странные песни

👉ФНС выпустила специальное письмо, где требует от инспекторов на местах остановить взыскание долгов по налогам и взносам в виде отрицательного сальдо ЕНС, в том числе пеней.

👉Похоже, где-то наверху в самом деле заметили проблему, потому что буквально недавно стало известно, что сама ФНС откроет центры поддержки для решения проблем бизнеса из-за ЕНП.

👉Роспотребнадзор всполошил самозанятых: сказал, что суды могут наказать за отсутствие уголка потребителя. Проверка, мол, за это не оштрафует, но вот если покупателю чего не понравится – все, капут. На каком основании это произойдет, РПН не пояснил. Между тем, закон о защите прав потребителей самозанятых не касается, они там никак не прописаны.

👉Снова про ЕНП. Редакция «Клерка» анонимно пообщалась с начальницей отдела одного из региональных УФНС. Нам стало интересно, что сейчас происходит в самих инспекциях, все-таки там обычные люди сидят. Получилось внезапное: нам сказали, что все хорошо будет совсем скоро. А когда наладится, бухгалтеров можно будет... увольнять.

Разберемся, откуда СФР будет брать данные для начисления больничных С 2023 года справку 182н отменили. Для расчета больничного 🔺 бухгалтеры будут получать данные из СФР. 🔺СФР будет брать эти данные от ФНС. 🔺А в свою очередь, ФНС будет брать эти данные из нового ежемесячного персонифицированного отчета, который сдают бухгалтеры.

👉Поиски разъяснений налоговой по новым вопросам с ЕНП привели нашу редакцию в любопытный чат ФНС России в Телеграм. Мы полистали его и обнаружили совсем уж удивительные истории.

Часть вопросов участников чата выглядит так: человек заходит в переписку, просит у ФНС информацию о состоянии его долгов по налогам, а ФНС России (так подписан отвечающий) запрашивает в ответ ИНН. Предприниматель или бухгалтер пишет свой ИНН, и на это ему приходит, ни много ни мало...сумма долгов по налогам, если они есть. И это в чате, где уже больше 3,5 тысяч человек!

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👉И наконец, новости технологий. Неунывающие российские банки активно распродают клиентам платежные стикеры. Не так давно это уже сделали Тинькофф, МКБ, МТС-Банк и Альфа. Теперь на очереди Сбер: первую партию стикеров в банке разобрали за 3,5 часа.