Выгодная акция для бухгалтеров! Курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к Клерк.Премиум

А что полезного в Клерк.Премиум?
Подписка — ваш полноценный информационный помощник.
Вот что вам будет доступно:
Комфортное обучение: 45+ онлайн-курсов и 500+ вебинаров. Информативные, без воды, с примерами.
Личные консультации экспертов: сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.
Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.
Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в подписку добавляются автоматически, доплачивать за новые онлайн-курсы и вебинары не придется.
Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.
Вы забудете о поисках рабочей информации в интернете — она будет в подписке. Сдать годовую отчетность будет проще — эксперты помогут заполнить декларации.
Обучение сделали удобным — тратите время только на то, что нужно вам в работе. Разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Чтобы знать все новости бухгалтерского мира, надо 10 минут в день.
За курсы и вебинарывыдаем сертификаты — они выгодно выделят вас среди коллег.
А повысить квалификацию и устранить пробелы в знаниях поможет курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к подписке.
ЕНП, ЕНС, АУСН, Соцфонд, новая отчетность — вы научитесь работать со всеми новшествами.
Как подключить Клерк.Премиум и получить курс по новым правилам в подарок
Вот пошаговая инструкция, смотрите:
Заполняете форму ниже.
Мы перезваниваем вам и рассказываем, как за 5 минут получить все VIP-преимущества подписки.
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