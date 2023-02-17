Выгодная акция для бухгалтеров! Курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к Клерк.Премиум

А что полезного в Клерк.Премиум?

Подписка — ваш полноценный информационный помощник.

Вот что вам будет доступно:

Комфортное обучение : 45+ онлайн-курсов и 500+ вебинаров. Информативные, без воды, с примерами.

Личные консультации экспертов : сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.

Актуальные статьи-разборы : закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.

Новые материалы от «Клерка» бесплатно : в подписку добавляются автоматически, доплачивать за новые онлайн-курсы и вебинары не придется.

Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.

Вы забудете о поисках рабочей информации в интернете — она будет в подписке. Сдать годовую отчетность будет проще — эксперты помогут заполнить декларации.

Обучение сделали удобным — тратите время только на то, что нужно вам в работе. Разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Чтобы знать все новости бухгалтерского мира, надо 10 минут в день.

За курсы и вебинарывыдаем сертификаты — они выгодно выделят вас среди коллег.

А повысить квалификацию и устранить пробелы в знаниях поможет курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к подписке.

ЕНП, ЕНС, АУСН, Соцфонд, новая отчетность — вы научитесь работать со всеми новшествами.

Как подключить Клерк.Премиум и получить курс по новым правилам в подарок

Вот пошаговая инструкция, смотрите: