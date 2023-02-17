Обучение для бухгалтеров

Выгодная акция для бухгалтеров! Курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к Клерк.Премиум

Все уже замучались с ЕФС-1, ЕНП и ЕНС. Поэтому мы запустили акцию, чтобы вы разобрались со всеми нововведениями. А помогут вам преподаватели-эксперты.

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Выгодная акция для бухгалтеров! Курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к Клерк.Премиум

А что полезного в Клерк.Премиум?

Подписка — ваш полноценный информационный помощник.

Вот что вам будет доступно:

  • Комфортное обучение: 45+ онлайн-курсов и 500+ вебинаров. Информативные, без воды, с примерами. 

  • Личные консультации экспертов: сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, кадры, право, 1С, бухучет и т. д. Ответим от 2 часов до суток.

  • Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» трудную тему — получите емкую и профессиональную статью по новым законам, правилам, отчетам.

  • Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в подписку добавляются автоматически, доплачивать за новые онлайн-курсы и вебинары не придется.

  • Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме — будете вкурсе всех изменений в бухгалтерии.

Вы забудете о поисках рабочей информации в интернете — она будет в подписке. Сдать годовую отчетность будет проще — эксперты помогут заполнить декларации.

Обучение сделали удобным — тратите время только на то, что нужно вам в работе. Разные форматы — мини-курсы, вебинары, подборки. Чтобы знать все новости бухгалтерского мира, надо 10 минут в день. 

За курсы и вебинарывыдаем сертификаты — они выгодно выделят вас среди коллег.

А повысить квалификацию и устранить пробелы в знаниях поможет курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к подписке. 

ЕНП, ЕНС, АУСН, Соцфонд, новая отчетность — вы научитесь работать со всеми новшествами. 

Как подключить Клерк.Премиум и получить курс по новым правилам в подарок

Вот пошаговая инструкция, смотрите:

  1. Заполняете форму ниже.

  2. Мы перезваниваем вам и рассказываем, как за 5 минут получить все VIP-преимущества подписки.

  3. Поздравляем. У вас подключен Клерк.Премиум, вы получили курс повышения квалификации в подарок.

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