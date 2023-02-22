Бухгалтеры

Самая крутая конференция марта и топ-3 причины на нее записаться

«Клерк.Конференция» — самое крутое событие весны. Сейчас расскажем, почему.

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Самая крутая конференция марта и топ-3 причины на нее записаться
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что еще за конференция

Первая на «Клерке», представляете? Так много профи в один день мы не собирали.

14 марта в 11 утра соберем бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей, чтобы поговорить о самых острых темах 2023 года.

Сможете послушать, задать вопросы, пообщаться в чатах. Раздадим инструкции и полезные материалы.

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Причина попасть № 1: эксперты

В команде спикеров такие крутые профессионалы, что мы до сих пор не верим, что именно они раскачают эту удаленную, но такую важную бухгалтерскую тусовку.

Итак:

  • Елена Ярушкина – кандидат экономических наук, доцент, главный бухгалтер (6 уровень квалификации). Руководитель «Центра обучения Клерка»

  • Елена Пономарева – эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра

  • Вячеслав Василевский – адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей»

  • Людмила Ганичева – основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности

  • Екатерина Болдинова – налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting

Причина попасть № 2: темы

От ЕНП у бухгалтеров дергается глаз, от ЕФС-1 и прочей новой отчетности – второй глаз.

На конференции наконец разложим по полочкам и поможем действовать быстро и четко по всем самым горячим ситуациям 2023 года:

  • ЕНП: как перейти, как отчитываться, как платить;

  • изменения в годовой отчетности: что учесть заранее (рекомендации аудитора);

  • ЕФС-1 и изменения в кадровом учете: как заполнять и сдавать;

  • налоговые проверки – 2023: как будут проходить и как защититься.

Причина попасть № 3: новые знакомства

Сможете пообщаться с коллегами и экспертами в чатах, задать любые интересующие вопросы.

А если станете участником Сообщества профбухгалтеров, сможете получить удостоверение профессионального бухгалтера и найти работу мечты!

Важный бонус

Кстати:

участие бесплатно. Мы вышлем вам доступ на почту.

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