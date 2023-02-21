Как списывать и отражать объекты НМА в бухучете: пошаговая инструкция

По каким причинам можно списать объект НМА

Обратимся к пункту 45 ФСБУ 14/2022, в нем четыре причины:

Выбытие НМА из организации. Стало понятно, что НМА больше не может приносить выгоду. Выбытие материального носителя с результатами интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Организация, которая использовала НМА, больше не работает.

Объект НМА спишите в том отчетном периоде, в котором он выбывает или перестает приносить выгоду.

Если при выбытии НМА исключительное право, которое подлежит госрегистрации, перейдет на него, то отражайте операции по списанию в бухучете на дату госрегистрации. Это и будет дата выбытия НМА.

Если вы — правообладатель, лицензиар и предоставили НМА в пользование, но сохранили права на него, не списывайте объект НМА с учета. Он должен соответствовать признакам из пункта 4 ФСБУ 14/2022.

Как списывать и отражать объекты НМА: пять шагов

Шаг 1. Начислите амортизацию и определите балансовую стоимость НМА

В бухучете формирование балансовой стоимости списываемых НМА отразите такими записями:

проводки

Шаг 2. Спишите балансовую стоимость НМА

Если списываете неиспользуемый НМА, то включите его балансовую стоимость в прочие расходы в том периоде, в котором его перестали использовать.

Если есть затраты по списанию, например, на консультационные услуги, включите их в прочие расходы в том периоде, в котором они понесены.

Шаг 3. Проведите проводки по списанию балансовой стоимости НМА

Проводки могут быть такие:

проводки

Если вы продаете НМА, то разницу между суммой балансовой стоимости списываемого объекта НМА и затрат на его выбытие признайте:

Поступлениями от выбытия этого объекта. Доходом или расходом периода, в котором списываете объект НМА.

Шаг 4. Разберитесь с нераспределенной прибылью

Сумму накопленной дооценки или ее оставшуюся часть (если накопленную дооценку списываете по мере начисления амортизации) отнесите на нераспределенную прибыль.

Это нужно сделать в том случае, если вы списываете с бухгалтерского учета НМА, по которому есть накопленная дооценка (п. 26 ФСБУ 14/2022).

Проводки. Списана сумма накопленной дооценки: Дебет 83, Кредит 84

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