Как списывать и отражать объекты НМА в бухучете: пошаговая инструкция

По каким причинам можно списать объект НМА
Обратимся к пункту 45 ФСБУ 14/2022, в нем четыре причины:
Выбытие НМА из организации.
Стало понятно, что НМА больше не может приносить выгоду.
Выбытие материального носителя с результатами интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Организация, которая использовала НМА, больше не работает.
Объект НМА спишите в том отчетном периоде, в котором он выбывает или перестает приносить выгоду.
Если при выбытии НМА исключительное право, которое подлежит госрегистрации, перейдет на него, то отражайте операции по списанию в бухучете на дату госрегистрации. Это и будет дата выбытия НМА.
Если вы — правообладатель, лицензиар и предоставили НМА в пользование, но сохранили права на него, не списывайте объект НМА с учета. Он должен соответствовать признакам из пункта 4 ФСБУ 14/2022.
Как списывать и отражать объекты НМА: пять шагов
Шаг 1. Начислите амортизацию и определите балансовую стоимость НМА
В бухучете формирование балансовой стоимости списываемых НМА отразите такими записями:
проводки
Шаг 2. Спишите балансовую стоимость НМА
Если списываете неиспользуемый НМА, то включите его балансовую стоимость в прочие расходы в том периоде, в котором его перестали использовать.
Если есть затраты по списанию, например, на консультационные услуги, включите их в прочие расходы в том периоде, в котором они понесены.
Шаг 3. Проведите проводки по списанию балансовой стоимости НМА
Проводки могут быть такие:
проводки
Если вы продаете НМА, то разницу между суммой балансовой стоимости списываемого объекта НМА и затрат на его выбытие признайте:
Поступлениями от выбытия этого объекта.
Доходом или расходом периода, в котором списываете объект НМА.
Шаг 4. Разберитесь с нераспределенной прибылью
Сумму накопленной дооценки или ее оставшуюся часть (если накопленную дооценку списываете по мере начисления амортизации) отнесите на нераспределенную прибыль.
Это нужно сделать в том случае, если вы списываете с бухгалтерского учета НМА, по которому есть накопленная дооценка (п. 26 ФСБУ 14/2022).
Проводки. Списана сумма накопленной дооценки: Дебет 83, Кредит 84
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