Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры, вы можете бесплатно повысить квалификацию!

Разобраться во всех изменениях 2023 года мечтает каждый бухгалтер. Мы даем вам такую возможность: помогут преподаватели, получите удостоверение.

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Бухгалтеры, вы можете бесплатно повысить квалификацию!

Что за курс, почему нам надо его пройти?

2023 год — адовый в плане изменений. Налоги теперь платить по-другому из-за ЕНП. ПФР и ФСС объединили в Соцфонд. Одним словом — ужас.

Но, как бы не было сложно, разбираться и работать с этим надо. Мы собрали все проблемы бухгалтеров по новым изменениям, посоветовались с экспертами и вместе запустили курс повышения квалификации.

Чему научитесь за один месяц:

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ваши навыки после обучения

Когда сдадите аттестационную работу, получитеудостоверение на 120 ак. часов. Внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора. Оно выделит вас среди других бухгалтеров, покажет начальству, что вы ценный сотрудник.

Вот преподаватели, которые будут объяснять все нововведения в налогах и отчетах:

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преподавательский состав курса

Уроки без воды, с примерами и инструкциями — мы за полезную практику, а не голую теорию.

Как получить курс и начать обучаться?

Активируйте доступ к подписке Клерк.Премиум, нажмите кнопку «Получить подарок». Вам перезвонит менеджер — выберите удобную дату потока, чтобы пойти учиться. 

Кстати, чуть подробнее о подписке и как он вам поможет:

500 бесплатных вебинаров

Идут каждый день. Сможете смотреть записи (для всех, кроме подписчиков Премиума, они платные). Вебинары проводят аудиторы, налоговые адвокаты, бывшие налоговые инспекторы, юристы. 

Ежедневные мини-курсы

Ноу-хау в подписке: мини-курсы каждый день по всем актуальным темам. ЕНП, маркировка, ЕФС-1, налоговые проверки, управленка, НДС, годовая отчетность. По времени: 2—3 минуты. Сможете смотреть в рабочее время и не отвлекаться.

Ваши личные консультанты-эксперты

Сможете задавать вопросы экспертам безлимитно и получать ответы в день обращения. В пуле: 50 профи с разной специализацией. Решим любой ваш рабочий вопрос и поможем составить декларацию или другой документ. 

Статьи-разборы законов от главного редактора

Знаете, как бывает: вышел новый закон — чиновники написали его так непонятно, что язык сломаешь. Чтобы вы не ломали голову, каждый день для подписчиков выпускаем пошаговые инструкции простым языком. 

Сможете не только читать готовые разборы, но и заказывать тему лично главреду. 

44 бесплатных онлайн-курса

Темы курсов самые разные: ФСБУ, 1С, ЕНП, дробление бизнеса, налоговая оптимизация. Весь каталог курсов открыт для подписчиков. Обычные пользователи платят за каждый курс, в среднем, 10 тысяч рублей. 

Чтобы получить подарок — заполните форму ниже

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Фиксированные взносы ИП

ФНС не будет делать для ИП сервис для уплаты фиксированных взносов

Один из способов учесть фиксированные взносы для уменьшения налогов по УСН и ПСН – уплатить их платежкой со статусом 02 и КБК взносов. Но формировать такую платежку ИП должен самостоятельно. Помощи от налоговиков не ждите.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отпуска

Как оформить перенос отпуска по желанию работника

Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков производится в соответствии с утвержденным в организации или у ИП графиком. Но часто работники просят перенести отпуск на другое время по разным причинам. Разберемся, обязан ли работодатель согласовать такой перенос и как его оформить.

Как оформить перенос отпуска по желанию работника
Ведение бизнеса

Как вести расчеты с учредителями: от финансирования компании до выплаты дивидендов

На практикуме разобрали: 1) варианты безналогового финансирования компании учредителем. 2) как рассчитать и выплатить дивиденды в 2023 без ошибок? 3) как учесть выход участника из общества с ограниченной ответственностью. 4) шесть нестандартных ситуаций по операциям с учредителями.

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Интернет и IT

Яга, Гагарин, облака – что я узнала про цифровой суверенитет на FinCore’23

Хотела рассказать про FinCore’23 еще на прошлой неделе, но ̶в̶е̶т̶р̶я̶н̶к̶а̶ ̶у̶ ̶д̶о̶м̶а̶ш̶н̶и̶х̶ ̶ этот пост в Трибуне будто сам выбрал предпраздничную дату. Потому что завтра – День защитника отечества. А чуть не главные мужчины у нас теперь кто? Правильно – айтишники.

Яга, Гагарин, облака – что я узнала про цифровой суверенитет на FinCore’23
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