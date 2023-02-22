Бухгалтеры, вы можете бесплатно повысить квалификацию!

Что за курс, почему нам надо его пройти?

2023 год — адовый в плане изменений. Налоги теперь платить по-другому из-за ЕНП. ПФР и ФСС объединили в Соцфонд. Одним словом — ужас.

Но, как бы не было сложно, разбираться и работать с этим надо. Мы собрали все проблемы бухгалтеров по новым изменениям, посоветовались с экспертами и вместе запустили курс повышения квалификации.

Чему научитесь за один месяц:

ваши навыки после обучения

Когда сдадите аттестационную работу, получитеудостоверение на 120 ак. часов. Внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора. Оно выделит вас среди других бухгалтеров, покажет начальству, что вы ценный сотрудник.

Вот преподаватели, которые будут объяснять все нововведения в налогах и отчетах:

преподавательский состав курса

Уроки без воды, с примерами и инструкциями — мы за полезную практику, а не голую теорию.

Как получить курс и начать обучаться?

Активируйте доступ к подписке Клерк.Премиум, нажмите кнопку «Получить подарок». Вам перезвонит менеджер — выберите удобную дату потока, чтобы пойти учиться.

Кстати, чуть подробнее о подписке и как он вам поможет:

500 бесплатных вебинаров

Идут каждый день. Сможете смотреть записи (для всех, кроме подписчиков Премиума, они платные). Вебинары проводят аудиторы, налоговые адвокаты, бывшие налоговые инспекторы, юристы.

Ежедневные мини-курсы

Ноу-хау в подписке: мини-курсы каждый день по всем актуальным темам. ЕНП, маркировка, ЕФС-1, налоговые проверки, управленка, НДС, годовая отчетность. По времени: 2—3 минуты. Сможете смотреть в рабочее время и не отвлекаться.

Ваши личные консультанты-эксперты

Сможете задавать вопросы экспертам безлимитно и получать ответы в день обращения. В пуле: 50 профи с разной специализацией. Решим любой ваш рабочий вопрос и поможем составить декларацию или другой документ.

Статьи-разборы законов от главного редактора

Знаете, как бывает: вышел новый закон — чиновники написали его так непонятно, что язык сломаешь. Чтобы вы не ломали голову, каждый день для подписчиков выпускаем пошаговые инструкции простым языком.

Сможете не только читать готовые разборы, но и заказывать тему лично главреду.

44 бесплатных онлайн-курса

Темы курсов самые разные: ФСБУ, 1С, ЕНП, дробление бизнеса, налоговая оптимизация. Весь каталог курсов открыт для подписчиков. Обычные пользователи платят за каждый курс, в среднем, 10 тысяч рублей.

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