Бухгалтеры, вам подарок! Курс повышения квалификации по всем правилам 2023 года

А этот курс точно мне подойдет?
Этот курс повышения квалификации универсальный — не только бухгалтерам придется работать по новым правилам, но и:
директорам;
собственникам бизнеса;
ИП.
ИП платят налоги тоже с ЕНС и ЕНП. Надо разбираться, как это делать. Немаловажный вопрос: что делать с фиксированным взносами? Все ответы вы получите от экспертов на курсе.
Бухгалтеры должны постоянно следить за всеми изменениями в учете, налогах, проверках, кадровом учете, охране труда. Да, вот такая у нас нелегкая работа — и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Собственники бизнеса отвечают своими деньгами и даже свободой, если налоговики нагрянут с проверкой и найдут нарушения.
Директоров вызовут в налоговую, если заподозрят нарушения. Будет не лишним узнать, как ваш бухгалтер оптимизирует налоги.
Что в программе курса, чему я научусь?
Сделали 10 глав. В каждой углубленно рассказываем о теме, с инструкциями, доп.материалами. Таблицы, примеры, тесты — все это есть в курсе.
Мы против того, чтобы пичкать участников курса водой. Вы получите нужные навыки и попрактикуетесь.
программа курса повышения квалификации
Вы научитесь:
Проводить экспертизу в изменениях по налогам и взносам.
Применять шесть ФСБУ.
Работать так, чтобы не попасть под выездную налоговую проверку.
Вести правильный кадровый учет.
Сдавать отчетность по новым формам: ЕФС-1 и пр.
Законно дробить бизнес без претензий от налоговой.
Учить вас будут преподаватели-эксперты:
преподаватели курса
Какие документы я получу?
Мы обучаем не просто так. Вы получите официальное удостоверение на 120 ак. часов. Внесем данные в ФИС ФРДО. Это увидит ваш работодатель.
Удостоверение выделит вас среди других бухгалтеров, повысит ценность.
пример удостоверения
Круто, как мне получить курс в подарок?
Курс повышения квалификации идет в подарок к подписке Клерк Премиум. Вместе с подпиской вы получите доступ к:
500+ вебинарам на темы: ЕНП, ЕНС, кадры, право, УСН и пр.
45+ онлайн-курсам по темам: ПБУ 18/02, 1С, ЕНП, новые правила по отчетам и многое другое.
безлимитным консультациям: задавайте вопросы экспертам сколько угодно. Отвечают в день обращения.
персональным разборам законов от главреда «Клерка»: заказываете статью, получаете понятный материал с шпаргалками, инструкциями и таблицами.
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