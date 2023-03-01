Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры, вам подарок! Курс повышения квалификации по всем правилам 2023 года

Там все про ЕНП, ЕНС, Соцфонд и АУСН. То, без чего сегодня не обойтись бухгалтерам, директорам, ИП. Под присмотром экспертов научитесь работать со всеми новинками этого года.

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Бухгалтеры, вам подарок! Курс повышения квалификации по всем правилам 2023 года
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

А этот курс точно мне подойдет?

Этот курс повышения квалификации универсальный — не только бухгалтерам придется работать по новым правилам, но и:

  • директорам;

  • собственникам бизнеса;

  • ИП.

ИП платят налоги тоже с ЕНС и ЕНП. Надо разбираться, как это делать. Немаловажный вопрос: что делать с фиксированным взносами? Все ответы вы получите от экспертов на курсе.

Бухгалтеры должны постоянно следить за всеми изменениями в учете, налогах, проверках, кадровом учете, охране труда. Да, вот такая у нас нелегкая работа — и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Собственники бизнеса отвечают своими деньгами и даже свободой, если налоговики нагрянут с проверкой и найдут нарушения.

Директоров вызовут в налоговую, если заподозрят нарушения. Будет не лишним узнать, как ваш бухгалтер оптимизирует налоги.

Что в программе курса, чему я научусь?

Сделали 10 глав. В каждой углубленно рассказываем о теме, с инструкциями, доп.материалами. Таблицы, примеры, тесты — все это есть в курсе.

Мы против того, чтобы пичкать участников курса водой. Вы получите нужные навыки и попрактикуетесь.

программа курса повышения квалификации

Вы научитесь:

  1. Проводить экспертизу в изменениях по налогам и взносам.

  2. Применять шесть ФСБУ.

  3. Работать так, чтобы не попасть под выездную налоговую проверку.

  4. Вести правильный кадровый учет.

  5. Сдавать отчетность по новым формам: ЕФС-1 и пр.

  6. Законно дробить бизнес без претензий от налоговой.

Учить вас будут преподаватели-эксперты:

преподаватели курса

Какие документы я получу?

Мы обучаем не просто так. Вы получите официальное удостоверение на 120 ак. часов. Внесем данные в ФИС ФРДО. Это увидит ваш работодатель. 

Удостоверение выделит вас среди других бухгалтеров, повысит ценность.

пример удостоверения

Круто, как мне получить курс в подарок?

Курс повышения квалификации идет в подарок к подписке Клерк Премиум. Вместе с подпиской вы получите доступ к:

  • 500+ вебинарам на темы: ЕНП, ЕНС, кадры, право, УСН и пр.

  • 45+ онлайн-курсам по темам: ПБУ 18/02, 1С, ЕНП, новые правила по отчетам и многое другое.

  • безлимитным консультациям: задавайте вопросы экспертам сколько угодно. Отвечают в день обращения.

  • персональным разборам законов от главреда «Клерка»: заказываете статью, получаете понятный материал с шпаргалками, инструкциями и таблицами.

Три шага, чтобы получить курс в подарок:

1.Активируйте подписку (на странице Клерк Премиум нажмите кнопку «Получить подарок») или заполните форму ниже.

2. Ждите, когда вам позвонит менеджер. Выберите с ним удобную дату, чтобы начать учиться.

3. Проходите курс, пользуйтесь всеми преимуществами Клерк Премиум.

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Бухгалтеры, вам подарок! Курс повышения квалификации по всем правилам 2023 года
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