Бухгалтеры, вам подарок! Курс повышения квалификации по всем правилам 2023 года

А этот курс точно мне подойдет?

Этот курс повышения квалификации универсальный — не только бухгалтерам придется работать по новым правилам, но и:

директорам;

собственникам бизнеса;

ИП.

ИП платят налоги тоже с ЕНС и ЕНП. Надо разбираться, как это делать. Немаловажный вопрос: что делать с фиксированным взносами? Все ответы вы получите от экспертов на курсе.

Бухгалтеры должны постоянно следить за всеми изменениями в учете, налогах, проверках, кадровом учете, охране труда. Да, вот такая у нас нелегкая работа — и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Собственники бизнеса отвечают своими деньгами и даже свободой, если налоговики нагрянут с проверкой и найдут нарушения.

Директоров вызовут в налоговую, если заподозрят нарушения. Будет не лишним узнать, как ваш бухгалтер оптимизирует налоги.

Что в программе курса, чему я научусь?

Сделали 10 глав. В каждой углубленно рассказываем о теме, с инструкциями, доп.материалами. Таблицы, примеры, тесты — все это есть в курсе.

Мы против того, чтобы пичкать участников курса водой. Вы получите нужные навыки и попрактикуетесь.

программа курса повышения квалификации

Вы научитесь:

Проводить экспертизу в изменениях по налогам и взносам. Применять шесть ФСБУ. Работать так, чтобы не попасть под выездную налоговую проверку. Вести правильный кадровый учет. Сдавать отчетность по новым формам: ЕФС-1 и пр. Законно дробить бизнес без претензий от налоговой.

Учить вас будут преподаватели-эксперты:

преподаватели курса

Какие документы я получу?

Мы обучаем не просто так. Вы получите официальное удостоверение на 120 ак. часов. Внесем данные в ФИС ФРДО. Это увидит ваш работодатель.

Удостоверение выделит вас среди других бухгалтеров, повысит ценность.

пример удостоверения

Круто, как мне получить курс в подарок?

Курс повышения квалификации идет в подарок к подписке Клерк Премиум. Вместе с подпиской вы получите доступ к:

500+ вебинарам на темы: ЕНП, ЕНС, кадры, право, УСН и пр.

45+ онлайн-курсам по темам: ПБУ 18/02, 1С, ЕНП, новые правила по отчетам и многое другое.

безлимитным консультациям : задавайте вопросы экспертам сколько угодно. Отвечают в день обращения.

персональным разборам законов от главреда «Клерка»: заказываете статью, получаете понятный материал с шпаргалками, инструкциями и таблицами.

Три шага, чтобы получить курс в подарок: