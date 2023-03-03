От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок

Все для тебя…подписка и подарок для тебя

Так, стоп, мы же коллеги — сохраним формальное общение. Начнем с прекрасного — с курса повышения квалификации по всем новым правилам 2023 года.

Он идет в подарок к Клерк Премиум. Расскажем, почему от этого курса у вас голова пойдет кругом (в хорошем смысле).

Разберетесь с ЕНП, ЕНС, как заполнять платежки и отправлять уведомления. Поймете, что делать с новым шайтаном — Соцфондом и его ЕФС-1. Сможете сдать годовую отчетность и использовать шесть ФСБУ. Посмотрите, как законно оптимизировать налоги, чтобы у ФНС не было претензий. Узнаете о всех изменениях в налоговом и бухгалтерском учете.

Мы составляли программу курса вместе с экспертами. Добавили в уроки больше практики, таблиц, инструкций. Наглядный материал легче и интереснее воспринимать, чем голую теорию.

В конце курса вы сдадите аттестационную работу и получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов (УПК).

Данные внесем в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Посмотрите, какое удостоверение красивое, а главное полезное — подчеркивает ваш профессионализм.

образец удостоверения

Дополнительно получите сертификат ИПБР на 40 ак. часов — он подтвердит ваше членство в институте.

Получить курс в подарок и записаться на поток

Здорово, а что мне даст Клерк Премиум?

Если коротко — вы точно будете уверены в завтрашнем дне и новизна в законах не будет для вас дикой. А теперь подробнее:

500 бесплатных вебинаров

Идут каждый день. Сможете смотреть записи (для всех, кроме подписчиков Премиума, они платные). Вебинары проводят аудиторы, налоговые адвокаты, бывшие налоговые инспекторы, юристы.

Ежедневные мини-курсы

Ноу-хау в подписке: мини-курсы каждый день по всем актуальным темам. ЕНП, маркировка, ЕФС-1, налоговые проверки, управленка, НДС, годовая отчетность. По времени: 2—3 минуты. Сможете смотреть в рабочее время и не отвлекаться.

Ваши личные консультанты-эксперты

Сможете задавать вопросы экспертам безлимитно и получать ответы в день обращения. В пуле: 50 профи с разной специализацией. Решим любой ваш рабочий вопрос и поможем составить декларацию или другой документ.

Статьи-разборы законов от главного редактора

Вышел новый закон — чиновники написали его так непонятно, что язык сломаешь. Чтобы вы не ломали голову, каждый день для подписчиков выпускаем пошаговые инструкции простым языком.

Сможете не только читать готовые разборы, но и заказывать тему лично главреду.

44 бесплатных онлайн-курса

Темы курсов разные: ФСБУ, 1С, ЕНП, дробление бизнеса, налоговая оптимизация. Весь каталог курсов открыт для подписчиков. Обычные пользователи платят за каждый курс, в среднем, 10 тысяч рублей.

Активировать подписку Клерк Премиум со скидкой 25% и подарком

Хочу подписку со скидкой и курсом, как получить?

Три простых шага — и Клерк Премиум на 6 месяцев со скидкой 25% и подарок ваш. Только не забудьте — скидка будет до 10 марта, потом цена повысится. Действуйте: