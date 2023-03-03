От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок

Все для тебя…подписка и подарок для тебя
Так, стоп, мы же коллеги — сохраним формальное общение. Начнем с прекрасного — с курса повышения квалификации по всем новым правилам 2023 года.
Он идет в подарок к Клерк Премиум. Расскажем, почему от этого курса у вас голова пойдет кругом (в хорошем смысле).
Разберетесь с ЕНП, ЕНС, как заполнять платежки и отправлять уведомления.
Поймете, что делать с новым шайтаном — Соцфондом и его ЕФС-1.
Сможете сдать годовую отчетность и использовать шесть ФСБУ.
Посмотрите, как законно оптимизировать налоги, чтобы у ФНС не было претензий.
Узнаете о всех изменениях в налоговом и бухгалтерском учете.
Мы составляли программу курса вместе с экспертами. Добавили в уроки больше практики, таблиц, инструкций. Наглядный материал легче и интереснее воспринимать, чем голую теорию.
В конце курса вы сдадите аттестационную работу и получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов (УПК).
Данные внесем в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Посмотрите, какое удостоверение красивое, а главное полезное — подчеркивает ваш профессионализм.
образец удостоверения
Дополнительно получите сертификат ИПБР на 40 ак. часов — он подтвердит ваше членство в институте.
Получить курс в подарок и записаться на поток
Здорово, а что мне даст Клерк Премиум?
Если коротко — вы точно будете уверены в завтрашнем дне и новизна в законах не будет для вас дикой. А теперь подробнее:
500 бесплатных вебинаров
Идут каждый день. Сможете смотреть записи (для всех, кроме подписчиков Премиума, они платные). Вебинары проводят аудиторы, налоговые адвокаты, бывшие налоговые инспекторы, юристы.
Ежедневные мини-курсы
Ноу-хау в подписке: мини-курсы каждый день по всем актуальным темам. ЕНП, маркировка, ЕФС-1, налоговые проверки, управленка, НДС, годовая отчетность. По времени: 2—3 минуты. Сможете смотреть в рабочее время и не отвлекаться.
Ваши личные консультанты-эксперты
Сможете задавать вопросы экспертам безлимитно и получать ответы в день обращения. В пуле: 50 профи с разной специализацией. Решим любой ваш рабочий вопрос и поможем составить декларацию или другой документ.
Статьи-разборы законов от главного редактора
Вышел новый закон — чиновники написали его так непонятно, что язык сломаешь. Чтобы вы не ломали голову, каждый день для подписчиков выпускаем пошаговые инструкции простым языком.
Сможете не только читать готовые разборы, но и заказывать тему лично главреду.
44 бесплатных онлайн-курса
Темы курсов разные: ФСБУ, 1С, ЕНП, дробление бизнеса, налоговая оптимизация. Весь каталог курсов открыт для подписчиков. Обычные пользователи платят за каждый курс, в среднем, 10 тысяч рублей.
Активировать подписку Клерк Премиум со скидкой 25% и подарком
Хочу подписку со скидкой и курсом, как получить?
Три простых шага — и Клерк Премиум на 6 месяцев со скидкой 25% и подарок ваш. Только не забудьте — скидка будет до 10 марта, потом цена повысится. Действуйте:
Переходите на страницу Премиума, нажимайте кнопку «Получить подарок»
Или заполните форму ниже и ждите звонка от менеджера. Он расскажет, что делать дальше и как получить подарок.
Получаете подписку, подарок и радуетесь — вы прекрасны и готовы работать с новыми инструментами.