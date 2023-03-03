Обучение для бухгалтеров

От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок

Ну нельзя просто взять и не порадовать своих любимых читателей новой акцией. Еще раз напомним, почему вам станет проще работать с подпиской и какой подарок мы для вас приготовили.

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От «Клерка» с любовью — всем скидка 25% на Клерк.Премиум и подарок
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Все для тебя…подписка и подарок для тебя

Так, стоп, мы же коллеги — сохраним формальное общение. Начнем с прекрасного — с курса повышения квалификации по всем новым правилам 2023 года.

Он идет в подарок к Клерк Премиум. Расскажем, почему от этого курса у вас голова пойдет кругом (в хорошем смысле).

  1. Разберетесь с ЕНП, ЕНС, как заполнять платежки и отправлять уведомления.

  2. Поймете, что делать с новым шайтаном — Соцфондом и его ЕФС-1.

  3. Сможете сдать годовую отчетность и использовать шесть ФСБУ.

  4. Посмотрите, как законно оптимизировать налоги, чтобы у ФНС не было претензий.

  5. Узнаете о всех изменениях в налоговом и бухгалтерском учете.

Мы составляли программу курса вместе с экспертами. Добавили в уроки больше практики, таблиц, инструкций. Наглядный материал легче и интереснее воспринимать, чем голую теорию.

В конце курса вы сдадите аттестационную работу и получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов (УПК). 

Данные внесем в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Посмотрите, какое удостоверение красивое, а главное полезное — подчеркивает ваш профессионализм.

образец удостоверения

Дополнительно получите сертификат ИПБР на 40 ак. часов — он подтвердит ваше членство в институте.

Получить курс в подарок и записаться на поток

Здорово, а что мне даст Клерк Премиум?

Если коротко — вы точно будете уверены в завтрашнем дне и новизна в законах не будет для вас дикой. А теперь подробнее:

500 бесплатных вебинаров

Идут каждый день. Сможете смотреть записи (для всех, кроме подписчиков Премиума, они платные). Вебинары проводят аудиторы, налоговые адвокаты, бывшие налоговые инспекторы, юристы. 

Ежедневные мини-курсы

Ноу-хау в подписке: мини-курсы каждый день по всем актуальным темам. ЕНП, маркировка, ЕФС-1, налоговые проверки, управленка, НДС, годовая отчетность. По времени: 2—3 минуты. Сможете смотреть в рабочее время и не отвлекаться.

Ваши личные консультанты-эксперты

Сможете задавать вопросы экспертам безлимитно и получать ответы в день обращения. В пуле: 50 профи с разной специализацией. Решим любой ваш рабочий вопрос и поможем составить декларацию или другой документ. 

Статьи-разборы законов от главного редактора

Вышел новый закон — чиновники написали его так непонятно, что язык сломаешь. Чтобы вы не ломали голову, каждый день для подписчиков выпускаем пошаговые инструкции простым языком. 

Сможете не только читать готовые разборы, но и заказывать тему лично главреду. 

44 бесплатных онлайн-курса

Темы курсов разные: ФСБУ, 1С, ЕНП, дробление бизнеса, налоговая оптимизация. Весь каталог курсов открыт для подписчиков. Обычные пользователи платят за каждый курс, в среднем, 10 тысяч рублей. 

Активировать подписку Клерк Премиум со скидкой 25% и подарком

Хочу подписку со скидкой и курсом, как получить?

Три простых шага — и Клерк Премиум на 6 месяцев со скидкой 25% и подарок ваш. Только не забудьте — скидка будет до 10 марта, потом цена повысится. Действуйте:

  1. Переходите на страницу Премиума, нажимайте кнопку «Получить подарок»

  2. Или заполните форму ниже и ждите звонка от менеджера. Он расскажет, что делать дальше и как получить подарок.

  3. Получаете подписку, подарок и радуетесь — вы прекрасны и готовы работать с новыми инструментами.

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Предлагают рассылать push-уведомления только с согласия пользователей, установить минимальное время предупреждения о вреде алкоголя в теле- и радиопрограммах. А также исключить описание компании и товаров из сферы действия закона о рекламе.

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