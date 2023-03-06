Обучение для бухгалтеров

Самая крутая бухгалтерская конференция марта: слушайте экспертов не выходя из дома

Весна все настойчивей стучится в дверь, а с ней и надежда, что все будет хорошо, особенно в работе. Мы уверены, что главным помощником вам в этом станет «Клерк.Конференция».

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Самая крутая бухгалтерская конференция марта: слушайте экспертов не выходя из дома
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что еще за конференция

Это возможность поговорить с экспертами о самых «больных» новшествах этого года – ЕНП, объединении фондов, новой отчетности и новых правилах налоговых проверок.

Команда гуру во всех этих областях поделится своим мнением, даст полезные материалы и разложит по полочкам, что и как применять в работе. Сможете задать вопросы, подискутировать с коллегами и просто полезно провести время.

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Почему не выходя из дома

Потому что все онлайн – как большой вебинар с несколькими спикерами. Запасайтесь кофе и любимыми перекусами, устраивайтесь поудобнее – и начнем!

Можно слушать все выступления, можно только те, которые важны больше всего. Если вы не одни в кабинете или не дома – просто подключайтесь в наушниках и слушайте как подкаст. Никаких сложностей 🙂

Хочу узнать, какие будут выступления

О чем будем говорить

В программе конференции:

1.Переход на ЕНП:

  • новый порядок уплаты налогов 2023;

  • фиксированные взносы ИП и ЕНП;

  • порядок возврата переплаты;

  • порядок взыскания задолженности;

  • топ вопросов по работе с ЕНС.

Расскажет Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

2.Изменения в годовой отчетности и другие важные изменения. Рекомендации аудитора:

  • изменения в учете, которые надо учесть при составлении бухгалтерской отчетности;

  • новые ФСБУ и годовая бухгалтерская отчетность: на что обратить внимание;

  • рекомендации аудиторским организациям по проведению аудита отчетности за 2022 год;

  • топ ошибок при составлении бухгалтерской отчетности по результатам аудита.

Расскажет Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор.

3.ЕФС-1 и изменения в кадровом учете:

  • изменения по отдельным категориям работников;

  • изменения по договорам ГПХ;

  • ЕФС-1 по кадровым мероприятиям и договорам ГПХ.

Расскажет Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт»

4.Налоговые проверки – 2023:

  • тенденции проверок ФНС 2023;

  • выездная налоговая проверка: кому готовиться и как минимизировать потери;

  • кто несет ответственность при проверках: руководитель или главбух;

  • как оспорить решение по налоговой проверке;

  • тактика защиты при налоговых проверках.

Расскажет Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей»

Как попасть на конференцию

Записаться можно здесь

Важный бонус: для подписчиков Клерк.Премиума, слушателей курсов повышения квалификации и профпереподготовки Центра обучения Клерка и Аттестованных участников Сообщества профбухгалтеров конференция бесплатная. Мы вышлем вам доступ на почту.

Встречаемся онлайн в 11:00 мск 14 марта.

Причем тут Сообщество профессиональных бухгалтеров

Вступать в Сообщество не обязательно, но важно, если вы хотите бесплатный доступ к конференции. Инструкцию, как стать участником Сообщества профессиональных бухгалтеров и зачем нужна аттестация, мы размещали здесь.

Но Сообщество профбухгалтеров – это не только возможность бесплатно попасть на конференцию. Это новые знакомства с коллегами, экспертами и работодателями, возможность первым получать самые важные материалы по изменениям в бухгалтерской работе и вместе отстаивать интересы профессии бухгалтер. Вместе всегда легче!

Вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров

Что получите после конференции

Сможете задать любые вопросы по темам конференции, получить ответы и полезные материалы. В общем, поможем настроить самые сложные процессы в вашей организации, чтобы спокойно работать. Даже с учетом того, что все постоянно меняется.

А еще дадим сертификаты об участии в конференции.

Ладно, убедили, хочу записаться

 

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