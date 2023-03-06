Самая крутая бухгалтерская конференция марта: слушайте экспертов не выходя из дома

Что еще за конференция
Это возможность поговорить с экспертами о самых «больных» новшествах этого года – ЕНП, объединении фондов, новой отчетности и новых правилах налоговых проверок.
Команда гуру во всех этих областях поделится своим мнением, даст полезные материалы и разложит по полочкам, что и как применять в работе. Сможете задать вопросы, подискутировать с коллегами и просто полезно провести время.
Почему не выходя из дома
Потому что все онлайн – как большой вебинар с несколькими спикерами. Запасайтесь кофе и любимыми перекусами, устраивайтесь поудобнее – и начнем!
Можно слушать все выступления, можно только те, которые важны больше всего. Если вы не одни в кабинете или не дома – просто подключайтесь в наушниках и слушайте как подкаст. Никаких сложностей 🙂
О чем будем говорить
В программе конференции:
1.Переход на ЕНП:
новый порядок уплаты налогов 2023;
фиксированные взносы ИП и ЕНП;
порядок возврата переплаты;
порядок взыскания задолженности;
топ вопросов по работе с ЕНС.
Расскажет Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
2.Изменения в годовой отчетности и другие важные изменения. Рекомендации аудитора:
изменения в учете, которые надо учесть при составлении бухгалтерской отчетности;
новые ФСБУ и годовая бухгалтерская отчетность: на что обратить внимание;
рекомендации аудиторским организациям по проведению аудита отчетности за 2022 год;
топ ошибок при составлении бухгалтерской отчетности по результатам аудита.
Расскажет Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор.
3.ЕФС-1 и изменения в кадровом учете:
изменения по отдельным категориям работников;
изменения по договорам ГПХ;
ЕФС-1 по кадровым мероприятиям и договорам ГПХ.
Расскажет Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт»
4.Налоговые проверки – 2023:
тенденции проверок ФНС 2023;
выездная налоговая проверка: кому готовиться и как минимизировать потери;
кто несет ответственность при проверках: руководитель или главбух;
как оспорить решение по налоговой проверке;
тактика защиты при налоговых проверках.
Расскажет Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей»
Как попасть на конференцию
Записаться можно здесь
Важный бонус: для подписчиков Клерк.Премиума, слушателей курсов повышения квалификации и профпереподготовки Центра обучения Клерка и Аттестованных участников Сообщества профбухгалтеров конференция бесплатная. Мы вышлем вам доступ на почту.
Встречаемся онлайн в 11:00 мск 14 марта.
Причем тут Сообщество профессиональных бухгалтеров
Вступать в Сообщество не обязательно, но важно, если вы хотите бесплатный доступ к конференции. Инструкцию, как стать участником Сообщества профессиональных бухгалтеров и зачем нужна аттестация, мы размещали здесь.
Но Сообщество профбухгалтеров – это не только возможность бесплатно попасть на конференцию. Это новые знакомства с коллегами, экспертами и работодателями, возможность первым получать самые важные материалы по изменениям в бухгалтерской работе и вместе отстаивать интересы профессии бухгалтер. Вместе всегда легче!
Вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров
Что получите после конференции
Сможете задать любые вопросы по темам конференции, получить ответы и полезные материалы. В общем, поможем настроить самые сложные процессы в вашей организации, чтобы спокойно работать. Даже с учетом того, что все постоянно меняется.
А еще дадим сертификаты об участии в конференции.