Что подарить бухгалтеру на 8 марта. И почему вы достойны сами себе это подарить

Подарите бухгалтеру подписку Клерк Премиум

Зачем. С этим инструментом каждому бухгалтеру работать станет в разы проще. Для примера: Светлана Петровна — бухгалтер в крупной компании. В 2023 году выходит столько изменений, что голова идёт кругом. Новые формы деклараций, ЕНП, а ещё этот Соцфонд с ЕФС-1, чёрт его побери.

Светлана Петровна начинает искать информацию, которая поможет узнать и применить в работе все новшества. В каждой статье разные данные, ничего не понятно.

Но если бы у Светланы Петровны была подписка Клерк Премиум, то она обратилась бы к экспертам Клерк Консультаций. Задала бы сколько угодно вопросов и знала, как действовать.

В феврале мы дали больше 500 консультаций о: Налогах

ЕНП и ЕНС

ФСБУ

Налоговых проверках

Бухучёту Каждый бухгалтер, у которого активирована подписка Клерк Премиум, может задать неограниченное число вопросов. В подарок — курс по всем новым правилам 2023 года. Научитесь работать с ЕНП, ЕНС, Соцфондом и новой отчетностью. Получите крутое удостоверение и докажете всем, что вы профи.



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Как еще Клерк Премиум порадует Светлану Петровну

К примеру, нужно узнать, как учитывать курсовые разницы по налогу на прибыль. Ей открыт доступ к 500+ вебинарам на любые темы: ФСБУ, экономия на налогах, кадровые документы, бухотчётность за 2022 год.

Она может пересматривать записи вебинаров сколько хочет. А новые вебинары покупать или ждать не придётся — они сразу добавляются в подписку.

Другой пример. Светлана Петровна хочет обучиться теме, в которой у неё недостаточно знаний, возьмём налоговые проверки. Поначалу это вызывает недовольство: курсы дорогие, и то в них только воду в уши льют, а полезной информации ноль.

Светлана Петровна вспоминает, что у нее есть подписка Клерк Премиум — все 43 практических онлайн-курса от «Клерка» для неё бесплатные. Преподаватели — эксперты, короткие уроки по 10-20 минут без воды и с инструкциями. И сертификаты в конце каждого курса выдают. Оформить подписку со скидкой и подарком

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Светлана Петровна рада, что может учиться по каждой теме углубленно и не тратить лишние деньги.

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Светлана Петровна и новый закон

Чиновники выпустили очередной очень нужный бухгалтерам закон. Всё по классике: канцелярит, сложные обороты. Язык сломаешь. Светлана Петровна понимает, что она ничего не понимает, как быть?

Можно сидеть и ломать голову несколько часов. Есть шанс, что сквозь дебри языка чиновников удастся добраться до сути, но у супер-бухгалтера есть подписка Клерк Премиум.

Светлана Петровна заказывает статью у главного редактора «Клерка». Эксклюзивно, для себя.

Например, что там по ЕНП, ЕНС, когда платить, куда. И получает, понятную, написанную человеческим языком статью с примерами, инструкциями. Вопрос решен, Светлана Петровна счастлива.

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Вы получите доступ к курсу повышения квалификации «Все правила 2023 для бухгалтера: ЕНП, Соцфонд, АУСН, новая отчетность». Сможете пообщаться вживую с экспертами, получить удостоверение на 120 ак. часов (ФИС ФРДО) и доказать всем, что вы крутой бухгалтер.

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