Обучение для бухгалтеров

Что подарить бухгалтеру на 8 марта. И почему вы достойны сами себе это подарить

Этот подарок сделает каждого бухгалтера счастливым. Разберем на примере бухгалтера Светланы Петровны из крупной компании, как ей поможет этот подарок.

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Что подарить бухгалтеру на 8 марта. И почему вы достойны сами себе это подарить
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Подарите бухгалтеру подписку Клерк Премиум

Зачем. С этим инструментом каждому бухгалтеру работать станет в разы проще. Для примера: Светлана Петровна — бухгалтер в крупной компании. В 2023 году выходит столько изменений, что голова идёт кругом. Новые формы деклараций, ЕНП, а ещё этот Соцфонд с ЕФС-1, чёрт его побери.

Оформить подписку Клерк Премиум со скидкой 25%

Светлана Петровна начинает искать информацию, которая поможет узнать и применить в работе все новшества. В каждой статье разные данные, ничего не понятно. 

Но если бы у Светланы Петровны была подписка Клерк Премиум, то она обратилась бы к экспертам Клерк Консультаций. Задала бы сколько угодно вопросов и знала, как действовать.

В феврале мы дали больше 500 консультаций о:

  • Налогах

  • ЕНП и ЕНС

  • ФСБУ

  • Налоговых проверках

  • Бухучёту

Каждый бухгалтер, у которого активирована подписка Клерк Премиум, может задать неограниченное число вопросов. 

В подарок — курс по всем новым правилам 2023 года. Научитесь работать с ЕНП, ЕНС, Соцфондом и новой отчетностью.

Получите крутое удостоверение и докажете всем, что вы профи.

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Как еще Клерк Премиум порадует Светлану Петровну

К примеру, нужно узнать, как учитывать курсовые разницы по налогу на прибыль. Ей открыт доступ к 500+ вебинарам на любые темы: ФСБУ, экономия на налогах, кадровые документы, бухотчётность за 2022 год.

Она может пересматривать записи вебинаров сколько хочет. А новые вебинары покупать или ждать не придётся — они сразу добавляются в подписку.

Другой пример. Светлана Петровна хочет обучиться теме, в которой у неё недостаточно знаний, возьмём налоговые проверки. Поначалу это вызывает недовольство: курсы дорогие, и то в них только воду в уши льют, а полезной информации ноль.

Светлана Петровна вспоминает, что у нее есть подписка Клерк Премиум — все 43 практических онлайн-курса от «Клерка» для неё бесплатные. Преподаватели — эксперты, короткие уроки по 10-20 минут без воды и с инструкциями. И сертификаты в конце каждого курса выдают.

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пример онлайн-курсов «Клерка»

Светлана Петровна рада, что может учиться по каждой теме углубленно и не тратить лишние деньги.

Хотите быть также рады, как Светлана Петровна? Получите подписку со скидкой 25% и бесплатным курсом повышения квалификации в подарок. Откроете доступ к:

  • 500+ вебинарам,

  • 40+ онлайн-курсам,

  • безлимитным консультациям экспертов,

  • разборам законов.

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Светлана Петровна и новый закон

Чиновники выпустили очередной очень нужный бухгалтерам закон. Всё по классике: канцелярит, сложные обороты. Язык сломаешь. Светлана Петровна понимает, что она ничего не понимает, как быть?

Можно сидеть и ломать голову несколько часов. Есть шанс, что сквозь дебри языка чиновников удастся добраться до сути, но у супер-бухгалтера есть подписка Клерк Премиум.

Светлана Петровна заказывает статью у главного редактора «Клерка». Эксклюзивно, для себя. 

Например, что там по ЕНП, ЕНС, когда платить, куда. И получает, понятную, написанную человеческим языком статью с примерами, инструкциями. Вопрос решен, Светлана Петровна счастлива.

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пример разборов «Клерка»

Как получить подписку Клерк.Премиум со скидкой 25% и подарком

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Вы получите доступ к курсу повышения квалификации «Все правила 2023 для бухгалтера: ЕНП, Соцфонд, АУСН, новая отчетность». 

Сможете пообщаться вживую с экспертами, получить удостоверение на 120 ак. часов (ФИС ФРДО) и доказать всем, что вы крутой бухгалтер.

Либо заполните форму ниже — менеджер пошагово расскажет, как активировать подписку со скидкой и подарком.

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