Основной порядок бухучета аренды по ФСБУ 25/2018: как оценивать обязательства и рассчитывать дисконтирование

Как оценивать обязательства по аренде

По ФСБУ 25/2018 вы формируете обязательство по аренде, которое определяете как приведенную стоимость будущих арендных платежей. Это обязательство увеличивается на начисленные проценты (дисконтирование). По факту, это проценты за отсрочку платежа.

Первоначальная стоимость рассчитывается по формуле:

формула расчета

Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

⚠️Об этих изменениях в ФСБУ никто не знал! ❗ Что делать бухгалтерам? ФСБУ изменили, вас могут оштрафовать ❗ Мы запустили экстренный курс повышения квалификации с экспертами. Срочно разбираем все шесть федеральных стандартов и изменения: • «Основные средства», • «Аренда», • «Капитальные вложения», • «Нематериальные активы», • «Документооборот», • «Запасы». Времени осталось мало. Вы научитесь работать со всеми ФСБУ и избежите штрафов. ❗ На курс осталось меньше 50 мест — бронируйте место ❗ Забронировать место

Как сформировать право пользования активом (ППА)

Арендатор на дату предоставления предмета аренды одновременно признает в бухучете два объекта: актив и обязательство.

По пункту 13 ФСБУ 25/2018 вы оцениваете право пользования активом по фактической стоимости. Она включает:

Величину первоначальной оценки обязательства по аренде. Оплаченные арендные платежи, которые прошли с начала даты аренды. Затраты арендатора на предмет аренды: нужно привести его в пригодное состояние, чтобы им можно было пользоваться. Величину оценочного обязательства, которое при возврате предмета аренды, необходимо исполнить арендатору исходя из условий договора.

Отдельно про четвертый пункт. Это может быть обязательство по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, предмета аренды до нужного состояния (по договору).

Право пользования активом (ППА) учитывайте на счете 01 и амортизируйте. Срок полезного использования равен сроку аренды.

Как рассчитывать ставку дисконтирования

Для дисконтирования будущих арендных платежей применяется ставка по формуле:

V = справедливая стоимость предмета на дату начала аренды.

А = номинальная сумма будущих платежей за весь срок аренды + негарантированная ликвидационная стоимость аренды.

N = количество периодов дисконтирования (в зависимости от того, когда вносятся платежи).

R = ставка дисконтирования, которую нужно определить

Если по этой формуле рассчитать ставку невозможно, то применяйте ставку, по которой арендатор привлекает заем. Он должен быть сопоставим со сроком аренды.

Кто это придумал и зачем нам это знать

В 2023 году мы все должны применять ФСБУ в учетной политике и бухотчетности.

Сейчас их шесть. Мы вместе с экспертами разбираем стандарты на курсе повышения квалификации.

Вот программа курса:

программа курса по шести ФСБУ

Добавили больше практики, 20+ шаблонов и инструкций, 5 тестов. Без воды, канцелярщины и с примерами.

Научитесь работать по всем новым правилам 2023 года, учитывать ФСБУ, избежите штрафов и проблем в работе.

Приходите — научим, выдадим сертификат на 120 ак. часов и внесем в ФИС ФРДО.