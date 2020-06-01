ФСБУ 6/2020: как учитывать основные средства в 2023 году

Что относить к основным средствам

Активы, у которых есть материально-вещественная форма можно разделить на две группы:

оборотные (предметы труда);

внеоборотные (средства труда).

Обе группы можно считать объектом ОС. Для внеоборотных активов есть условный временной ограничитель — один год. Если срок службы средства труда меньше 12 месяцев, признается оборотным активом, если больше — внеоборотным.

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ФСБУ 6/2020 не распространяется на:

Капитальные вложения — у них есть ФСБУ 26/2020. Долгосрочные активы для перепродажи. Их учитывают в соответствии с ПБУ 16/02.

Какой лимит существенной стоимости по ФСБУ 6/2020

Раньше ограничение было в 40 000 ₽, но с 1 января 2022 года такой лимит можно установить самостоятельно.

Также компания вправе установить лимит стоимости не к конкретному объекту ОС, а к целой группе.

Большинство организаций устанавливают лимит существенной стоимости ОС таким же как и в налоговом учете, т.е. 100 000 ₽.

С 1 января 2022 года есть основные средства с первоначальной стоимостью, а не с балансовой. Это — вся сумма капвложений в объект.

По всем объектам, у которых первоначальная стоимость ниже установленного лимита существенности, стоимость списывается на 84 счет и будут следующие проводки:

Дебет счета 84 Кредит счета 01 — первоначальная стоимость.

Дебет счета 02 Кредит счета 84 — накопленная амортизация за этот период.

Отложенные налоговые обязательства списываются с дебета 77 счета в кредит 84 счета.

Как проводить оценку основных средств по ФСБУ 6/2020

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете одним из следующих способов:

по первоначальной стоимости,

по переоцененной стоимости.

Способ оценки ОС применяется ко всей группе основных средств.

При оценке основных средств их стоимость регулярно переоценивается так, чтобы она была равна или не отличалась существенно от их справедливой стоимости.

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Справедливая стоимость определяется по международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

При проверке на обесценение актив нужно оценить две величины:

справедливая стоимость актива;

ожидаемый денежный поток от его использования.

Стоимость объекта основных средств доводится до наибольшей из этих оценок.

Как упростить работу с ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Помимо учета и оценки ОС нужно рассчитывать и списывать амортизацию, учитывать ликвидационную стоимость и кучу всего другого.

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