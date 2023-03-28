ЕНП, налоги, ФСБУ и проверки – обсудили на Клерк.Конференции, раскрыли секреты только для своих

Про ЕНП и ЕНС

Екатерина Болдинова – налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, собрала воедино все налоговые разъяснения и накопленный опыт, чтобы рассказать о революции в системе налогообложения. Только так можно культурно обозвать переход на Единый Налоговый Счет (ЕНС) и уплату Единого Налогового Платежа (ЕНП).

Представители Минфина и ФНС обещали, что механизм ЕНС упростит исполнение обязанности по уплате налогов и усовершенствует систему налогового администрирования. В итоге хотели, как лучше, а получили, как всегда.

Для понимания новой системы напомним терминологию. Единый налоговый счет – специализированный счет налогоплательщика в Федеральном казначействе, на котором учитывается совокупная обязанность по уплате сумм:

налогов и сборов;

страховых взносов;

пеней, штрафов и процентов.

Единый налоговый платеж – все денежные средства по названным выше категориям, перечисленные в бюджет на ЕНС в счет исполнения совокупной налоговой обязанности. То есть все перечисленные средства падают на ЕНС, а дальше распределяются налоговым органом между КБК и бюджетами.

Про платежи

Посредством ЕНП уплачивается большая часть платежей, установленных в НК РФ, кроме:

взносы, штрафы и платежи, установленные не в НК РФ (взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, травматизм);

НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту;

госпошлины, в отношении которых судом не выдан исполнительный документ.

Ещё остается три вида платежей, которые могут уплачиваться, как по средствам ЕНП, так и отдельно, т.е. по желанию налогоплательщика:

НПД физ.лиц;

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Процедура уплаты налогов с ЕНС выглядит следующим образом:

до 25-го числа налогоплательщик должен отправить в налоговый орган декларации, расчеты или уведомление об исчисленных суммах, соответствующих начисленных налогов.

до 28-го числа налогоплательщик перечисляет ЕНП одним платежным поручением.

Про уведомление

В связи с установлением новых сроков сдачи отчетности и уплаты возникли споры о том, что будет первее – налоговая декларация или уведомление.

Уведомление об исчисленных суммах подается в двух ключевых случаях:

При подаче декларации по налогу позже его уплаты (НДФЛ, страховые взносы). При неподаче декларации.

Несмотря на наличие уведомления, именно отчетность является основным источником информации о размере и структуре налоговой обязанности. К уведомлениям можно относится, как к мини-декларациям.

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Если в уведомлениях были допущены ошибки, то подав правильную декларацию, вы сможете исправить неверные налоговые начисления.

Про штрафы

Штраф за неподачу уведомления к налогоплательщикам не применяется (письмо ФНС от 26.01.2023 ЕД-26-8/2@). Если налогоплательщик не представил налоговую отчетность, то средства с ЕНС не могут быть списаны в уплату соответствующих налогов, поскольку у налоговых органов нет информации о налоговой обязанности, и начнут капать пени.

Про переходный период

Важный момент, в 2023 году установлен переходный период, но только до подачи первого уведомления. Вместо этого налогоплательщик может отправить распоряжение на перевод денежных средств, т.е. платежное поручение, выполняющее функции уведомления. В таком случае он обязан заполнять все реквизиты: КПП, ОКТМО, КБК, налоговый (отчетный) период. Это необходимо для однозначного определения налоговым органом принадлежности денежных средств к источнику доходов бюджетов.

Но если была совершена ошибка в таком платежном поручении, налогоплательщику для её исправления нужно отправить уведомление. Следовательно, он теряет право работать по условиям переходного периода.

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Про ключевые изменения в годовой отчетности

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, постоянный лектор вебинаров для Клерка, назвала самые важные изменения, которые надо учесть в годовой отчетности за 2022 год: налог на прибыль, НДС, налог на имущество организаций, НДФЛ, страховые взносы.

Про персональные данные

С 1 сентября 2022 года нужно было подать уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных. Это требование относится практически ко всем, кто обрабатывает или получает данные о физических лицах. Подать уведомление довольно легко через сайт с использование квалифицированной ЭЦП, или почтой РФ.

Про НДФЛ

Революционные изменения не обошли стороной и НДФЛ. Теперь дата получения дохода – это день выплаты. Оплата НДФЛ должна произойти до 28-го числа, но периоды, за которые нужно удержать и перечислить НДФЛ, распределены следующим образом:

если налог удержан с 23-го числа предыдущего месяца по 22-ое число текущего, он должен быть перечислен не позднее 28-го числа текущего месяца.

за период с 1-ое по 22 января – не позднее 28-го января.

за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Про НДС

По НДС ввели ставку 0% для некоторых видов деятельности:

реализация услуг по предоставлению в аренду или пользование объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 01.01.2022. Срок нулевой ставки в течение 20 кварталов, следующих за вводом объекта в эксплуатацию.

услуги по предоставлению мест для проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Срок льготной ставки с 01.07.2022 по 30.06.2027.

В ИТ-сфере от НДС освобождена передача исключительных прав на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем.

В связи с переходом на ЕНС изменился порядок возмещения НДС. Если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС превышает общую сумму налога, исчисленную по облагаемым операциям, полученная разница НДС к возмещению учитывается на ЕНС. При этом заявить к возврату на расчетный счет налогоплательщик сможет только сумму, учтенную на ЕНС, которая формирует положительное сальдо.

Как и для всех налогов, установлен единый срок уплаты НДС – 28-ое число каждого из 3-х месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом. А декларацию подаем не позднее 25-го числа.

Про налог на прибыль

Для налога на прибыль утвердили новую форму декларации, в которой учли:

освобождение от налога организаций, зарегистрированных на Курилах;

применение различных налоговых ставок для международных холдингов;

новые коды доходов, которые не входят в базу налога на прибыль.

Продолжают действовать новые требования по налоговому учету курсовых разниц:

в 2022 году: положительные – при прекращении задолженности, отрицательные – в конце месяца;

в 2023-2024 годах: положительные – при прекращении и отрицательные – при прекращении.

В сфере учета налога на прибыль поменялся учет цифровых финансовых активов (ЦФА) – это новый способ оформления правоотношений. Для целей налогообложения ЦФА признаются имуществом, а доходы по операциям с ЦФА могут подлежать налогообложению у источника выплаты.

2023 год полностью переписал налоговый календарь всех бухгалтеров. Получается, что какой налог ни назови, в каждом произошли изменения, а значит существует риск не доплатить или переплатить, не зная новых правил. На помощь приходит Клерк Премиум – универсальный инструмент для специалистов в области бухгалтерского и налогового учета, кадровиков, финансистов, юристов, директоров и предпринимателей. Вам круглосуточно доступны: записи всех вебинаров, которые когда-либо проходили на Клерке;

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Про ФСБУ

Двигаемся дальше и сталкиваемся с ФСБУ, которые нужно разбирать на отдельных семинарах, ни один час, и даже ни один день. При этом новые ФСБУ обязательны к применению для всех, кроме бюджетников. Что мы подразумеваем под новыми ФСБУ:

ФСБУ 6/2020 Основные средства.

Оказывается, теперь лимит для ОС можно установить в процентах от общей стоимости вида активов. Полностью самортизированный объект не пропадает из баланса, вместо нулей указывается ликвидационная стоимость.

ФСБУ 26/2020 Капитальный вложения. ФСБУ 25/2018 Бухгалтерский учет аренды.

Порядок отражения прав пользования активами нужно устанавливать самостоятельно. Как это делать и с чего начать, можете спросить у своих коллег из Сообщества профессиональных бухгалтеров. Вступайте, делитесь своими компетенциями и получайте новые навыки.

Про СФР и новую отчетность

Сбились, какая по счету революция в этот раз обрушилась на головы бухгалтеров и кадровиков. В этот раз – объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования в единый Социальный Фонд России (СФР), к которому перешли все их полномочия. Поэтому старые отчеты заменила единая отчетность ЕФС-1, которая объединяет в себе все сведения из отчета 4–ФСС, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и СЗВ-ТД.

Появилась новая обязанность – предоставлять персонифицированные сведения о физ. лицах. Этот отчет сдается в ФНС вместо прежнего СЗВ-М, в нем также дополнительно указывается начисленная заработная плата.

Установлена единая предельная величина базы для расчетов взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование – 1 917 000 руб.

Изменились общие тарифы с выплат, не превышающих единую предельную величину базы. Теперь платим не позднее 28-го числа по тарифу 30% на единый КБК, а не 22% + 2,9% + 5,1%. Осталось несколько исключений:

МСП и Сколково – пониженный тариф 15% с выплат, которые превышают МРОТ.

Поэтому рекомендуем перед сдачей квартальной отчетности проверять наличие налогоплательщика в Реестре субъектов МСП.

Кстати, с 2023 года увеличился МРОТ до 16 242 руб., поэтому подорожали не только взносы, но максимальный размер больничного. За один день болезни можно будет получить до 2 736,99 руб.

Про страховые взносы

Ещё один активный и постоянный преподаватель наших онлайн-курсов – Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант консалтинговой компании «ПономаревКонсалт» продолжила рассказ о страховых взносах и нововведениях для кадровиков и бухгалтеров, ведущих по совместительству кадровый учет.

Изменился круг застрахованных лиц. Теперь обязательному медицинскому страхованию принадлежат временно пребывающие иностранцы кроме ВКС. Для иностранных работников отменили ДМС, добавили взносы по временной нетрудоспособности. За исполнителей по ГПД также придется платить взносы на будущий больничный. Будущий он потому, что бесплатную медицинскую помощь они получат с 2024 года.

Про добровольное страхование и ГПД

С 1 июля 2023 года должна заработать новая система добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности для ИП и самозанятых. Платить взносы можно самостоятельно по двум вариантам: 32 484 или 48 726 руб. Пособие у таких застрахованных появится после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.

На работников по ГПД при заключении или расторжении договора оказания услуг вместо СЗВ-ТД необходимо направить в СФР подраздел 1.1 отчета ЕФС-1 в срок не позднее дня, следующего за датой начала или окончания договора. За другие кадровые изменения нужно отчитаться до 25-го числа следующего месяца.

В количестве новых аббревиатур и сокращений легко запутаться, чтобы не совершать дорогих ошибок в новых отчетах, прокачайте свои знания на вебинарах и курсах Клерк Премиум. Весь 2021 и 2022 годы кадровики и бухгалтера искали коды в ОКЗ, теперь подобные коды нужно искать для исполнителей ГПД. Можно подбирать методом «научного тыка» или спросить совета у коллег из Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Про льготников

У кадровиков и руководителей появилась новая забота – новая категория льготников: добровольцы, мобилизованные лица и члены их семей. В связи с этим появилось много ограничений, например, нельзя допускать к сверхурочной работе или направлять в длительные командировки. Также они получили много послаблений в предоставлении ежегодных отпусков.

Про водителей

Усилят контроль за водителями общественного пассажирского транспорта. Вы не должны допускать к работе лиц, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких, средней тяжести и особо тяжких преступлений.

Про налоговые проверки

Василевский Вячеслав, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей» раскрыл все секреты, что ждать от налоговиков в 2023 году кроме проблем с ЕНС, а именно о тенденциях налоговых проверок и о слабых местах у всех налогоплательщиков.

Налоговая планирует повышать эффективность контрольных мероприятий за счет сокращения продолжительности проверки, но при увеличении их числа. Налоговики будут совершенствовать качество собираемых доказательств, а показателем эффективности работы, с точки зрения налоговых органов, является увеличение сумм доначислений.

Вот так работает механизм налоговиков для перевода качество в количество. Узнать больше о налоговых претензиях, составить ответ на требование и подготовить компанию к выездной проверке можно, если обратиться за разбором или консультацией к экспертам Клерк Премиум. Станьте участником следующей большой конференции клерков, узнайте о важных изменениях вовремя – бесплатно для подписчиков Клерк Премиум.

Чаще всего с проверкой приходят:

К компаниям, которые имеют имущество в собственности. К участникам государственных закупок. К компаниям, имеющим разрывы по НДС.

Минимизировать риски доначислений по итогам выездной налоговой проверки можно с помощью:

юридического сопровождения с самого начала проверки;

подготовки сотрудников, офисных помещений и складов;

анализа первичной документации;

переговоров и проработки взаимоотношений с контрагентами.

Об изменениях можно говорить и спорить бесконечно, не будем тратить время, которое понадобится для начисления зарплаты, сдачи отчетности, сверки с налоговой или повышения квалификации. Все нужные для работы инструкции, таблицы, калькуляторы и сервисы уже готовы и всегда ждут вас на Клерке.