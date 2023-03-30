ЕНП (единый налоговый платеж)

Инструкция: как заполнить уведомление по ЕНП

Разбираемся с титульником и основной формой. Напоминаем, когда сдавать, какими способами и что будет, если не сдать уведомление.

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Инструкция: как заполнить уведомление по ЕНП
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Титульный лист и данные уведомления

Уведомление (вы его наверняка уже видели) состоит из двух листов: титульник и само уведомление, куда надо внести данные. То есть все налоги, взносы и сборы. Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

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Кто не видел эту форму, смотрите:

образец титульного листа

Уведомление сдаете до 25 числа месяца, в котором платите налоги. Сразу предупреждаем: лучше не сдавайте уведомление в последний день. 

Велик риск того, что сервера налоговиков не выдержат нагрузки и рухнут. Тогда вы ничего не сможете отправить. Неотправленное вовремя уведомление не позволит распределить деньги на ЕНС по видам налогов и взносов, что равносильно их несвоевременной уплате, вас будут ждать пени.

образец раздела «Данные» в уведомлении

Три способа подать уведомление по ЕНП

  1. По ТКС. То есть через оператора ЭДО, с помощью которого вы обычно подаете отчетность.

  2. Через личный кабинет налогоплательщика (он постоянно не работает).

  3. На бумаге (для тех, кто не указан в п.3 ст. 80 НК)

Вот пример уже заполненного уведомления за январь. Тут есть пара нюансов:

образец уведомления

Обратите внимание на поле «Код бюджетной классификации». В нем нужно указать КБК не ЕНП, а конкретного налога, взноса или сбора. 

Почему так? Когда деньги зачисляются на ЕНС, налогоплательщики только создают своеобразную гору с деньгами, а уже куда нести деньги с этой горы решает ФНС. И для того, чтобы налоговики не унесли деньги не в то место, им нужно знать КБК каждого налога.

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А можно не подавать уведомление?

Можно! Налоги платятся в этом случае как обычно. Отдельными платежками на конкретные КБК. Платежка будет играть роль уведомления.

Образец вот:

образец платежки-уведомления

И еще парочка нюансов о подаче уведомлений (куда же без них):

  • не включайте сведения о страховых взносах за последний месяц каждого квартала. Нужные данные ФНС получит из отчета РСВ, который будет сдан в тот же срок – до 25 числа;

  • если составили уведомление с ошибкой, то подавайте новое.

При ошибке новое уведомление подаете по этим правилам:

  • при ошибке в сумме новое уведомление подаете с теми же реквизитами, но с правильной суммой.

  • если ошибка в реквизитах, то заполните данные дважды – один раз укажите те же ошибочные реквизиты и сумму «0», второй раз укажите верные реквизиты и сумму.

Если вы решили платить налоги и взносы отдельными платежками, то платить нужно не до 28 числа, а до 25, по сроку подачи уведомлений

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Чему научим

  1. Как заполнить платежку на уплату ЕНП.

  2. Как заполнить уведомление по ЕНП.

  3. Как платить налог самозанятым и ИП.

  4. Что делать с фиксированными взносами ИП.

  5. Как уменьшить УСН на сумму фиксированных взносов у ИП

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