Инструмент, который избавит бухгалтеров от вопроса: «Как работать по всем правилам 2023 года»

Что же нас спасет?

Представьте бухгалтера из обычной компании Светлану Петровну. Она привыкла платить налоги по-старому, без всяких ЕНП. А вместо одной формы ЕФС-1 сдавать четыре в ФСС и ПФР, которые в начале года слились в единый Соцфонд.

Приходит 2023 год и все это рушится. И даже за четыре месяца к новшествам сложно привыкнуть, особенно когда сервера ФНС падают, ничего не работает или работает с перебоями (это мы о личных кабинетах).

Выход есть. Например, Светлана Петровна оформляет подписку Клерк.Премиум и задает вопросы экспертам «Клерка» без ограничений.

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Как заполнить декларацию по УСН? Как заполнить платежку и уведомление по ЕНП? Когда и куда сдавать ЕФС-1?

Эксперты ответят ей за несколько часов, подскажут по нормативке и вопросы решатся в этот же день. Удобно, правда?

Что еще может Светлана Петровна?

Если ей нужно изучить, скажем, экономию на налогах в 2023 году, то Светлана Петровна может посмотреть любой вебинар или онлайн-курс. Ей доступны:

+550 вебинаров о ФСБУ, НДФЛ, ЕНП, НДС и других тем;

45 онлайн-курсов по разным тематикам: патент, аутсорс, дробление бизнеса и пр.;

+100 ежедневных мини-курсов на все бухгалтерские и кадровые темы;

7 электронных книг по бухучету.

Светлана Петровна становится крутым бухгалтером. Она точно знает, как без ошибок заполнить платежку по ЕНП, экономить налоги по белым схемам и сдавать отчетность в СФР.

Потому что Светлана Петровна получила в подарок курс повышения квалификации «Все новые правила 2023 для бухгалтера».

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А если вышел новый непонятный закон, что делать?

Чиновники выпустили очередной очень нужный бухгалтерам закон. Все по классике: канцелярит, сложные обороты. Язык сломаешь. Светлана Петровна понимает, что она ничего не понимает.

Можно сидеть и ломать голову несколько часов. Есть шанс, что сквозь дебри языка чиновников удастся добраться до сути, но у Светланы Петровны есть подписка Клерк.Премиум.

Она заказывает статью у главного редактора «Клерка». Эксклюзивно, для себя.

Например, надо узнать, что вышло по новому ФСБУ «Нематериальные активы». На выходе Получается понятная статья с примерами, инструкциями. Вопрос решен, Светлана Петровна счастлива.

Оформите Клерк.Премиум и не тратьте кучу времени на понимание языка чиновников.

В подарок получите курс по всем новым правилам 2023 года: там про ЕНП, АУСН, Соцфонд и другие новшества с отчетами. Получите официальное удостоверение на 120 ак. часов, внесем в ФИС ФРДО.

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