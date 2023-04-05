ФСБУ

Что делать бухгалтерам, которые не могут разобраться в ФСБУ

Обязательных стандартов уже шесть. В каждом по 100+ нюансов, многие надо запомнить. Что делать бухгалтерам? Посмотреть курс «Клерка» и прочитать эту статью.

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Что делать бухгалтерам, которые не могут разобраться в ФСБУ
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.р

Что за курс, что полезного

Ситуация сейчас такая: вопросов от бухгалтеров о ФСБУ настолько много, что отвечать в комментариях или в консультациях можно бесконечно.

Поэтому мы позвали экспертов по бухгалтерскому учету, сделали шесть модулей — по одному на каждый федеральный стандарт.

  1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  2. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  3. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

  4. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

  5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».

  6. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Пока посмотрите бесплатный урок из курса по ФСБУ 25/2018. Про аренду с ППА у арендатора без дисконтирования в 1С.

Смотреть урок

После каждого модуля вы пройдете тест. Попрактикуетесь, проверите, все ли знания улеглись.

Доступ к курсам остается навсегда. В любой момент сможете вернуться, прочитать конспекты лекций. Дополнительные материалы можно скачать, чтобы вы использовали их в работе.  

Курс универсальный — подойдет для всех бухгалтеров, которые работают с ФСБУ.

Как обучаете, какие преподаватели

Курс идет один месяц. Когда новый поток начнется, добавим вас в Telegram-чат курса. Вместе с кураторами и другими участниками сможете обсуждать ФСБУ, отчеты, обмениваться опытом и задавать вопросы.

На сайте откроем доступ к курсу, сможете:

  • смотреть на прогресс обучения;

  • смотреть лекции;

  • перепроходить тесты, если ошиблись;

  • скачивать шаблоны, таблицы, инструкции, чек-листы по ФСБУ;

В конце курса — итоговая аттестация. После сдачи получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов, внесем в госреестр ФИС ФРДО.

Эксперты, которые будут вас обучать:

источник: Клерк.ру

Встретитесь с ними на онлайн-встрече перед итоговой аттестацией. Зададите вопросы, получите ответы.

Чему научитесь на курсе

Эксперты научат вас:

  • использовать в работе шесть ФСБУ и не бояться сложных формулировок;

  • вести бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2023 года;

  • понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании;

  • избегать ошибок в ФСБУ (если допустили, то правильно исправлять).

Записывайтесь на новый учебный поток — получите удостоверение и нужные знания.

Записаться на курс по ФСБУ

Какой документ получите кроме удостоверения

Дополнительно выдадим сертификат ИПБР на 40 ак. часов — подтвердите членство в институте. Образец выглядит вот так:

образец сертификата ИПБР

Сертификат отправим по почте вместе с удостоверением о повышении квалификации.

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