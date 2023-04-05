Что делать бухгалтерам, которые не могут разобраться в ФСБУ

Что за курс, что полезного
Ситуация сейчас такая: вопросов от бухгалтеров о ФСБУ настолько много, что отвечать в комментариях или в консультациях можно бесконечно.
Поэтому мы позвали экспертов по бухгалтерскому учету, сделали шесть модулей — по одному на каждый федеральный стандарт.
ФСБУ 5/2019 «Запасы».
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Пока посмотрите бесплатный урок из курса по ФСБУ 25/2018. Про аренду с ППА у арендатора без дисконтирования в 1С.
После каждого модуля вы пройдете тест. Попрактикуетесь, проверите, все ли знания улеглись.
Доступ к курсам остается навсегда. В любой момент сможете вернуться, прочитать конспекты лекций. Дополнительные материалы можно скачать, чтобы вы использовали их в работе.
Курс универсальный — подойдет для всех бухгалтеров, которые работают с ФСБУ.
Как обучаете, какие преподаватели
Курс идет один месяц. Когда новый поток начнется, добавим вас в Telegram-чат курса. Вместе с кураторами и другими участниками сможете обсуждать ФСБУ, отчеты, обмениваться опытом и задавать вопросы.
На сайте откроем доступ к курсу, сможете:
смотреть на прогресс обучения;
смотреть лекции;
перепроходить тесты, если ошиблись;
скачивать шаблоны, таблицы, инструкции, чек-листы по ФСБУ;
В конце курса — итоговая аттестация. После сдачи получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов, внесем в госреестр ФИС ФРДО.
Эксперты, которые будут вас обучать:
источник: Клерк.ру
Встретитесь с ними на онлайн-встрече перед итоговой аттестацией. Зададите вопросы, получите ответы.
Чему научитесь на курсе
Эксперты научат вас:
использовать в работе шесть ФСБУ и не бояться сложных формулировок;
вести бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2023 года;
понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании;
избегать ошибок в ФСБУ (если допустили, то правильно исправлять).
Записывайтесь на новый учебный поток — получите удостоверение и нужные знания.
Какой документ получите кроме удостоверения
Дополнительно выдадим сертификат ИПБР на 40 ак. часов — подтвердите членство в институте. Образец выглядит вот так:
образец сертификата ИПБР
Сертификат отправим по почте вместе с удостоверением о повышении квалификации.