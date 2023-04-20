Три основные ошибки в развитии экспертного блога

Вот несколько ошибок, которые бухгалтеры допускают при ведении своего блога.

1. Относятся к блогу, как к хобби.

Блог – это бизнес, вырасти органически он может до определенной цифры, для экспертного блога норма – 1 тыс. подписчиков. Дальше, чтобы расти, необходимо либо вкладываться в рекламу, либо мастерски применять инструменты маркетинга.

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2. Дают регулярный, но стерильный контент.

Подписчики – это люди, и им важно видеть, чем вы интересуетесь и что скрывается за вашим деловым образом. Старайтесь выбиваться из стандартного визуального ряда, чтобы запомниться.

Обсудите с фотографом, как вас представить, чтобы не оказаться очередной дамой в только что купленной одежде на фоне белой студийной стены, стандартно с ноутбуком или кипой бумаг в руках. У мужчин своя классика – брутальный взгляд на небоскреб. Не надо так, уже не верят.

Посты публикуйте с авторской перчинкой, а не чтобы заполнить пространство. Даже вечнозеленые темы нужно транслировать через призму вашего уникального опыта.

Визуальная составляющая блога сейчас не менее важна, чем квалификация специалиста. Узнайте, как должен выглядеть цепляющий лендинг, как его сделать или какое ТЗ поставить исполнителям.

3. Прыгают из ниши в нишу, пытаясь заинтересовать собой всех. Если вы выбрали стратегию монетизации экспертности, то сосредоточиться нужно на 1-2 фокусах.

В блоге бухгалтера для малого бизнеса адекватно будет смотреться контент для маркетплейсов. Но рассказывать там о рассрочке для оплаты наставничества здесь будет лишним. Если предлагаете масштабировать бухгалтерский бизнес, не нужно выкладывать кейсы удачной налоговой оптимизации. Лучше завести отдельный блог.

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