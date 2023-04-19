Обучение для бухгалтеров

Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР

А помимо ЕНП еще надо разобраться с ЕФС-1, новшествами с 6-НДФЛ. Как все успеть и кто в этом поможет? Читаем в статье.

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Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР

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Например, вы хотите узнать, как заполнять платежку по ЕНП и подавать уведомления. Можете посмотреть мини-курс по ЕНП, задать вопрос консультанту-эксперту или изучить вебинар по этой теме.

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Каждый день получаете мини-курс. По длительности: 1—5 минут. Внутри — самое важное, что произошло за последние дни. Так вы будете всегда в курсе всех актуальных новостей. Вот что вышло за последнюю неделю:

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Что такое разборы

Например, вам нужно узнать, по каким новым правилам платить взносы на травматизм. Вы открываете разбор — понятную статью-инструкцию от главного редактора. Выглядит она вот так:

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Скачиваете доп.материалы, читаете и уже лучше разбираетесь в теме.

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А какие я получу документы во время курсов и вебинаров? Нужно ли доплачивать за новые курсы?

За каждый курс и вебинар вы получите сертификат — они будут в вашем личном кабинете после обучения. 

Платить за новые вебинары, курсы, разборы, консультации не нужно — они автоматически добавляются в подписку. 

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Весь для бухгалтера

Больничные

❓Вот вопрос: нужно ли сейчас включать в ежемесячный отчет о сотрудниках работника, который заболел после увольнения

Работник уволился, а позже принес больничный лист. Если 30 календарных дней с момента увольнения не истекли, то нужно назначить пособие. А что с отчетностью?

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Возврат и зачёт налоговой переплаты в 2023 году

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Право

Кому собственник доли в квартире может оформить там регистрацию по месту жительства

С одной стороны, собственник доли в жилом помещении наделен всеми правомочиями в отношении этого жилья (он может владеть им, пользоваться и распоряжаться). Но, с другой стороны, при реализации этих правомочий он не может не считаться с интересами остальных сособственников. Учитывая этот важный нюанс, разберем, кому может оформить регистрацию по месту жительства собственник доли в квартире.

Кому собственник доли в квартире может оформить там регистрацию по месту жительства

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Новые ФСБУ, уплата взносов и отчетность, разбор вопросов по отпускам и зарплате, требования ФНС и налоговые комиссии. Журнал «Клерк.Премиум» № 14/2023
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