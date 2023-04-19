Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР

Верный помощник бухгалтера в 2023 году
Конечно же, это Клерк.Премиум. Вот что вы получите с подпиской:
экспертное обучение: учитесь на онлайн-курсах, мини-курсах и вебинарах, проходите тесты, задавайте вопросы лекторам, получайте сертификаты.
статьи-разборы обо всем важном для бухгалтера: пишет лично главред «Клерка» — профессионально, информативно, полезно.
неограниченные консультации экспертов: ответим на любое количество ваших вопросов о налогах, проверках, учету, 1С, праву. Ответ — за несколько часов.
пример консультации пользователя
Мы сделали подписку такой, чтобы вам было удобно ей пользоваться и вы не тратили драгоценное время и нервы. Собрали весь практический опыт от людей, которые знают, что делать в любой рабочей ситуации.
Например, вы хотите узнать, как заполнять платежку по ЕНП и подавать уведомления. Можете посмотреть мини-курс по ЕНП, задать вопрос консультанту-эксперту или изучить вебинар по этой теме.
Также эксперты помогут с отчетами и заполнят за вас декларации.
Что за мини-курсы
Каждый день получаете мини-курс. По длительности: 1—5 минут. Внутри — самое важное, что произошло за последние дни. Так вы будете всегда в курсе всех актуальных новостей. Вот что вышло за последнюю неделю:
список вышедших мини-курсов за последнюю неделю
Получить доступ ко всем мини-курсам
Что такое разборы
Например, вам нужно узнать, по каким новым правилам платить взносы на травматизм. Вы открываете разбор — понятную статью-инструкцию от главного редактора. Выглядит она вот так:
пример разбора по взносам на травматизм
Скачиваете доп.материалы, читаете и уже лучше разбираетесь в теме.
Без подписки разбор не посмотреть.
Подключить сервис Клерк.Премиум
А какие я получу документы во время курсов и вебинаров? Нужно ли доплачивать за новые курсы?
За каждый курс и вебинар вы получите сертификат — они будут в вашем личном кабинете после обучения.
Платить за новые вебинары, курсы, разборы, консультации не нужно — они автоматически добавляются в подписку.
Активировать Клерк.Премиум можно на полгода, год и полтора года. В зависимости от того как долго вам нужны сервисы «Клерка».
Заполните форму — мы свяжемся с вами и расскажем, как за 10 минут подключить подписку Клерк.Премиум.