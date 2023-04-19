Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР

Верный помощник бухгалтера в 2023 году

Конечно же, это Клерк.Премиум. Вот что вы получите с подпиской:

экспертное обучение : учитесь на онлайн-курсах, мини-курсах и вебинарах, проходите тесты, задавайте вопросы лекторам, получайте сертификаты.

статьи-разборы обо всем важном для бухгалтера: пишет лично главред «Клерка» — профессионально, информативно, полезно.

неограниченные консультации экспертов: ответим на любое количество ваших вопросов о налогах, проверках, учету, 1С, праву. Ответ — за несколько часов.

пример консультации пользователя

Мы сделали подписку такой, чтобы вам было удобно ей пользоваться и вы не тратили драгоценное время и нервы. Собрали весь практический опыт от людей, которые знают, что делать в любой рабочей ситуации.

Например, вы хотите узнать, как заполнять платежку по ЕНП и подавать уведомления. Можете посмотреть мини-курс по ЕНП, задать вопрос консультанту-эксперту или изучить вебинар по этой теме.

Также эксперты помогут с отчетами и заполнят за вас декларации.

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Что за мини-курсы

Каждый день получаете мини-курс. По длительности: 1—5 минут. Внутри — самое важное, что произошло за последние дни. Так вы будете всегда в курсе всех актуальных новостей. Вот что вышло за последнюю неделю:

список вышедших мини-курсов за последнюю неделю

Получить доступ ко всем мини-курсам

Что такое разборы

Например, вам нужно узнать, по каким новым правилам платить взносы на травматизм. Вы открываете разбор — понятную статью-инструкцию от главного редактора. Выглядит она вот так:

пример разбора по взносам на травматизм

Скачиваете доп.материалы, читаете и уже лучше разбираетесь в теме.

Без подписки разбор не посмотреть.

Подключить сервис Клерк.Премиум

А какие я получу документы во время курсов и вебинаров? Нужно ли доплачивать за новые курсы?

За каждый курс и вебинар вы получите сертификат — они будут в вашем личном кабинете после обучения.

Платить за новые вебинары, курсы, разборы, консультации не нужно — они автоматически добавляются в подписку.

Активировать Клерк.Премиум можно на полгода, год и полтора года. В зависимости от того как долго вам нужны сервисы «Клерка».

Заполните форму — мы свяжемся с вами и расскажем, как за 10 минут подключить подписку Клерк.Премиум.