Почему мы советуем вам выучиться на интернет-маркетолога. И поменять судьбу

«Клерк» готовит специалистов, которые продвигают компанию и ее продукты в сети.
Речь идет о курсе «Интернет-маркетолог: с нуля до полноценной профессии». Мы решили запустить этот курс после тщательного изучения рынка.
Спрос на интернет-маркетологов растет из года в год, как и их зарплаты. Эта профессия входит в тройку самых востребованных digital-профессий.
Как и бухучет услуги интернет-маркетолога необходимы каждому бизнесу, но их еще проще оказывать на удаленке. А значит, люди с такой профессией могут больше времени уделять семье или своему здоровью и красоте.
Интернет-маркетинг сочетает в себе аналитический подход и творческое начало. Это нравится бухгалтерам, которые вертят цифрами в зависимости от фантазии руководства, налоговиков и других внешних обстоятельств.
Автоматизация, захватившая все сферы нашей жизни и работы, вызывает тревогу. Мы не согласны, что бухгалтеры рано или поздно останутся без работы. Однако знаем людей, которые точно переживают по этому поводу.
Интернет-маркетинг из современного мира точно никуда не денется. С навыками в digital вы перестанете бояться цифровизации и автоматизации, а напротив получите уверенность, что успели в правильный поток.
Люди готовятся жить дольше, и меняют работу все активнее. Это означает, что нормой в будущем станет постоянное переизобретение себя и развитие в новых сферах и профессиях второй, третий и даже четвертый разы.
Приглядитесь к нашей программе. Уверены, новые навыки способны снизить переживания о будущем или вдохновить на новые успехи.
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