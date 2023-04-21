Почему мы советуем вам выучиться на интернет-маркетолога. И поменять судьбу

Спрос на интернет-маркетологов растет из года в год, как и их зарплаты. Эта профессия входит в тройку самых востребованных digital-профессий .

Как и бухучет услуги интернет-маркетолога необходимы каждому бизнесу, но их еще проще оказывать на удаленке . А значит, люди с такой профессией могут больше времени уделять семье или своему здоровью и красоте.

Интернет-маркетинг сочетает в себе аналитический подход и творческое начало. Это нравится бухгалтерам , которые вертят цифрами в зависимости от фантазии руководства, налоговиков и других внешних обстоятельств.

Автоматизация, захватившая все сферы нашей жизни и работы, вызывает тревогу. Мы не согласны, что бухгалтеры рано или поздно останутся без работы. Однако знаем людей, которые точно переживают по этому поводу.

Интернет-маркетинг из современного мира точно никуда не денется. С навыками в digital вы перестанете бояться цифровизации и автоматизации, а напротив получите уверенность, что успели в правильный поток.