Почему мы советуем вам выучиться на интернет-маркетолога. И поменять судьбу

На первый взгляд интернет-маркетолог и бухгалтер – абсолютно разные профессии. Но между ними много общего. А в чем-то маркетинг – значительно перспективнее бухучета. Поспорите?

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Почему мы советуем вам выучиться на интернет-маркетолога. И поменять судьбу

«Клерк» готовит специалистов, которые продвигают компанию и ее продукты в сети.

Речь идет о курсе «Интернет-маркетолог: с нуля до полноценной профессии». Мы решили запустить этот курс после тщательного изучения рынка.

  1. Спрос на интернет-маркетологов растет из года в год, как и их зарплаты. Эта профессия входит в тройку самых востребованных digital-профессий.

  2. Как и бухучет услуги интернет-маркетолога необходимы каждому бизнесу, но их еще проще оказывать на удаленке. А значит, люди с такой профессией могут больше времени уделять семье или своему здоровью и красоте.

  3. Интернет-маркетинг сочетает в себе аналитический подход и творческое начало. Это нравится бухгалтерам, которые вертят цифрами в зависимости от фантазии руководства, налоговиков и других внешних обстоятельств.

  4.  Автоматизация, захватившая все сферы нашей жизни и работы, вызывает тревогу. Мы не согласны, что бухгалтеры рано или поздно останутся без работы. Однако знаем людей, которые точно переживают по этому поводу.

    Интернет-маркетинг из современного мира точно никуда не денется. С навыками в digital вы перестанете бояться цифровизации и автоматизации, а напротив получите уверенность, что успели в правильный поток.

  5. Люди готовятся жить дольше, и меняют работу все активнее. Это означает, что нормой в будущем станет постоянное переизобретение себя и развитие в новых сферах и профессиях второй, третий и даже четвертый разы.

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