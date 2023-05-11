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Обзоры для бухгалтера

Скандальные налоговые дела / БухТуб

Если в мире есть что-то стабильное, то это постоянные перемены в работе бухгалтера. Запасайтесь афобазолом и слушайте нескучные новости.
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👉 Самые громкие новости последних пары недель – это скандальные «блогерские» налоговые дела.

👉 Чтоб бухгалтерам жизнь медом не казалась (а она вообще кому-то такой кажется?), Минфин готовит сюрприз! Новый ФСБУ.

Обязательная маркировка товаров в Бизнес легко. Оформляйте документы как обычно, а мы отчитаемся за вас. Работаем со всеми системами маркировки.

👉 Шел пятый месяц года, а проблемы с ЕНС легче не становились… Вот небольшой лайфхак по уведомлениям от налоговиков.

👉 Вот только из-за сложностей с новой системой уплаты налогов так сильно страдают бюджеты, что игнорировать это становится все сложнее.

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Весь для бухгалтера

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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