Скандальные налоговые дела / БухТуб

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👉 Самые громкие новости последних пары недель – это скандальные «блогерские» налоговые дела.
👉 Чтоб бухгалтерам жизнь медом не казалась (а она вообще кому-то такой кажется?), Минфин готовит сюрприз! Новый ФСБУ.
Обязательная маркировка товаров в Бизнес легко. Оформляйте документы как обычно, а мы отчитаемся за вас. Работаем со всеми системами маркировки.
👉 Шел пятый месяц года, а проблемы с ЕНС легче не становились… Вот небольшой лайфхак по уведомлениям от налоговиков.
👉 Вот только из-за сложностей с новой системой уплаты налогов так сильно страдают бюджеты, что игнорировать это становится все сложнее.
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