Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ Запасы

Как признавать и оценивать запасы в ФСБУ 5/2019

В статье расскажем, как вести бухучет и применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» без ошибок. Узнаете, как признавать, оценивать запасы и выбрать варианты учета запасов.
42
Как признавать и оценивать запасы в ФСБУ 5/2019
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Как признавать запасы

Чтобы признать запасы, вы должны выполнить два условия:

  1. Знать, что затраты от покупок активов принесут экономическую выгоду в будущем.

  2. Определить точную сумму, которую потратили на актив.

Какие единицы учета использовать для имущества, решает организация на свое усмотрение. Например, инвентарный или номенклатурный номер, партия, отдельный объект. Единицу учета можно изменить в любой момент.

Важно! Организация может не применять ФСБУ 5/2019 для запасов, которые нужны для управленческих нужд. А как правильно применять остальные шесть ФСБУ, мы рассказываем на курсе Клерка. С примерами, шаблонами и инструкциями.

Посмотреть бесплатный урок

Как оценивать запасы

Запасы оценивают по фактической себестоимости. В нее входит:

  • сумма оплаты поставщику;

  • цена фасовки, сортировки, доработки;

  • издержки на заготовку и доставку запасов;

  • любые затраты, которые использовали, чтобы купить или создать запас.

Оценку лучше проводить не один раз. Сначала в то время, когда признаете запасы первоначально, далее — на каждую отчетную дату.

Важно! В оценку не включайте: управленческие расходы, издержки на хранение и другие затраты, которые никак не связаны с созданием запасов.

Как разобраться с инвентаризацией и выбрать варианты учета запасов

«Клерк» как раз выпустил курс повышения квалификации по всем шести ФСБУ.

На курсе получите практические знания по ФСБУ, пройдете тесты, встретитесь вживую с преподавателями. Пройдете шесть стандартов:

  • «Запасы»,

  • «Аренда»,

  • «Основные средства»,

  • «Документооборот»,

  • «Капвложения»,

  • «НМА».

Разберетесь в тонкостях ФСБУ, научитесь избегать ошибок. Узнаете, как настроить учет по новым требованиям. 

«Клерк» собрал экспертов по бухучету, аудиторов, спецов по 1С. Они объяснят нюансы ФСБУ на понятном языке.

Какие документы получите

Проходите курс — выдаем официальное удостоверение на 120 ак. часов и сертификат ИПБР на 40 часов.

Данные удостоверения внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора. Документ отправим по почте — сможете вживую показать работодателю и подтвердить квалификацию.

Научитесь работать со всеми ФСБУ

Учитывайте запасы правильно

Запишитесь на новый учебный поток

Заполните форму ниже — расскажем, как на него попасть

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

43928 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Воинский учет

    Как оформить призыв сотрудника на военные сборы

    10 мая 2023 года опубликован указ Президента РФ от 10.05.2023 № 333 о призыве на военные сборы. Это не мобилизация и не срочная служба, а ежегодное мероприятие, куда работодатель обязан отпустить работника. Объясняем, как правильно оформить период призыва сотрудника на сборы и как оплачивать это время.

    Как оформить призыв сотрудника на военные сборы
    1
    70
    Логотип Евгений Рябов
    Евгений Рябов
    Ведение бизнеса

    Как продать бизнес (завод, ИТ-компанию, интернет-магазин, строительную фирму, ресторан, etc.) безопасно в рассрочку с помощью опциона

    В моей практике большинство сделок по продаже бизнеса оформляются с рассрочкой платежей и переходом к покупателю права собственности на бизнес сразу после оформления сделки (а не после полного расчёта по сделке) — так чаще всего решают покупатель и продавец по множеству причин.

    Как продать бизнес (завод, ИТ-компанию, интернет-магазин, строительную фирму, ресторан, etc.) безопасно в рассрочку с помощью опциона
    18
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    ЭДО

    Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу

    С 1 сентября 2023 года для бизнеса  станет обязательным применение машиночитаемых доверенностей. Что из себя представляет этот документ, и как совершить органичный переход на новый порядок обмена электронными документами.

    Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу
    1,1 тыс.
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: Софтлайн на размещении

    Отечественная айтишка чувствует себя отлично. Высокие зарплаты, льготы, конкуренты ушли из России, правда и многие айтишники тоже, а купоны в облигациях всё равно ниже, чем потребность в любителях запилить пайплайн по фэншую. На бирже не так много ИТ-компаний, и каждый новый выпуск воспринимается позитивно. Итак, Софтлайн.

    Свежие облигации: Софтлайн на размещении
    138
    Читать еще