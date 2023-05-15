Как Клерк.Премиум помогает бухгалтерам работать в два раза быстрее и тратить меньше сил

Рассказываем про бухгалтера Светлану Петровну и ее обычный день с подпиской. Спойлер: работает она с утра и только до обеда.

Помогает консультироваться с экспертами

Светлана Петровна — бухгалтер в крупной компании. В 2023 году столько изменений, что голова идет кругом. Новые формы деклараций, ЕНП, а еще этот Соцфонд с ЕФС-1, черт его побери.

Светлана Петровна ищет информацию, которая поможет узнать и применить в работе все новшества. В каждой статье разные данные, ничего не понятно.

Она вспоминает, что есть подписка Клерк Премиум. Светлана Петровна пишет экспертам Клерк Консультаций. Задает вопросы по ЕНП, больничным, страховым взносам и получает ответ в этот же день.

В мае мы дали больше 500 консультаций о:

налогах,

ЕНП и ЕНС,

ФСБУ,

налоговых проверках,

бухучету

Каждый бухгалтер, у которого активирована подписка Клерк Премиум, может задавать неограниченное число вопросов.



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Позволяет учиться на онлайн-курсах и смотреть вебинары без ограничений

К примеру, нужно узнать, как учитывать курсовые разницы по налогу на прибыль. Светлане Петровне открыт доступ к 500+ вебинарам на любые темы: ФСБУ, экономия на налогах, кадровые документы, бухотчетность за 2022 год.

Она пересматривает записи вебинаров сколько хочет. А новые вебинары покупать или ждать ей не приходится — они сразу добавляются в подписку.

Другой пример. Светлана Петровна хочет обучиться теме, в которой у нее недостаточно знаний — налоговые проверки. Поначалу это вызывает недовольство: курсы дорогие, и то в них только воду в уши льют, а полезной информации ноль.

Светлана Петровна вспоминает, что у нее есть подписка Клерк Премиум — все 43 практических онлайн-курса от «Клерка» для неё бесплатные. Преподаватели — эксперты, короткие уроки по 10-20 минут без воды и с инструкциями. И сертификаты в конце каждого курса выдают.

Получить доступ ко всем онлайн-курсам

пример онлайн-курсов «Клерка»

Светлана Петровна рада, что может учиться по каждой теме углубленно и не тратить лишние деньги. Хотите быть также рады, как Светлана Петровна? Получите подписку и откройте доступ к:

500+ вебинарам,

40+ онлайн-курсам,

безлимитным консультациям экспертов,

разборам законов.

Получить подписку Клерк.Премиум

Переводит с чиновничьего языка на человеческий

Вот выпустили очередной очень нужный бухгалтерам закон. Всё по классике: канцелярит, сложные обороты. Язык сломаешь. Светлана Петровна понимает, что она ничего не понимает, как быть?

Можно сидеть и ломать голову несколько часов. Есть шанс, что сквозь дебри языка чиновников удастся добраться до сути, но у супер-бухгалтера есть подписка Клерк Премиум.

Светлана Петровна заказывает статью у главного редактора «Клерка». Эксклюзивно, для себя.

Например, что там по ЕНП, ЕНС, когда платить, куда. И получает, понятную, написанную человеческим языком статью с примерами, инструкциями. Вопрос решен, Светлана Петровна счастлива.

пример разборов «Клерка»

Как получить подписку Клерк.Премиум

Можете оформить подписку на полгода, год или полтора — в зависимости от ваших потребностей.



Вот три шага, которые помогут оформить Клерк.Премиум: