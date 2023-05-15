Как Клерк.Премиум помогает бухгалтерам работать в два раза быстрее и тратить меньше сил

Помогает консультироваться с экспертами
Светлана Петровна — бухгалтер в крупной компании. В 2023 году столько изменений, что голова идет кругом. Новые формы деклараций, ЕНП, а еще этот Соцфонд с ЕФС-1, черт его побери.
Светлана Петровна ищет информацию, которая поможет узнать и применить в работе все новшества. В каждой статье разные данные, ничего не понятно.
Она вспоминает, что есть подписка Клерк Премиум. Светлана Петровна пишет экспертам Клерк Консультаций. Задает вопросы по ЕНП, больничным, страховым взносам и получает ответ в этот же день.
В мае мы дали больше 500 консультаций о:
налогах,
ЕНП и ЕНС,
ФСБУ,
налоговых проверках,
бухучету
Каждый бухгалтер, у которого активирована подписка Клерк Премиум, может задавать неограниченное число вопросов.
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Позволяет учиться на онлайн-курсах и смотреть вебинары без ограничений
К примеру, нужно узнать, как учитывать курсовые разницы по налогу на прибыль. Светлане Петровне открыт доступ к 500+ вебинарам на любые темы: ФСБУ, экономия на налогах, кадровые документы, бухотчетность за 2022 год.
Она пересматривает записи вебинаров сколько хочет. А новые вебинары покупать или ждать ей не приходится — они сразу добавляются в подписку.
Другой пример. Светлана Петровна хочет обучиться теме, в которой у нее недостаточно знаний — налоговые проверки. Поначалу это вызывает недовольство: курсы дорогие, и то в них только воду в уши льют, а полезной информации ноль.
Светлана Петровна вспоминает, что у нее есть подписка Клерк Премиум — все 43 практических онлайн-курса от «Клерка» для неё бесплатные. Преподаватели — эксперты, короткие уроки по 10-20 минут без воды и с инструкциями. И сертификаты в конце каждого курса выдают.
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Светлана Петровна рада, что может учиться по каждой теме углубленно и не тратить лишние деньги. Хотите быть также рады, как Светлана Петровна? Получите подписку и откройте доступ к:
500+ вебинарам,
40+ онлайн-курсам,
безлимитным консультациям экспертов,
разборам законов.
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Переводит с чиновничьего языка на человеческий
Вот выпустили очередной
очень нужный бухгалтерам закон. Всё по классике: канцелярит, сложные обороты. Язык сломаешь. Светлана Петровна понимает, что она ничего не понимает, как быть?
Можно сидеть и ломать голову несколько часов. Есть шанс, что сквозь дебри языка чиновников удастся добраться до сути, но у супер-бухгалтера есть подписка Клерк Премиум.
Светлана Петровна заказывает статью у главного редактора «Клерка». Эксклюзивно, для себя.
Например, что там по ЕНП, ЕНС, когда платить, куда. И получает, понятную, написанную человеческим языком статью с примерами, инструкциями. Вопрос решен, Светлана Петровна счастлива.
Как получить подписку Клерк.Премиум
Можете оформить подписку на полгода, год или полтора — в зависимости от ваших потребностей.
Вот три шага, которые помогут оформить Клерк.Премиум:
Выберите комфортный для вас тариф, способ оплаты.
Оплатите подписку и пользуйтесь всеми преимуществами.
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