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Обучение для бухгалтеров

Как Клерк.Премиум помогает бухгалтерам работать в два раза быстрее и тратить меньше сил

Рассказываем про бухгалтера Светлану Петровну и ее обычный день с подпиской. Спойлер: работает она с утра и только до обеда.
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Как Клерк.Премиум помогает бухгалтерам работать в два раза быстрее и тратить меньше сил
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Помогает консультироваться с экспертами

Светлана Петровна — бухгалтер в крупной компании. В 2023 году столько изменений, что голова идет кругом. Новые формы деклараций, ЕНП, а еще этот Соцфонд с ЕФС-1, черт его побери.

Светлана Петровна ищет информацию, которая поможет узнать и применить в работе все новшества. В каждой статье разные данные, ничего не понятно. 

Она вспоминает, что есть подписка Клерк Премиум. Светлана Петровна пишет экспертам Клерк Консультаций. Задает вопросы по ЕНП, больничным, страховым взносам и получает ответ в этот же день.

В мае мы дали больше 500 консультаций о:

  • налогах,

  • ЕНП и ЕНС,

  • ФСБУ,

  • налоговых проверках,

  • бухучету

Каждый бухгалтер, у которого активирована подписка Клерк Премиум, может задавать неограниченное число вопросов. 

Посмотреть тарифы подписки

Позволяет учиться на онлайн-курсах и смотреть вебинары без ограничений

К примеру, нужно узнать, как учитывать курсовые разницы по налогу на прибыль. Светлане Петровне открыт доступ к 500+ вебинарам на любые темы: ФСБУ, экономия на налогах, кадровые документы, бухотчетность за 2022 год.

Она пересматривает записи вебинаров сколько хочет. А новые вебинары покупать или ждать ей не приходится — они сразу добавляются в подписку.

Другой пример. Светлана Петровна хочет обучиться теме, в которой у нее недостаточно знаний — налоговые проверки. Поначалу это вызывает недовольство: курсы дорогие, и то в них только воду в уши льют, а полезной информации ноль.

Светлана Петровна вспоминает, что у нее есть подписка Клерк Премиум — все 43 практических онлайн-курса от «Клерка» для неё бесплатные. Преподаватели — эксперты, короткие уроки по 10-20 минут без воды и с инструкциями. И сертификаты в конце каждого курса выдают.

Получить доступ ко всем онлайн-курсам

пример онлайн-курсов «Клерка»

Светлана Петровна рада, что может учиться по каждой теме углубленно и не тратить лишние деньги. Хотите быть также рады, как Светлана Петровна? Получите подписку и откройте доступ к:

  • 500+ вебинарам,

  • 40+ онлайн-курсам,

  • безлимитным консультациям экспертов,

  • разборам законов.

Получить подписку Клерк.Премиум

Переводит с чиновничьего языка на человеческий

Вот выпустили очередной очень нужный бухгалтерам закон. Всё по классике: канцелярит, сложные обороты. Язык сломаешь. Светлана Петровна понимает, что она ничего не понимает, как быть?

Можно сидеть и ломать голову несколько часов. Есть шанс, что сквозь дебри языка чиновников удастся добраться до сути, но у супер-бухгалтера есть подписка Клерк Премиум.

Светлана Петровна заказывает статью у главного редактора «Клерка». Эксклюзивно, для себя. 

Например, что там по ЕНП, ЕНС, когда платить, куда. И получает, понятную, написанную человеческим языком статью с примерами, инструкциями. Вопрос решен, Светлана Петровна счастлива.

пример разборов «Клерка»

Как получить подписку Клерк.Премиум

Можете оформить подписку на полгода, год или полтора — в зависимости от ваших потребностей.

Вот три шага, которые помогут оформить Клерк.Премиум:

  1. Перейдите на страницу подписки и ознакомьтесь с тарифами.

  2. Выберите комфортный для вас тариф, способ оплаты.

  3. Оплатите подписку и пользуйтесь всеми преимуществами.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

43972 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Как Клерк.Премиум помогает бухгалтерам работать в два раза быстрее и тратить меньше сил

    Рассказываем про бухгалтера Светлану Петровну и ее обычный день с подпиской. Спойлер: работает она с утра и только до обеда.

    Как Клерк.Премиум помогает бухгалтерам работать в два раза быстрее и тратить меньше сил
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