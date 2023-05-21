Пять инструментов, которые помогут бухгалтеру работать без нервов

№ 1 Безлимитные консультации
Поменялись реквизиты платежки по ЕНП, новые правила по НДФЛ, надо посчитать больничный работнику с ГПХ-договором? Перестаньте сражаться с акулами в виде новых законов и разъяснений от налоговиков — просто спросите эксперта, что делать.
У «Клерка» есть целый профессионалов, которые консультируют бухгалтеров, ИП, кадровиков каждый день.
Как это работает: на прошлой неделе изменили реквизиты для уплаты налогов по ЕНП, как теперь платить налоги? Приходите к эксперту, задаете вопрос и получаете ответ в этот же день.
Для тех, у кого есть Клерк.Премиум, доступ безграничный. Хоть 1000 вопросов задайте — ответим на все. Йо-хо-хо. Хотите также? Оформляйте подписку и на абордаж!
№ 2 Онлайн-курсы на все темы
Бороздить бухгалтерское море в одиночку трудно — повсюду опасность: камеральные и выездные проверки, требования от ФНС, блокировки счета и прочие рифы.
Что поможет подготовиться? Онлайн-курсы от «Клерка». И не только о проверках. ФСБУ, ЕНП, налоговые декларации, ошибки, работа в 1С — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы.
За каждый пройденный курс вы получите сертификат — будет дополнительным плюсом, когда попросите повышения (или если решите сменить работу).
Для подписчиков Премиума доступны 46 курсов без ограничений.
Новые онлайн-курсы добавляем автоматически — доплачивать не нужно.
№ 3 Вебинары
Что если корабль настиг шторм и надо срочно узнать что-то важное о налогах или изменениях в бухучете? На помощь бравому пирату бухгалтерского моря приходят более 570 вебинаров. Темы:
налоги, ЕНП, изменения 2023;
ФСБУ, СФР, НДС, 1С;
кадровый и бухгалтерский учет;
законная экономия на налогах.
Все прошедшие вебинары мы добавляем в подписку сразу после эфира — новое не пропустите.
№ 4 Мини-курсы на каждый день
А бывает и так, что у моряка нет времени на долгое обучение — куда там разбираться, что такое галсы или фок-мачта, тут бы просто не утонуть (в очередных письмах от Минфина или успеть правильно рассчитать увольняющегося работника).
Тогда можно обратиться к мини-курсам — они выходят каждый день, а длятся всего пару минут.
В мини-курсах рассказываем самое актуальное и полезное. За 1—2 минуты получите быстрый ответ.
Настройте свой внутренний компас для работы — подключите подписку Клерк.Премиум.
№ 5 Эксклюзивные статьи-разборы от экспертов «Клерка»
Мы уже выпустили больше сотен полезных статей: в них добавили инструкции, шпаргалки и написали все человеческим языком.
Есть вопрос, на который вы не нашли ответ в консультациях, онлайн-курсах или вебинарах? Закажите его на разбор главреду и получите уникальную статью, которую напишут специально под ваш запрос.
Станьте успешным пиратом бухгалтерского моря — оформите подписку Клерк.Премиум и получите:
безлимитные консультации,
более 100 мини-курсов в год,
46+ онлайн-курсов,
100+ статей-разборов,
570+ вебинаров.
Всегда будьте готовы к новшествам и проверкам.
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