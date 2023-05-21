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Обучение для бухгалтеров

Пять инструментов, которые помогут бухгалтеру работать без нервов

Разберемся, как стать пиратом бухгалтерского моря, который быстро разбирается во всех новшествах и законах. Прочитаете и сможете дать фору налоговикам и никогда не подведете компанию во время проверок.
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Пять инструментов, которые помогут бухгалтеру работать без нервов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

№ 1 Безлимитные консультации

Поменялись реквизиты платежки по ЕНП, новые правила по НДФЛ, надо посчитать больничный работнику с ГПХ-договором? Перестаньте сражаться с акулами в виде новых законов и разъяснений от налоговиков — просто спросите эксперта, что делать. 

У «Клерка» есть целый профессионалов, которые консультируют бухгалтеров, ИП, кадровиков каждый день. 

Как это работает: на прошлой неделе изменили реквизиты для уплаты налогов по ЕНП, как теперь платить налоги? Приходите к эксперту, задаете вопрос и получаете ответ в этот же день.

источник: клерк.ру

Для тех, у кого есть Клерк.Премиум, доступ безграничный. Хоть 1000 вопросов задайте — ответим на все. Йо-хо-хо. Хотите также? Оформляйте подписку и на абордаж!

№ 2 Онлайн-курсы на все темы

Бороздить бухгалтерское море в одиночку трудно — повсюду опасность: камеральные и выездные проверки, требования от ФНС, блокировки счета и прочие рифы.

Что поможет подготовиться? Онлайн-курсы от «Клерка». И не только о проверках. ФСБУ, ЕНП, налоговые декларации, ошибки, работа в 1С — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы.

источник: клерк.ру

За каждый пройденный курс вы получите сертификат — будет дополнительным плюсом, когда попросите повышения (или если решите сменить работу).

Для подписчиков Премиума доступны 46 курсов без ограничений

Новые онлайн-курсы добавляем автоматически — доплачивать не нужно.

№ 3 Вебинары

Что если корабль настиг шторм и надо срочно узнать что-то важное о налогах или изменениях в бухучете? На помощь бравому пирату бухгалтерского моря приходят более 570 вебинаров. Темы:

  • налоги, ЕНП, изменения 2023;

  • ФСБУ, СФР, НДС, 1С;

  • кадровый и бухгалтерский учет;

  • законная экономия на налогах.

источник: клерк.ру

Все прошедшие вебинары мы добавляем в подписку сразу после эфира — новое не пропустите.

Подписаться на Клерк.Премиум

№ 4 Мини-курсы на каждый день 

А бывает и так, что у моряка нет времени на долгое обучение — куда там разбираться, что такое галсы или фок-мачта, тут бы просто не утонуть (в очередных письмах от Минфина или успеть правильно рассчитать увольняющегося работника).

Тогда можно обратиться к мини-курсам — они выходят каждый день, а длятся всего пару минут.

В мини-курсах рассказываем самое актуальное и полезное. За 1—2 минуты получите быстрый ответ.

источник: клерк.ру

Настройте свой внутренний компас для работы — подключите подписку Клерк.Премиум.

№ 5 Эксклюзивные статьи-разборы от экспертов «Клерка»

Мы уже выпустили больше сотен полезных статей: в них добавили инструкции, шпаргалки и написали все человеческим языком.

Есть вопрос, на который вы не нашли ответ в консультациях, онлайн-курсах или вебинарах? Закажите его на разбор главреду и получите уникальную статью, которую напишут специально под ваш запрос.

источник: клерк.ру

Станьте успешным пиратом бухгалтерского моря — оформите подписку Клерк.Премиум и получите:

  • безлимитные консультации,

  • более 100 мини-курсов в год,

  • 46+ онлайн-курсов,

  • 100+ статей-разборов,

  • 570+ вебинаров.

Всегда будьте готовы к новшествам и проверкам.

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Получите пять инструментов, которые позволят вам работать спокойнее, даже если вокруг творится хаос.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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