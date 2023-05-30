Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: что изменится

Разбираемся, когда стандарт станет обязательным, что по нему считать объектом инвентаризации и когда проводить ее обязательно.

Что считать объектом инвентаризации

Таких объектов четыре:

Активы и обязательства организации. Объекты бухучета, которые не учитывают в активах и обязательствах, но отражают на забалансовых счетах. Имущественные права и обязательства, которые не учла организация. Источники финансирования деятельности организации.

Основная цель инвентаризации – подтвердить полноту и реальность данных об активах и обязательствах в регистрах бухучета.

Методические указания по инвентаризации: ей подлежат имущества и финансоыые обязательства.

Инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней проводят по инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней.

Вышло уже семь ФСБУ. И бухгалтеру нужно разбираться во всех, чтобы не подставить компанию и не навлечь на нее штрафы. Посмотрите бесплатный урок из нашего курса по ФСБУ «Аренда» — самого сложного и ненавистного стандарта у бухгалтеров.

Когда обязательно проводить инвентаризацию по ФСБУ 28/2023

Приводим восемь случаев, когда вы должны следовать ФСБУ:

составляете годовую бухотчетность;

передаете или возвращаете активы в аренду, пользуетесь, управляете ими;

работник, который был материально-ответственным поменялся;

сменился руководитель, выбыли более 50% коллектива;

если актив потерялся или повредился;

пожар, авария, стихийное бедствие, из-за которого случилась чрезвычайная ситуация;

реорганизация компании;

ликвидация компании.

Для каждого из случаев – свой срок инвентаризации. К примеру, при передаче в аренду это момент непосредственно перед передачей.

Организация вправе проводить инвентаризацию библиотечных фондов один раз в пять лет, а основных средств — один раз в три года.

Обязательно применять ФСБУ нужно будет с 2025 года. Те, кто хочет применять стандарт уже сейчас может это сделать без ограничений. Для этого вам нужно внести в учетную политику организации изменения. Как правило, новую учетную политику принимают с начала года.

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