Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ

Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: что изменится

Разбираемся, когда стандарт станет обязательным, что по нему считать объектом инвентаризации и когда проводить ее обязательно.
103
Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: что изменится
Иллюстрация: Вера Ревина

Что считать объектом инвентаризации

Таких объектов четыре:

  1. Активы и обязательства организации.

  2. Объекты бухучета, которые не учитывают в активах и обязательствах, но отражают на забалансовых счетах.

  3. Имущественные права и обязательства, которые не учла организация.

  4. Источники финансирования деятельности организации.

Основная цель инвентаризации – подтвердить полноту и реальность данных об активах и обязательствах в регистрах бухучета. 

Методические указания по инвентаризации: ей подлежат имущества и финансоыые обязательства. 

Инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней проводят по инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней.

Вышло уже семь ФСБУ. И бухгалтеру нужно разбираться во всех, чтобы не подставить компанию и не навлечь на нее штрафы. Посмотрите бесплатный урок из нашего курса по ФСБУ «Аренда» — самого сложного и ненавистного стандарта у бухгалтеров.

Когда обязательно проводить инвентаризацию по ФСБУ 28/2023

Приводим восемь случаев, когда вы должны следовать ФСБУ:

  • составляете годовую бухотчетность;

  • передаете или возвращаете активы в аренду, пользуетесь, управляете ими;

  • работник, который был материально-ответственным поменялся;

  • сменился руководитель, выбыли более 50% коллектива;

  • если актив потерялся или повредился;

  • пожар, авария, стихийное бедствие, из-за которого случилась чрезвычайная ситуация;

  • реорганизация компании;

  • ликвидация компании.

Для каждого из случаев – свой срок инвентаризации. К примеру, при передаче в аренду это момент непосредственно перед передачей.

Организация вправе проводить инвентаризацию библиотечных фондов один раз в пять лет, а основных средств — один раз в три года.

Обязательно применять ФСБУ нужно будет с 2025 года. Те, кто хочет применять стандарт уже сейчас может это сделать без ограничений. Для этого вам нужно внести в учетную политику организации изменения. Как правило, новую учетную политику принимают с начала года.

Что нужно знать помимо новой «Инвентаризации»

С каждым годом, это уже как традиция от Минфина, появляется новый ФСБУ. Сейчас их семь штук. Мы создали единый курс: Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация. 

Вам не придется покупать и проходить несколько курсов по каждому стандарту. Мы поддерживаем курсы в актуальном состоянии и работаем только с экспертами, хорошо знакомыми с работой стандартов на практике.

Если хотите разбираться в ФСБУ, как профи, приходите учиться к нам. Смотрите, что вы сможете после курса:

В курс добавили:

  • тесты, чтобы вы могли отрабатывать материал и прорабатывать ошибки;

  • домашние задания и встречу с преподавателями — сможете задать вопросы, получить обратную связь.

Смотрите конспекты, проходите тесты, скачивайте дополнительные материалы, а в конце сдадите аттестационную работу.

Курс повышения квалификации по семи ФСБУ

Научитесь работать со всеми стандартами бухучета

Заполните форму ниже, нажмите кнопку «Научиться» — перезвоним и расскажем, как попасть на поток курса

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

44546 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Персонифицированные сведения

    Новые правила ведения персонифицированного учета. Какие моменты надо учесть?

    В связи с объединением ПФР и ФСС в Социальный фонд России (СФР) для компаний и ИП изменили правила ведения персучета. Новые правила вступят в силу со 2 июня 2023 года. Что надо учесть?

    Новые правила ведения персонифицированного учета. Какие моменты надо учесть?
    160
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Обзоры для бухгалтера

    Про Гособоронзаказ на Клерке расскажет начальник отдела ФАС. Присоединяйтесь в эфиру, задавайте вопросы

    Государство является крупнейшим заказчиком и ежегодно формирует заказы на сотни миллиардов по гособоронзаказу. В связи с этим компании задают огромное количество вопросов, на которые Клерку готов ответить представитель ФАС.

    Про Гособоронзаказ на Клерке расскажет начальник отдела ФАС. Присоединяйтесь в эфиру, задавайте вопросы
    54
    Логотип nlukina
    nlukina
    Банки

    Банки перестали открывать счета в долларах и евро. Осталось всего два банка, в которых можно открыть накопительный счет в этих валютах

    В России остались всего два банка из числа системно значимых, в которых пока можно открыть накопительные счета в долларах и евро. Избавляться от «токсичных» активов кредитные организации начали еще весной 2022 года, после того как часть из них попала под санкции.

    Банки перестали открывать счета в долларах и евро. Осталось всего два банка, в которых можно открыть накопительный счет в этих валютах
    8
    136
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Порядок применения онлайн-касс

    Торговля в интернете и ККТ

    Обязанность применения контрольно-кассовой техники возложена практически на всех субъектов предпринимательства, осуществляющих расчеты в наличной или безналичной форме. Исключение не предусмотрено и для онлайн-торговли. Разберем, в каких случаях можно не применять ККТ при торговле в сети, а также как выбрать кассу для интернет-магазина.

    Торговля в интернете и ККТ
    64
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Модульбанк запустил линию поддержки для предпринимателей, у которых заблокирован расчетный счет в любом банке

    Модульбанк начал консультировать предпринимателей, которые столкнулись с несправедливой блокировкой расчетного счета в любом из российских банков. Эксперты помогут разобраться в причинах блокировки, разработать план действий для быстрого решения ситуации и проконсультируют, как избежать блокировок в будущем.

    37
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзор судебной практики

    Обложение взносами адвокатов, применение кадастровой стоимости в практике КС за 2 полугодие 2022 года

    Рассматриваются наиболее интересные позиции Конституционного Суда по налоговым вопросам за второе полугодие 2022 года.

    Обложение взносами адвокатов, применение кадастровой стоимости в практике КС за 2 полугодие 2022 года
    65
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Какие бывают ОФЗ и что значат их номера? Классификация облигаций

    Хочешь, такой, купить ОФЗ, а их так много разных, что не понимаешь, чем они отличаются. Но на самом деле всё проще, чем кажется, а по номеру выпуска уже сразу можно понять, это ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-АД или ОФЗ-ИН. Разве что ОФЗ-н не сможете опознать, потому что на бирже их нет (они же для населения, а население, как мы знаем, на биржах не водится).

    Какие бывают ОФЗ и что значат их номера? Классификация облигаций
    83
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Налог на прибыль

    Налог на прибыль при внедрении корпоративной программы здоровья. Последствия внедрения

    Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при внедрении корпоративной программы по оздоровлению работников

    46
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Отчетность в СФР

    ЕФС-1: особенности отчетности в 2023 году и реальный опыт бухгалтеров

    С января 2023 года ПФР и ФСС были объединены в единый Социальный Фонд России, в связи с чем изменились и правила сдачи отчетности. На смену нескольким отчетам пришла единая форма ЕФС-1.

    ЕФС-1: особенности отчетности в 2023 году и реальный опыт бухгалтеров
    239
    Читать еще