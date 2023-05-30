Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: что изменится

Что считать объектом инвентаризации
Таких объектов четыре:
Активы и обязательства организации.
Объекты бухучета, которые не учитывают в активах и обязательствах, но отражают на забалансовых счетах.
Имущественные права и обязательства, которые не учла организация.
Источники финансирования деятельности организации.
Основная цель инвентаризации – подтвердить полноту и реальность данных об активах и обязательствах в регистрах бухучета.
Методические указания по инвентаризации: ей подлежат имущества и финансоыые обязательства.
Инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней проводят по инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней.
Вышло уже семь ФСБУ. И бухгалтеру нужно разбираться во всех, чтобы не подставить компанию и не навлечь на нее штрафы. Посмотрите бесплатный урок из нашего курса по ФСБУ «Аренда» — самого сложного и ненавистного стандарта у бухгалтеров.
Когда обязательно проводить инвентаризацию по ФСБУ 28/2023
Приводим восемь случаев, когда вы должны следовать ФСБУ:
составляете годовую бухотчетность;
передаете или возвращаете активы в аренду, пользуетесь, управляете ими;
работник, который был материально-ответственным поменялся;
сменился руководитель, выбыли более 50% коллектива;
если актив потерялся или повредился;
пожар, авария, стихийное бедствие, из-за которого случилась чрезвычайная ситуация;
реорганизация компании;
ликвидация компании.
Для каждого из случаев – свой срок инвентаризации. К примеру, при передаче в аренду это момент непосредственно перед передачей.
Организация вправе проводить инвентаризацию библиотечных фондов один раз в пять лет, а основных средств — один раз в три года.
Обязательно применять ФСБУ нужно будет с 2025 года. Те, кто хочет применять стандарт уже сейчас может это сделать без ограничений. Для этого вам нужно внести в учетную политику организации изменения. Как правило, новую учетную политику принимают с начала года.
Что нужно знать помимо новой «Инвентаризации»
С каждым годом, это уже как традиция от Минфина, появляется новый ФСБУ. Сейчас их семь штук. Мы создали единый курс: Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация.
Вам не придется покупать и проходить несколько курсов по каждому стандарту. Мы поддерживаем курсы в актуальном состоянии и работаем только с экспертами, хорошо знакомыми с работой стандартов на практике.
Если хотите разбираться в ФСБУ, как профи, приходите учиться к нам. Смотрите, что вы сможете после курса:
В курс добавили:
тесты, чтобы вы могли отрабатывать материал и прорабатывать ошибки;
домашние задания и встречу с преподавателями — сможете задать вопросы, получить обратную связь.
Смотрите конспекты, проходите тесты, скачивайте дополнительные материалы, а в конце сдадите аттестационную работу.
Курс повышения квалификации по семи ФСБУ
Научитесь работать со всеми стандартами бухучета
Комментарии