Как исправить ошибку прошлого периода в бухгалтерском учете

Что делать, если нашли ошибку? Паниковать, оставить как есть, корректировать уже прошедший период? А вдруг она вообще не существенная? Рассказываем, как правильно поступить, опираясь на ПБУ 22/2010.

Что считать ошибками и почему они возникают

Ошибка — это если вы искажаете информацию об операциях хозяйственной деятельности. В ПБУ 22/2010 перечислены основания, по которым действия бухгалтера могут привести к ошибке. По закону это может происходить из-за того, что вы:

неправильно применяете законодательство о бухгалтерском учете или учетной политики;

ошибаетесь в расчетах;

неверного понимаете хозяйственные операции;

искажаете данные специально.

Ошибка прошлого периода — это ошибка, которую выявили после даты утверждения годовой бухотчетности.

Есть также ошибки и по другим периодам. Например, когда отчетность сдали, но ее еще не утвердили. Как ее исправлять рассказали в этом бесплатном уроке.

Как определить, ошибка существенная или не существенная

ПБУ делит искажения в учете на существенные и несущественные.

Существенной считается ошибка, если она вместе с другими недочетами или отдельно повлияла на финансовые решения пользователей бухгалтерской отчетности (это, как правило, учредители, директор).

Если искажения минимальные — ошибка не существенная.

Организация вправе сама установить величину существенности допущенной ошибки в абсолютном или процентом выражении и закрепить ее в учетной политике.

Обычно существенной считают ошибку, которая составляет 5% и более от показателя. Но можно ориентироваться на ст. 15.11 КоАП, где под грубой ошибкой понимается искажение показателя не менее чем на 10%.

Как исправлять существенные и несущественные ошибки

Несущественная — согласно п. 14 ПБУ 22/2010, незначительные неточности прошлых лет, выявленные после сдачи отчетности, исправляете бухгалтерскими проводками на дату их обнаружения.

Если допущенные недочеты не повлияли на финансовый результат, то их нужно просто сторнировать. Если повлияли, делают проводку, обратную неправильной, в корреспонденции со сч. 91.

Существенная — в этом случае исправляете ошибку записями в регистрах бухгалтерского учета за тот период, в котором была выявлена ошибка. При этом выявленная сумма прибыли или убытка отражается проводками в корреспонденции с балансовым счетом 84 «Нераспределенная прибыль (подп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010).

И сделайте ретроспективный пересчет (подп. 2 п. 9 ПБУ 22/2010).

Как бухгалтеру исправлять ошибки в других периодах

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