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Отпуска 2023 и новые правила НДФЛ / БухСтрим

Сезон отпусков 2023 стартовал! Теперь на бухгалтеров ложится дополнительная нагрузка по начислению и расчету, а кому-то ещё приходится и оформлять. Чтобы вы легко и просто пережили отпускной сезон, посмотрите этот специальный выпуск.
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Правила расчета отпускных

👉 Приятная новость — общие правила расчета и выплаты отпускных в 2023 году не поменяли, в отличии от порядка уплаты налогов.

👉 Отпускные мы считаем за каждый день, проведенный в отпуске.

Если отпуск выпадает на нерабочие праздничные дни, за них отпускные не рассчитывайте.

Например, нерабочий — день России 12 июня. Он выпадает из отпуска и платить за него не надо. А вот выходные дни оплатите, если отпуск в календарных днях.

  • Если в заявлении работник просит предоставить ему отпуск с 1 июня 2023 года на 14 дней, День России попадает на этот период. В этом случае, отпуск продлевается еще на один день. Работник должен выйти на работу 16 июня 2023 года.

  • Если в заявлении работник напишет конкретные даты, например, предоставить отпуск с 1 июня по 14 июня 2023 года, на работу он должен выйти 15 июня. А, бухгалтерия, из его отпускного периода высчитывает и оплачивает только 13 дней.

👉 Кроме количества дней в формуле расчета используется средний дневной заработок.

Размер отпускных = Среднедневной заработок * Дни отпуска

Отпускные на руки = Размер отпускных - НДФЛ

👉 Учтите: оплата за каждый день отпуска не должна быть меньше среднего дневного заработка, рассчитанного из МРОТ. Напомним, что последний с 1 января 2023 года увеличен до 16 242 руб.

Средний дневной заработок из МРОТ = 16 242 / 29,3 = 554,33 руб.

👉 Если в расчетный период сотрудник не был на больничном и не брал отгулы, то формула для расчета простая. В ней используется значение 29,3 — это среднее количество дней в месяце:

Среднедневной заработок = Совокупный доход / 12 × 29,3

👉 Если же в расчетном периоде были исключаемые дни и часы или сотрудник работал меньше года, тогда формула для расчета меняется.

Из расчетного периода исключают некоторые промежутки и деньги, начисленные в это время:

  • пребывание на больничном или в отпуске по беременности и родам;

  • простой по вине компании или по причинам, которые не вызваны виной работодателя или работника;

  • оплачиваемые выходные, которые работник получал дополнительно для ухода за детьми-инвалидами или взрослыми инвалидами с детства.

👉 Строго говоря, в расчет среднего заработка идут только те дни или часы, когда сотрудник находился на работе согласно графику и выполнял свои обязанности.

Если в расчетном периоде были исключения, то сначала нужно определить, какие месяцы сотрудник отработал целиком и посчитать количество дней в них:

Дни в полных месяцах = Количество месяцев × 29,3

👉 После этого рассчитывают, сколько рабочих дней в каждом месяце, отработанном не целиком. Не нужно считать отдельные дни по календарю, вместо этого применяют формулу:

Отработанные дни в месяце = (Календарные дни в месяце — Исключенные дни) × 29,3 / Календарные дни месяца

👉 Затем складывают все суммы и получают количество отработанных дней в расчетном периоде. Теперь можно вычислить средний дневной заработок по формуле:

Среднедневной заработок = Сумма выплат в расчетном периоде / Календарные отработанные дни в расчетном периоде

Из всей этой теории нужно запомнить, что:

  • Не весь доход и не все периоды работы включаются в расчет среднего заработка;

  • Оплачиваем только дни отпуска, исключая праздники и нерабочие.

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Выплата отпускных

👉 Вторая хорошая новость — это опять отсутствие изменений, сроки выплаты отпускных в 2023 году не изменились. Вы обязаны оплатить отпускные минимум за3 календарных дня до начала. Если день выплаты совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, перечислите средства накануне. Их можно выдать и с зарплатой, важно не пропустить срок.

👉 За выплату отпускных невовремя грозит ответственность:

  • наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

  • а также компенсация работнику за задержку.

Размер компенсации:

Сумма компенсации = 1/150 ставки рефинансирования х Невыплаченная сумма отпускных х Количество дней просрочки

НДФЛ с отпускных

👉 У сотрудника удержать НДФЛ необходимо в день выплаты отпускных.

На момент записи Бухстрима законопроект о введении двух уведомлений об начисленном и удержанном НДФЛ проходит 2-ое и 3-ье чтения в ГосДуме.

После его принятия налоговые агенты «могут» дополнительно сдавать еще одно уведомление. Срок сдачи — до 12-го числа текущего месяца. В этом документе нужно будет отразить сумму НДФЛ, удержанную с 23-го числа предыдущего месяца по 9-е число текущего месяца. Второе уведомление потребуется сдать не позднее 25-го числа текущего месяца. В нем, как и сейчас, нужно будет указать полную сумму налога, удержанного с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца.  

Срок сдачи уведомления

За какой период

12-число текущего месяца

23-е число предыдущего месяца - 9-е число текущего месяца

25-е число текущего месяца

23-е число предыдущего месяца - 22-е число текущего месяца

👉 С 29 мая изменилась очередность зачета платежей, поступающих на единый налоговый счет. Принят Федеральный закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ.

👉 Очередность распределения денег с ЕНС изменилась в пользу взыскания НДФЛ.

Сначала спишут недоимку по НДФЛ, затем начисленный НДФЛ, и только затем долги по другим налогам, сами налоги, пени, процент и в последнюю очередь штрафы.

Последовательность списания с ЕНС:

  1. Недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения.

  2. Текущая обязанность по НДФЛ.

  3. Недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам.

  4. Иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы.

  5. Пени.

  6. Проценты.

  7. Штрафы.

👉 Для нас сейчас важно не пропустить сроки уплаты НДФЛ и подачи уведомлений, к примеру:

  • с выплат за период с 23 мая по 22 июня налог перечислите 28.06.2023;

  • с 23 июня по 22 июля – 28.07.2023;

  • с 23 июля по 22 августа – 28.08.2023;

  • с 23 августа по 22 сентября – 28.09.2023.

👉 Оплату отпуска нужно облагать страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, а также взносами на травматизм в обычном порядке.

Страховые взносы с отпускных начисляются по итогам каждого месяца. База для расчёта – суммы начислений работнику. Взносы перечисляются в ФНС до 28 числа месяца, следующего за месяцем начисления базы по этим платежам. Получается, что страховые взносы по выплатам к отпуску рассчитываются в месяце начисления отпускных.

Нестандартные ситуации

👉 Если сотрудник заболел во время отпуска, и звонит, говорит шеф - всё пропало, заболел и не могу отдыхать. То согласно ст. 124 ТК, отпуск должен быть продлен или, по согласованию с работником, перенесен на другой срок.

Для того, чтобы компания продлила отпуск сотруднику, он при выходе на работу предъявляет больничный лист, оформленный в установленном порядке.

В этом случае больничный и будет являться основанием для продления отпуска. Оформления дополнительного заявления от сотрудника о продлении отпуска и, соответственно, нового приказа о предоставлении отпуска, не требуется.

Но будет лучше, во избежание недоразумений, чтобы сотрудник написал заявление, в котором и будет отражаться принятое им решение: продлевать или переносить.

👉 На какой срок переносить отпуск, работодатель решает сам, но с учетом пожеланий работника.

Если при этом период отпуска уже оплачен, то удержать сумму отпускных из заработной платы работника нельзя

На основании заявления о зачете отпускных в счет зарплаты нужно будет подготовить соответствующий приказ. Тогда выплаченную сумму отпускных можно будет зачесть в счет заработной платы за соответствующий месяц.

👉 Бывает так, что звонит шеф и говорит, что всё пропало и без работника производство остановится. Несмотря на тяжелую производственную необходимость, отозвать работника из отпуска можно, если только это не приведет к тому, что каждая часть реально использованного отпуска составит менее 14 календарных дней. То есть из неделимой части отпуска отзыв не допускается.

Руководство компании может вызвать сотрудника из отпуска в случае необходимости по согласию самого работника (ч. 2 ст. 125 ТК).

На практике применяются такие варианты расчетов работодателя с работником по суммам отпускных в случае отзыва сотрудника организации из отпуска:

  • зачет суммы отпускных за неиспользованные дни отпуска в счет заработной платы работника предприятия;

  • возврат сотрудником организации в кассу предприятия излишне выплаченных сумм отпускных.

При этом не забывайте брать и подписывать с сотрудником заявления и согласия на выполнение всех действий, переносов или взаиморасчетов.

Мифы об отпусках

❌  Миф № 1

Неиспользованные дни отпуска по истечении года сгорают.

Правда

Если работнику в течение года не удалось отгулять все дни отпуска, они не сгорают, а переносятся на следующий год.

Миф № 2

28-дневный отпуск всегда разбивается на две части: по 14 дней.

Правда

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Миф № 3

Заменить ежегодный отпуск на денежную компенсацию нельзя.

Правда

Заменить отпуск денежной компенсацией возможно, но только частично (это относится только к той части отпуска, которая превышает стандартные ежегодные 28 дней) и только по соглашению сторон.

❌ Миф № 4

Отпуск никогда нельзя использовать раньше, чем пройдёт полгода работы у текущего работодателя.

Правда

По закону право на отпуск у работника возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы у работодателя, но по соглашению с работодателем можно уйти в отпуск раньше.

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Клерк

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Комментарии

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