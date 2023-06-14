Отпуска 2023 и новые правила НДФЛ / БухСтрим

Сезон отпусков 2023 стартовал! Теперь на бухгалтеров ложится дополнительная нагрузка по начислению и расчету, а кому-то ещё приходится и оформлять. Чтобы вы легко и просто пережили отпускной сезон, посмотрите этот специальный выпуск.

Правила расчета отпускных

👉 Приятная новость — общие правила расчета и выплаты отпускных в 2023 году не поменяли, в отличии от порядка уплаты налогов.

👉 Отпускные мы считаем за каждый день, проведенный в отпуске.

Если отпуск выпадает на нерабочие праздничные дни, за них отпускные не рассчитывайте.

Например, нерабочий — день России 12 июня. Он выпадает из отпуска и платить за него не надо. А вот выходные дни оплатите, если отпуск в календарных днях.

Если в заявлении работник просит предоставить ему отпуск с 1 июня 2023 года на 14 дней, День России попадает на этот период. В этом случае, отпуск продлевается еще на один день. Работник должен выйти на работу 16 июня 2023 года.

Если в заявлении работник напишет конкретные даты, например, предоставить отпуск с 1 июня по 14 июня 2023 года, на работу он должен выйти 15 июня. А, бухгалтерия, из его отпускного периода высчитывает и оплачивает только 13 дней.

👉 Кроме количества дней в формуле расчета используется средний дневной заработок.

Размер отпускных = Среднедневной заработок * Дни отпуска Отпускные на руки = Размер отпускных - НДФЛ

👉 Учтите: оплата за каждый день отпуска не должна быть меньше среднего дневного заработка, рассчитанного из МРОТ. Напомним, что последний с 1 января 2023 года увеличен до 16 242 руб.

Средний дневной заработок из МРОТ = 16 242 / 29,3 = 554,33 руб.

👉 Если в расчетный период сотрудник не был на больничном и не брал отгулы, то формула для расчета простая. В ней используется значение 29,3 — это среднее количество дней в месяце:

Среднедневной заработок = Совокупный доход / 12 × 29,3

👉 Если же в расчетном периоде были исключаемые дни и часы или сотрудник работал меньше года, тогда формула для расчета меняется.

Из расчетного периода исключают некоторые промежутки и деньги, начисленные в это время:

пребывание на больничном или в отпуске по беременности и родам;

простой по вине компании или по причинам, которые не вызваны виной работодателя или работника;

оплачиваемые выходные, которые работник получал дополнительно для ухода за детьми-инвалидами или взрослыми инвалидами с детства.

👉 Строго говоря, в расчет среднего заработка идут только те дни или часы, когда сотрудник находился на работе согласно графику и выполнял свои обязанности.

Если в расчетном периоде были исключения, то сначала нужно определить, какие месяцы сотрудник отработал целиком и посчитать количество дней в них:

Дни в полных месяцах = Количество месяцев × 29,3

👉 После этого рассчитывают, сколько рабочих дней в каждом месяце, отработанном не целиком. Не нужно считать отдельные дни по календарю, вместо этого применяют формулу:

Отработанные дни в месяце = (Календарные дни в месяце — Исключенные дни) × 29,3 / Календарные дни месяца

👉 Затем складывают все суммы и получают количество отработанных дней в расчетном периоде. Теперь можно вычислить средний дневной заработок по формуле:

Среднедневной заработок = Сумма выплат в расчетном периоде / Календарные отработанные дни в расчетном периоде

Из всей этой теории нужно запомнить, что:

Не весь доход и не все периоды работы включаются в расчет среднего заработка;

Оплачиваем только дни отпуска, исключая праздники и нерабочие.

Выплата отпускных

👉 Вторая хорошая новость — это опять отсутствие изменений, сроки выплаты отпускных в 2023 году не изменились. Вы обязаны оплатить отпускные минимум за3 календарных дня до начала. Если день выплаты совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, перечислите средства накануне. Их можно выдать и с зарплатой, важно не пропустить срок.

👉 За выплату отпускных невовремя грозит ответственность:

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

а также компенсация работнику за задержку.

Размер компенсации:

Сумма компенсации = 1/150 ставки рефинансирования х Невыплаченная сумма отпускных х Количество дней просрочки

НДФЛ с отпускных

👉 У сотрудника удержать НДФЛ необходимо в день выплаты отпускных.

На момент записи Бухстрима законопроект о введении двух уведомлений об начисленном и удержанном НДФЛ проходит 2-ое и 3-ье чтения в ГосДуме.

После его принятия налоговые агенты «могут» дополнительно сдавать еще одно уведомление. Срок сдачи — до 12-го числа текущего месяца. В этом документе нужно будет отразить сумму НДФЛ, удержанную с 23-го числа предыдущего месяца по 9-е число текущего месяца. Второе уведомление потребуется сдать не позднее 25-го числа текущего месяца. В нем, как и сейчас, нужно будет указать полную сумму налога, удержанного с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца.

Срок сдачи уведомления За какой период 12-число текущего месяца 23-е число предыдущего месяца - 9-е число текущего месяца 25-е число текущего месяца 23-е число предыдущего месяца - 22-е число текущего месяца

👉 С 29 мая изменилась очередность зачета платежей, поступающих на единый налоговый счет. Принят Федеральный закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ.

👉 Очередность распределения денег с ЕНС изменилась в пользу взыскания НДФЛ.

Сначала спишут недоимку по НДФЛ, затем начисленный НДФЛ, и только затем долги по другим налогам, сами налоги, пени, процент и в последнюю очередь штрафы.

Последовательность списания с ЕНС:

Недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения. Текущая обязанность по НДФЛ. Недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам. Иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы. Пени. Проценты. Штрафы.

👉 Для нас сейчас важно не пропустить сроки уплаты НДФЛ и подачи уведомлений, к примеру:

с выплат за период с 23 мая по 22 июня налог перечислите 28.06.2023;

с 23 июня по 22 июля – 28.07.2023;

с 23 июля по 22 августа – 28.08.2023;

с 23 августа по 22 сентября – 28.09.2023.

👉 Оплату отпуска нужно облагать страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, а также взносами на травматизм в обычном порядке.

Страховые взносы с отпускных начисляются по итогам каждого месяца. База для расчёта – суммы начислений работнику. Взносы перечисляются в ФНС до 28 числа месяца, следующего за месяцем начисления базы по этим платежам. Получается, что страховые взносы по выплатам к отпуску рассчитываются в месяце начисления отпускных.

Нестандартные ситуации

👉 Если сотрудник заболел во время отпуска, и звонит, говорит шеф - всё пропало, заболел и не могу отдыхать. То согласно ст. 124 ТК, отпуск должен быть продлен или, по согласованию с работником, перенесен на другой срок.

Для того, чтобы компания продлила отпуск сотруднику, он при выходе на работу предъявляет больничный лист, оформленный в установленном порядке.

В этом случае больничный и будет являться основанием для продления отпуска. Оформления дополнительного заявления от сотрудника о продлении отпуска и, соответственно, нового приказа о предоставлении отпуска, не требуется.

Но будет лучше, во избежание недоразумений, чтобы сотрудник написал заявление, в котором и будет отражаться принятое им решение: продлевать или переносить.

👉 На какой срок переносить отпуск, работодатель решает сам, но с учетом пожеланий работника.

Если при этом период отпуска уже оплачен, то удержать сумму отпускных из заработной платы работника нельзя

На основании заявления о зачете отпускных в счет зарплаты нужно будет подготовить соответствующий приказ. Тогда выплаченную сумму отпускных можно будет зачесть в счет заработной платы за соответствующий месяц.

👉 Бывает так, что звонит шеф и говорит, что всё пропало и без работника производство остановится. Несмотря на тяжелую производственную необходимость, отозвать работника из отпуска можно, если только это не приведет к тому, что каждая часть реально использованного отпуска составит менее 14 календарных дней. То есть из неделимой части отпуска отзыв не допускается.

Руководство компании может вызвать сотрудника из отпуска в случае необходимости по согласию самого работника (ч. 2 ст. 125 ТК).

На практике применяются такие варианты расчетов работодателя с работником по суммам отпускных в случае отзыва сотрудника организации из отпуска:

зачет суммы отпускных за неиспользованные дни отпуска в счет заработной платы работника предприятия;

возврат сотрудником организации в кассу предприятия излишне выплаченных сумм отпускных.

При этом не забывайте брать и подписывать с сотрудником заявления и согласия на выполнение всех действий, переносов или взаиморасчетов.

Мифы об отпусках

❌ Миф № 1

Неиспользованные дни отпуска по истечении года сгорают.

✅ Правда

Если работнику в течение года не удалось отгулять все дни отпуска, они не сгорают, а переносятся на следующий год.

❌ Миф № 2

28-дневный отпуск всегда разбивается на две части: по 14 дней.

✅ Правда

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

❌ Миф № 3

Заменить ежегодный отпуск на денежную компенсацию нельзя.

✅ Правда

Заменить отпуск денежной компенсацией возможно, но только частично (это относится только к той части отпуска, которая превышает стандартные ежегодные 28 дней) и только по соглашению сторон.

❌ Миф № 4

Отпуск никогда нельзя использовать раньше, чем пройдёт полгода работы у текущего работодателя.

✅ Правда

По закону право на отпуск у работника возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы у работодателя, но по соглашению с работодателем можно уйти в отпуск раньше.

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