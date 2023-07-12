Всем срочно проверить сальдо ЕНС! Инструкция, что делать

Для всех, кто не успел попасть на самые топовые вебинара от «Клерка», мы подготовили нашу новую коллекцию.

Мы собрали три вебинара по актуальной теме 2023 года: Единый налоговый счет и платеж. С 1 января все налоговые платежи перешли на новый механизм. В вебинарах разбираемся с преимуществами и недостатками новой системы, увеличением бумажной работы и переплатами по налогам.

Три топовых вебинара по самым горячим темам 2023 года

Получите доступ за 699 рублей к вебинарам, которые помогут решить ваши вопросы:

Что делать, если столкнулись с проблемой неверного отражения сальдо на ЕНС.

Как работать с новыми поправки в НК в части ЕНП.

Реквизиты для уплаты ЕНП. Как в уведомлении по ЕНП отражать НДФЛ. Пени и штрафы по ЕНС.

Для все подписчиков «Клерк.Премиум» доступ к вебинарам бесплатный.

Смотрите вебинары в любое удобное для вас время, ставьте на паузу и перематывайте.