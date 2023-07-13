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Ведение бизнеса

Что выгоднее ИП или ООО / БухСтрим

Этот выпуск мы посвятили очень важному вопросу, на который ищет ответ каждый бизнесмен перед тем, как начать свое дело. Когда выгоднее зарегистрировать ИП, а когда учредить общество с ограниченной ответственностью? Разработали удобный чек-лист, изучайте.
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Наличие ограничений

Первое, это проверка выбранного вида деятельности на наличие ограничений. Может быть дальше и сравнивать нечего, если, например, для бизнеса нужна лицензия, которую по закону может получить только ООО.

ИП не может заниматься:

  • производством и сбытом алкогольной продукции (кроме пива);

  • производством фармацевтических препаратов;

  • страхованием и кредитованием;

  • охранной деятельностью.

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Количество партнеров

Второе место по значимости — условие о количестве учредителей или партнеров. Сколько человек будет управлять бизнесом или инвестировать в него. Если без партнеров не обойтись, то выбор в пользу ООО очевиден.

Ответственность

Третий пункт чек-листа занимает проблема ответственности. А проще говоря, кто и в каком размере будет отвечать по обязательствам и долгам. Здесь ситуация также пока складывается не в пользу индивидуальных предпринимателей. За долги им придется расплачиваться не только бизнес-имуществом, но и своим личным имуществом, которое находилось в собственности ещё до регистрации ИП.

Суд будет взыскивать долги с человека — могут забрать машину или квартиру, арестовать личные счета. Но последнее не отнимут: забрать единственную квартиру, в которой живет ИП, запрещает закон.

А вот если что-то пойдет не так в организации, то долги ООО — это только долги ООО, а не участников. В случае банкротства ООО долги перед кредиторами и контрагентами погашаются за счёт капитала компании и её ресурсов. Существует, конечно, субсидиарная ответственность. Но перенести долги фирмы на её директора и учредителя может только суд, если докажет, что банкротство умышленное, запланированное, и руководство не предпринимало никаких попыток спасти бизнес.

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Сотрудники

Нужно определиться, нужны ли сотрудники. Это четвертый номер нашей программы. ООО не может существовать без сотрудников. Сразу при регистрации надо назначить директора, а потом ещё и нанять. Им может быть учредитель компании или другой человек.

Директору каждый месяц надо начислять зарплату. Можно по минимальной ставке в размере МРОТ — в 2023 году это 16 242 ₽ в месяц. Если деятельность не ведется, можно отправить директора в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты. В это время ИП может нанимать сотрудников или не нанимать и работать сам, это его личный выбор.

Отчетность

Всего лишь на пятое место по значимости мы поставили наличие и сложность в отчетности. Наверное, потому что нам бухгалтерам после ЕНС и ЕНП уже никакая отчетность не страшна. Многих же бизнесменов на старте пугает отчетность, особенно её количество.

Но на самом деле сложность и количество деклараций зависит от наличия сотрудников и выбранной системы налогообложения, а не от формы бизнеса.

Полностью от отчетности и бухгалтерии освобождены только ИП, которые выбрали налог на профессиональный доход. Это всем известный режим - самозанятость. Даже налоги за них считает налоговый орган, им остается только нужные кнопки в смартфоне нажимать.

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Налоговый режим

Если мы затронули тему отчетности, то необходимо добавить пару слов о налоговых ставках и режимах. Это будет уже шестой по счету пункт.

Для определения бизнес-формата стоит отталкиваться от выбранной системы налогообложения, вида деятельности, планируемых оборотов.

Например, «упрощенку» могут применять как ИП, так и ООО. Налог считается для них по одинаковым правилам. Но ИП на любой системе налогообложения платит еще и фиксированные страховые взносы, а ООО — взносы за директора, если он трудоустроен. Разница в величине налога на прибыль для ООО на ОСНО она составляет – 20%, а предприниматель платит подоходный налог в размере 13%.

Использование прибыли

Седьмой пункт чек-листа - это вопросы, касающиеся использования прибыли. Хотя многие из вас, наверное, начали наш опрос именно с этого пункта. Как быстро и просто вывести заработанные деньги.

В этом плане статус предпринимателя смотрится намного выгоднее и лучше. Денежные средства ИП считаются его личными деньгами, которые он может вывести с расчётного счёта в любое время без ограничений, если нет долгов по налоговым и страховым выплатам.

Сложнее получить средства, поступающие на счёт юридического лица. Это обычно происходит либо путём выплаты дивидендов участнику с уплатой налогов 13% НДФЛ  от суммы, а также если участники также являются работниками ООО — путём выплаты зарплаты.

Центральный банк и Федеральный закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов одинаково жестко контролируют обналичивание денежных средств. При частых снятиях крупных сумм возможно проведение банковской проверки и ограничение операций. Чтобы этого избежать, нужно, как минимум, снимать деньги после уплаты налогов от коммерческой деятельности, и хотя бы периодически проводить безналичные расчеты с поставщиками.

Кстати, банковским блокировкам расчетных счетов был посвящен отдельный выпуск БухСтрима.

Ликвидация бизнеса

Восьмым пунктом для сравнения мог бы стать вопрос цены и времени на ликвидацию бизнеса. Сейчас поймете, почему стоимость ликвидации перестала иметь решающее значение при выборе. Предпринимателям всегда было проще и быстрее ликвидироваться. После подачи заявления на закрытие в налоговую отсчитайте пять дней и вы больше не индивидуальный предприниматель.

Ликвидация ООО могла занять минимум три месяца, однако, с 1 июля 2023 года малому и среднему бизнесу налоговая обещает упростить процедуру прекращения деятельности. Достаточно будет одного заявления, в котором нужно подтвердить, что расчеты с кредиторами завершены, последняя зарплата выплачена и отчетность сдана. Также через 5 рабочих дней ООО исключат из реестра юридических лиц. Отличная новость для работающих сейчас ООО.

Стартовый капитал

Девятым пунктом многие консультанты и бухгалтера называют размер стартового капитала и стоимость открытия. Однако, сейчас существует масса бесплатных способов для регистрации, как ИП, так и ООО. Минимальный уставный капитал до сих пор составляет 10 000 рублей, но оплатить и внести его на счет можно в течении первых шести месяцев от момента регистрации. Думаю, за это время вы успеете заработать не только десять тысяч рублей.

Адрес регистрации

Десятый пункт - это место регистрации бизнеса. Многие считают, что это самое простое и не придают значение этому вопросу. ООО может арендовать офис и зарегистрировать юридический адрес по месту постоянного жительства директора или учредителя. А вот ИП такого выбора не имеет, он будет привязан к налоговой рядом, с которой прописан, согласно отметки в паспорте. Для миграции из одной налоговой инспекции в другую придется менять квартиру или искать другую прописку.

Итоги

Когда стоит выбрать ООО:

  1. Когда хотите делать бизнес с партнерами.

  2. Если в будущем планируется расширять бизнес, открывать филиалы, привлекать инвестиции, передать по наследству или даже продать свой бизнес.

  3. А также если будете заниматься видами деятельности, которые запрещены для ИП

Если у вас нет партнера по бизнесу и обороты небольшие, бизнес можно вести как ИП или самозанятый.

Чтобы не применять сложные расчеты или не гадать на кофейной гуще, просто пересмотрите видео, пройдите несколько раз наш простой и понятный чек-лист. Так вы сможете расставить приоритеты и сделать правильный выбор между ООО и ИП.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип eaborovkov
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