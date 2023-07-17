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ФСБУ Основные средства

Сколько хранить первичку по амортизируемым основным средствам: памятка для бухгалтера

Разбираем пояснения Минфина.
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Сколько хранить первичку по амортизируемым основным средствам: памятка для бухгалтера
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Общий срок хранения первички

Документы, которые влияют на расчет и уплату налогов надо хранить 5 лет.

Такая норма заложена в статье подпункте 8 пункта 1 статьи 23 НК.

Срок хранения первички по амортизируемым ОС

При расчете налога на прибыль в состав расходов включают амортизацию основных средств. Для ее расчета нужно знать первоначальную стоимость ОС.

Таким образом документы о покупке ОС нужно хранить. Срок хранения (5 лет) считается с того момента, как закончилась начисляться амортизация в налоговом учете.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54118.

Напомним, что для целей бухгалтерского учета амортизацию считают по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

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  • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,

  • ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»,

  • ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»,

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Комментарии

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