Сколько хранить первичку по амортизируемым основным средствам: памятка для бухгалтера

Общий срок хранения первички
Документы, которые влияют на расчет и уплату налогов надо хранить 5 лет.
Такая норма заложена в статье подпункте 8 пункта 1 статьи 23 НК.
Срок хранения первички по амортизируемым ОС
При расчете налога на прибыль в состав расходов включают амортизацию основных средств. Для ее расчета нужно знать первоначальную стоимость ОС.
Таким образом документы о покупке ОС нужно хранить. Срок хранения (5 лет) считается с того момента, как закончилась начисляться амортизация в налоговом учете.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54118.
Напомним, что для целей бухгалтерского учета амортизацию считают по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
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ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»,
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»,
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