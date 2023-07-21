Бухгалтеры запутались в ПБУ и ФСБУ: по каким нормам отражать доходы

Правила формирования в бухучете информации о доходах коммерческих организаций установлены ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Об этом напоминает Минфин в письме от 23.06.2023 № 07-01-09/58430.

В частности, по ПБУ 9/99 доходами не признаются:

НДС;

предоплата;

задаток;

залог;

погашение кредита (займа).

Но многие правила бухучета описаны уже не в ПБУ, а в ФСБУ.

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ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»,

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»,

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

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