Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация

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Какие вопросы можно задавать?
по бухгалтерии;
по налогам;
по кадрам;
по отчетности;
по работе в 1С.
Пример консультации по налогу на прибыль
Кому это пригодится?
Начинающим бухгалтерам, которые еще не уверены в своем опыте, или опытным бухгалтерам, у которых возник сложный вопрос.
Бухгалтеру-аутсорсеру, который работает с разными сферами и не всегда может оперативно убедиться в правильности выбранной стратегии;
Предпринимателям и собственниками бизнеса, которые не хотя глубоко вникать в особенности учета и налогообложения или, наоборот, сами занимаются документами и отчетностью и не хотят получать штрафы.
Руководителям, которые хотят убедиться в квалификации своего бухгалтера и правильности принятых им решений.
Сколько это стоит?
Разовая консультация стоит 999 руб. Вот здесь можно оплатить.
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