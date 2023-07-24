Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация

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Какие вопросы можно задавать?

по бухгалтерии;

по налогам;

по кадрам;

по отчетности;

по работе в 1С.

Пример консультации по налогу на прибыль

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Кому это пригодится?

Начинающим бухгалтерам, которые еще не уверены в своем опыте, или опытным бухгалтерам, у которых возник сложный вопрос.

Бухгалтеру-аутсорсеру, который работает с разными сферами и не всегда может оперативно убедиться в правильности выбранной стратегии;

Предпринимателям и собственниками бизнеса, которые не хотя глубоко вникать в особенности учета и налогообложения или, наоборот, сами занимаются документами и отчетностью и не хотят получать штрафы.

Руководителям, которые хотят убедиться в квалификации своего бухгалтера и правильности принятых им решений.

Сколько это стоит?

Разовая консультация стоит 999 руб. Вот здесь можно оплатить.

Если вопросов много и вам нравится общение с нашими экспертами, подключайтесь к безлимитным консультациям за 6 000 руб.

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